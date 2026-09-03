Avrupa’nın en iyi kış destinasyonu seçildi: Zirvede Kapadokya var

Kış aylarının bölge açısından düşük sezon olması nedeniyle ziyaretçilere daha sakin bir keşif imkanı sunduğu ifade edilirken, Keşlik Manastırı, Kaymaklı Yeraltı Şehri ve Göreme Açık Hava Müzesi gibi önemli turizm noktalarının daha az yoğunlukta gezilebildiği vurgulandı.