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Avrupa’nın en iyi kış destinasyonu seçildi: Zirvede Kapadokya var

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesinde yer alan Kapadokya, dünyanın önde gelen seyahat yayınlarından Lonely Planet tarafından Avrupa'da kışın ziyaret edilecek en iyi destinasyon seçildi.

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Avrupa’nın en iyi kış destinasyonu seçildi: Zirvede Kapadokya var - Sayfa 1

Lonely Planet, 21 Ağustos 2026 tarihinde yayımladığı "The 13 Best Places to Visit in Europe in Winter" başlıklı seçkisinde Avrupa'nın kış aylarında ziyaret edilebilecek en iyi 13 destinasyonunu sıraladı. Listenin zirvesinde Türkiye'den Kapadokya yer aldı.

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Avrupa’nın en iyi kış destinasyonu seçildi: Zirvede Kapadokya var - Sayfa 2

Kapadokya; İspanya'dan Fuerteventura ve Bilbao, Portekiz'den Madeira ve Alentejo, Fransa'dan Côte d'Azur ve Lyon, Almanya'dan Bavyera Alpleri, Yunanistan'dan Santorini, İtalya'dan Cinque Terre, Macaristan'dan Budapeşte ve Finlandiya'dan Lapland gibi Avrupa'nın dünyaca ünlü turizm destinasyonlarını geride bıraktı.

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Avrupa’nın en iyi kış destinasyonu seçildi: Zirvede Kapadokya var - Sayfa 3

Lonely Planet'in değerlendirmesinde Kapadokya'nın kış aylarında karla birlikte daha etkileyici bir görünüme kavuştuğuna dikkat çekildi. Kar örtüsünün peribacaları, doğal kaya oluşumları, kayalara oyulmuş tarihi evler ve kiliselere farklı bir görünüm kazandırdığı belirtildi.

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Avrupa’nın en iyi kış destinasyonu seçildi: Zirvede Kapadokya var - Sayfa 4

Kış aylarının bölge açısından düşük sezon olması nedeniyle ziyaretçilere daha sakin bir keşif imkanı sunduğu ifade edilirken, Keşlik Manastırı, Kaymaklı Yeraltı Şehri ve Göreme Açık Hava Müzesi gibi önemli turizm noktalarının daha az yoğunlukta gezilebildiği vurgulandı.

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