Attığı gol sonrası o hareketi gündem oldu! Devrim Özkan karşılık verdi, aşıklar kavuştu
Galatasaray, dün Lazio ile oynadığı hazırlık maçında berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekibin çapkın futbolcularından Lucas Torreira, attığı gol sonrası kameralardan Devrim Özkan’a mesaj verdi. Özkan ise aynı hareketi yaparak sosyal medya hesabından aşklarını bir kez daha doğruladı.
Galatasaray’ın bel kemiği futbolcularından Lucas Torreira, daha önce magazin dünyasında birçok kez kameralara yakalandı. Türkiye’de Devrim Özkan ile yaşadığı ilişki ile ses getiren ünlü orta saha, daha sonra Özkan ile ayrılıp barışması ile sosyal medyayı ikiye böldü.
Daha önce Lucas Torreira ile sıcak ve samimi ilişkileriyle magazin dünyasına düşen Devrim Özkan, geçtiğimiz sezon neredeyse hiçbir Galatasaray maçını kaçırmadı.
Sevgilisi Torreira’ya büyük bir motivasyon olan Özkan, bir kez daha Uruguaylı futbolcu ile ilişkilerine yeni yelken attı.