Attığı gol sonrası o hareketi gündem oldu! Devrim Özkan karşılık verdi, aşıklar kavuştu

Galatasaray’ın bel kemiği futbolcularından Lucas Torreira, daha önce magazin dünyasında birçok kez kameralara yakalandı. Türkiye’de Devrim Özkan ile yaşadığı ilişki ile ses getiren ünlü orta saha, daha sonra Özkan ile ayrılıp barışması ile sosyal medyayı ikiye böldü.