Atom bombasından daha pahalı… 55,6 milyar dolarlık efsane 2. Dünya Savaşı'nın kaderini değiştirdi
B-29 Superfortress, 55,6 milyar dolarlık maliyetiyle İkinci Dünya Savaşı’nın en pahalı silahı oldu. Atom bombalarını taşıyan bu uçak, uzaktan kumandalı silahları ve basınçlı kabiniyle havacılık tarihini yeniden yazdı.
ABD’nin geliştirdiği B-29, bugünkü değeriyle 55,6 milyar dolara mal olarak tarihin en pahalı uçağı oldu. Bu devrimci bombardıman uçağı, Manhattan Projesi’ni bile geride bırakan maliyetiyle savaşın kaderini değiştirdi.
Süper bir bombardıman uçağı...
ABD, 1940 yılında henüz İkinci Dünya Savaşı’na resmen girmemişti. Ancak savaşın giderek büyüyen gölgesi, Amerikan Hava Kuvvetleri’ni “süper bir bombardıman uçağı” arayışına itti.
İstenilen uçak, 3 bin 200 kilometre menzile sahip olacak, o güne dek erişilmemiş irtifalarda uçabilecekti.