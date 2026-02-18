ATV A.B.İ 17 Şubat 2026 Salı 6. Bölüm izle! A.B.İ’de neler oldu?

A.B.İ’NİN HİKAYESİ

A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır) geçmişin karanlık sırlarından kaçmaya çalışan bir ailenin, yıllar sonra ortaya çıkan ihanet ve sırlarla yeniden yüzleşmesini konu alıyor. Dizi, aile bağları, sadakat ve vicdan hesaplaşmalarını ön plana çıkaran dramatik bir anlatım sunuyor. İzleyici, beklenmedik dönemeçler ve yoğun duygusal çatışmalarla dolu bir hikayeye tanıklık ediyor.