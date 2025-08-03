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  4. Attığı gol sonrası o hareketi gündem oldu! Devrim Özkan karşılık verdi, aşıklar kavuştu

Attığı gol sonrası o hareketi gündem oldu! Devrim Özkan karşılık verdi, aşıklar kavuştu

Galatasaray, dün Lazio ile oynadığı hazırlık maçında berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekibin çapkın futbolcularından Lucas Torreira, attığı gol sonrası kameralardan Devrim Özkan’a mesaj verdi. Özkan ise aynı hareketi yaparak sosyal medya hesabından aşklarını bir kez daha doğruladı.

Attığı gol sonrası o hareketi gündem oldu! Devrim Özkan karşılık verdi, aşıklar kavuştu - Sayfa 1

Galatasaray’ın bel kemiği futbolcularından Lucas Torreira, daha önce magazin dünyasında birçok kez kameralara yakalandı. Türkiye’de Devrim Özkan ile yaşadığı ilişki ile ses getiren ünlü orta saha, daha sonra Özkan ile ayrılıp barışması ile sosyal medyayı ikiye böldü.

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Attığı gol sonrası o hareketi gündem oldu! Devrim Özkan karşılık verdi, aşıklar kavuştu - Sayfa 2

Daha önce Lucas Torreira ile sıcak ve samimi ilişkileriyle magazin dünyasına düşen Devrim Özkan, geçtiğimiz sezon neredeyse hiçbir Galatasaray maçını kaçırmadı. 

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Attığı gol sonrası o hareketi gündem oldu! Devrim Özkan karşılık verdi, aşıklar kavuştu - Sayfa 3

Sevgilisi Torreira’ya büyük bir motivasyon olan Özkan, bir kez daha Uruguaylı futbolcu ile ilişkilerine yeni yelken attı.

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Attığı gol sonrası o hareketi gündem oldu! Devrim Özkan karşılık verdi, aşıklar kavuştu - Sayfa 4

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, 2 Ağustos’ta binlerce taraftarı ile buluştu.

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