ATV’nin yeni dizisi erken havlu attı! Büyük umutlarla yayına girdi şimdi final yapıyor
Bu yazın iddialı giriş yapan dizilerinden biri daha finale gidiyor. ATV’nin yeni komedi dizisi havlu attı. Final tarihi belli oldu.
2025 yılı dizi sektöründe adeta yaprak dökümleriyle geçti. Yayına giren dizilerin pek çoğu üç ayı bile görmeden final kararı aldı.
Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya ikinci sezon için önümüzdeki hafta sete çıkacak. Dizi, yayınlandığı günden bu yana beğeni toplarken, reytingleri de alt üst etmeyi başarıyor. Ancak aynı dönemde yayına giren bir başka dizi ise şimdiden final kararı aldı.
Proje tasarımı Burak Aksak’a, yönetmen koltuğunda ise Selçuk Aydemir’in oturduğu Aile Saadeti dizisi için hayranlarını üzen haber geldi.