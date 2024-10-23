Atatürk Baraj Göleti kıyısında 3 bin yıllık yerleşim alanı bulundu
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, Atatürk Barajı gölü kıyısında yürütülen arkeolojik kazılar sonucunda, 3 bin yıl öncesine ait bir yerleşim alanı keşfedildi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Atatürk Baraj Göleti kıyısında yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda 3 bin yıllık yerleşim alanı tespit edildi.
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Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, Belören köyü kırsalındaki baraj göleti kıyısında tarihi alanların belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.
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Bölgeye giden ekipler, arazi taraması ve tekneyle kıyılarda yaptıkları çalışmada geçmişi 3 bin yıl öncesine dayanan 10 yerleşim alanı belirledi.
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