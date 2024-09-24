Avrupa'nın dev tur şirketleri açıkladı: Tatil için Türkiye birinci sırada!
Almanya'nın iki büyük seyahat şirketinin verilerine göre Türkiye, bu yaz sezonunda en çok tercih edilen ülke oldu. İspanya ve Yunanistan Türkiye'den sonra geldi.
Geride kalan yaz sezonunda Almanların gözde tatil destinasyonu Türkiye oldu.
Almanya'nın ikinci büyük tur şirketi Dertour'un Ürün Müdürü Sven Schikarsky, her beş müşterisinden birinin tatilini Türkiye'de geçirdiğini belirterek aileler bazında bu oranın her üç aileden biri olduğunu söyledi.
Bu yılın Haziran-Eylül döneminde önceki yıla kıyasla yüzde 18 oranında müşteri sayısında artış olduğunu kaydeden şirket yetkilisi, seyahat rezervasyonlarının tekrar pandemi öncesi seviyelere yaklaştıklarını dile getirdi.
DW Türkçe'nin aktardığına göre, Dertour'da kısa ve orta mesafeli tatiller için diğer destinasyonlar İspanya ikinci sırada, Yunanistan üçüncü sırada, Mısır ve İtalya beşinci sırada yer aldı.