ATV Kuruluş Orhan 4 Mart 2026 Çarşamba 17. Bölüm izle! Kuruluş Orhan’da ne oldu?

KURULUŞ ORHAN’DA HANGİ OYUNCULAR YER ALIYOR?

Orhan Bey’i canlandıran Mert Yazcıoğlu, cesareti ve liderlik yeteneğiyle dizinin merkezinde yer alıyor. Orhan’ın eşi ve hayatındaki en büyük destekçisi olan Nilüfer Hatun rolünü Mahassine Merabet üstleniyor. Orhan’ın yanında mücadele eden deneyimli silah arkadaşı Boran karakteri Yiğit Uçan tarafından canlandırılırken, Bizans’ın stratejik hamlelerini temsil eden Flavius karakteri Şükrü Özyıldız tarafından hayat buluyor. Ailenin ve beylik içinin güçlü kadın figürlerinden Malhun Hatun karakterini Bennu Yıldırımlar oynuyor. Ayrıca Alaeddin Bey’i Ömer Faruk Aran, Asporça’yı Alina Boz, Fatma Hatun’u Cemre Gümeli, Kara Halil’i Can Atak, Didar’ı Sevinç Kıranlı, Balaban’ı İbrahim Cem Tek, Halime’yi Sena Mercan ve Dumrul’u Atakan Yarımdünya canlandırıyor. Bu karakterler hem Orhan Bey’in kişisel hem de devlet yönetimi açısından yaşadığı zorlukları ekrana taşıyor.