Ayak altı yanması neden olur? Nasıl geçer?

PERİFERİK NÖROPATİ BELİRTİLERİ

Diyabetin en sık görülen türü olan periferik nöropati, özellikle bacak ve ayaklardaki duyu sinirlerini hedef alarak bu bölgelerde ciddi bir hassasiyet yaratır. Hastalar bu süreçte sadece yanma ve ağrı hissetmekle kalmayıp, ayaklarında sürekli dar bir çorap varmış gibi baskılayıcı bir hisle mücadele ederler. Aşırı terleme ve kas zayıflığı da bu spesifik sinir hasarının günlük hayata yansıyan diğer olumsuz sonuçları arasında yer alır.