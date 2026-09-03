Avrupa’nın en iyi kış destinasyonu seçildi: Zirvede Kapadokya var
UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesinde yer alan Kapadokya, dünyanın önde gelen seyahat yayınlarından Lonely Planet tarafından Avrupa'da kışın ziyaret edilecek en iyi destinasyon seçildi.
Lonely Planet, 21 Ağustos 2026 tarihinde yayımladığı "The 13 Best Places to Visit in Europe in Winter" başlıklı seçkisinde Avrupa'nın kış aylarında ziyaret edilebilecek en iyi 13 destinasyonunu sıraladı. Listenin zirvesinde Türkiye'den Kapadokya yer aldı.
Kapadokya; İspanya'dan Fuerteventura ve Bilbao, Portekiz'den Madeira ve Alentejo, Fransa'dan Côte d'Azur ve Lyon, Almanya'dan Bavyera Alpleri, Yunanistan'dan Santorini, İtalya'dan Cinque Terre, Macaristan'dan Budapeşte ve Finlandiya'dan Lapland gibi Avrupa'nın dünyaca ünlü turizm destinasyonlarını geride bıraktı.
Lonely Planet'in değerlendirmesinde Kapadokya'nın kış aylarında karla birlikte daha etkileyici bir görünüme kavuştuğuna dikkat çekildi. Kar örtüsünün peribacaları, doğal kaya oluşumları, kayalara oyulmuş tarihi evler ve kiliselere farklı bir görünüm kazandırdığı belirtildi.