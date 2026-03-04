ATV A.B.İ 3 Mart 2026 Salı 8. Bölüm izle! A.B.İ’de neler oldu?
ATV’nin yeni dizisi A.B.İ. (Aile Bir İntihamdır), aile sırları, ihanet ve vicdan hesaplaşmalarını konu alan sürükleyici hikayesiyle ekranlara geldi.
A.B.İ’NİN HİKAYESİ
A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır) geçmişin karanlık sırlarından kaçmaya çalışan bir ailenin, yıllar sonra ortaya çıkan ihanet ve sırlarla yeniden yüzleşmesini konu alıyor. Dizi, aile bağları, sadakat ve vicdan hesaplaşmalarını ön plana çıkaran dramatik bir anlatım sunuyor. İzleyici, beklenmedik dönemeçler ve yoğun duygusal çatışmalarla dolu bir hikayeye tanıklık ediyor.
A.B.İ’DE HANGİ OYUNCULAR YER ALIYOR?
Başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu üstleniyor. Ayrıca Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam ve Serkay Tütüncü gibi deneyimli oyuncular kadroya renk katıyor. Genç ve tecrübeli oyuncuların dengeli uyumu, dizinin karakter derinliğini güçlendiriyor.
A.B.İ’NİN SENARİSTİ KİM?
Dizinin senaryosu, Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven tarafından kaleme alındı. Senaristler, karakter odaklı anlatımı ve dramatik yapıyı ön plana çıkararak izleyiciye sürükleyici bir deneyim sunmayı hedefliyor.