Ayak ağrısı neden olur? İşte ayaklarımızın ağrıma nedenleri ve çözümleri

TOPUK DİKENİ VE FAZLA KİLO

Topuk dikeni, topuk kemiği ile taban çukuru arasında oluşan ve yaşam kalitesini düşüren bir kireçlenmedir. Sabahları yataktan kalkıp yere ilk basıldığında hissedilen batma hissi bu rahatsızlığın en belirgin işaretidir. Vücut ağırlığının ideal sınırların üzerinde olması da tabana binen baskıyı artırarak bu süreci hızlandırır. Alınan her fazla kilo, ayak kemikleri ve kasları üzerindeki stresi katlayarak kalıcı hasarlara zemin hazırlar. Kilo kontrolü sağlamak ve topuk desteği kullanmak bu ağrıları hafifletmede en etkili adımlardır.