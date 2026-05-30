Avrupa'daki en iyi 10 listesinde: İşte Türkiye'den listeye giren tek plaj
Antalya'nın Kaş ilçesindeki Kaputaş'ın, Avrupa'nın En İyi Destinasyonları (European Best Destinations) tarafından hazırlanan listede ilk 10'a girmesi turizmcileri sevindirdi.
Ön seçkilerden sonra uluslararası gezginlerden oluşan jüri tarafından belirlenen listede Kaputaş, 9. sırada yer aldı.
Turkuaz rengi, denizi ve etkileyici kanyon manzarasıyla dikkati çeken Kaputaş'ın Avrupa'nın en iyi plajları arasında gösterilmesinin, bölge turizmine katkı sağlaması bekleniyor.
