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  4. Atatürk Baraj Göleti kıyısında 3 bin yıllık yerleşim alanı bulundu

Atatürk Baraj Göleti kıyısında 3 bin yıllık yerleşim alanı bulundu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, Atatürk Barajı gölü kıyısında yürütülen arkeolojik kazılar sonucunda, 3 bin yıl öncesine ait bir yerleşim alanı keşfedildi.

Atatürk Baraj Göleti kıyısında 3 bin yıllık yerleşim alanı bulundu - Sayfa 1

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Atatürk Baraj Göleti kıyısında yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda 3 bin yıllık yerleşim alanı tespit edildi.

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Atatürk Baraj Göleti kıyısında 3 bin yıllık yerleşim alanı bulundu - Sayfa 2

Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, Belören köyü kırsalındaki baraj göleti kıyısında tarihi alanların belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.

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Atatürk Baraj Göleti kıyısında 3 bin yıllık yerleşim alanı bulundu - Sayfa 3

Bölgeye giden ekipler, arazi taraması ve tekneyle kıyılarda yaptıkları çalışmada geçmişi 3 bin yıl öncesine dayanan 10 yerleşim alanı belirledi.

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Atatürk Baraj Göleti kıyısında 3 bin yıllık yerleşim alanı bulundu - Sayfa 4

Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, bölgede sıkı çalışma sonucunda yerleşim alanları tespit ettiklerini söyledi.

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