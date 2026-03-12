ATV Kuruluş Orhan 11 Mart 2026 Çarşamba 18. Bölüm izle! Kuruluş Orhan’da ne oldu?
ATV’de 11 Mart 2026 Çarşamba akşamı yayınlanan Kuruluş Orhan, Osman Bey’in vefatının ardından Osmanlı’nın ikinci padişahı Orhan Bey’in devletini büyütme ve koruma mücadelesini ekrana taşıyor.
KURULUŞ ORHAN’IN HİKAYESİ
Kuruluş Orhan, Osman Bey’in vefatının ardından Osmanlı Devleti’nin ikinci padişahı Orhan Bey’in hikayesini konu alıyor. Dizi, Orhan Bey’in hem beylik sınırlarını genişletme hem de iç ve dış tehditlere karşı Osmanlı’yı koruma mücadelesini anlatıyor. Akrabalar, komşu beylikler ve Bizans ile yaşanan çatışmalar, sadakat ve ihanet temalarıyla harmanlanarak epik bir şekilde ekrana aktarılıyor. Tarihi olayların dramatik şekilde işlenmesi, diziyi tarih ve aksiyon severler için cazip kılıyor.
KURULUŞ ORHAN’DA HANGİ OYUNCULAR YER ALIYOR?
Orhan Bey’i canlandıran Mert Yazcıoğlu, cesareti ve liderlik yeteneğiyle dizinin merkezinde yer alıyor. Orhan’ın eşi ve hayatındaki en büyük destekçisi olan Nilüfer Hatun rolünü Mahassine Merabet üstleniyor. Orhan’ın yanında mücadele eden deneyimli silah arkadaşı Boran karakteri Yiğit Uçan tarafından canlandırılırken, Bizans’ın stratejik hamlelerini temsil eden Flavius karakteri Şükrü Özyıldız tarafından hayat buluyor. Ailenin ve beylik içinin güçlü kadın figürlerinden Malhun Hatun karakterini Bennu Yıldırımlar oynuyor. Ayrıca Alaeddin Bey’i Ömer Faruk Aran, Asporça’yı Alina Boz, Fatma Hatun’u Cemre Gümeli, Kara Halil’i Can Atak, Didar’ı Sevinç Kıranlı, Balaban’ı İbrahim Cem Tek, Halime’yi Sena Mercan ve Dumrul’u Atakan Yarımdünya canlandırıyor. Bu karakterler hem Orhan Bey’in kişisel hem de devlet yönetimi açısından yaşadığı zorlukları ekrana taşıyor.
KURULUŞ ORHAN’IN SENARİSTİ KİM?
Senaryoyu kaleme alan Mehmet Bozdağ, tarihi kaynakları titizlikle inceleyip dramatik bir üslupla ekrana aktarıyor. Karakterlerin duygusal derinliği ve stratejik hamleleri, Bozdağ’ın anlatımı sayesinde izleyicide güçlü bir etki bırakıyor.