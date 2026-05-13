Ayak altı yanması neden olur? Nasıl geçer?
Halk arasında "yanan ayak sendromu" olarak bilinen ayal altı yanması, özellikle geceleri artan yüksek sıcaklık, sızı ve uyuşma hissiyle yaşam kalitesini düşürüyor. Uzmanlar, bu durumun basit bir yorgunluk olmadığını; diyabetik nöropati, B vitamini eksikliği veya varis gibi ciddi rahatsızlıkların habercisi olabileceğini belirterek, erken teşhis için nöroloji uzmanına başvurulmasını öneriyor.
AYAK ALTI YANMASI NEDİR?
Geceleri artan ve yaşam kalitesini düşüren ayak altı yanması, tıp literatüründe Grierson-Gopalan sendromu olarak adlandırılan rahatsız edici bir sıcaklık ve ağrı hissidir. Bu sağlık sorunu yaşayan bireylerde şikayetler genellikle gün içinde hafifleme eğilimi gösterirken, dinlenme anlarında ve karanlık çöktüğünde tepe noktasına ulaşır. Isı artışı ve sızlama çoğunlukla taban bölgesinde yoğunlaşsa da kimi durumlarda bu his bileklere, ayak üstüne ve alt bacaklara kadar yayılım sergileyebilir.
EN YAYGIN BELİRTİLER
Bu sendromdan muzdarip olan hastaların en sık bildirdiği yakınmalar arasında geceleri şiddetlenen yanma hissine eşlik eden uyuşma ve karıncalanmalar ön plana çıkar. Ayaklarda iğne batması hissi uyandıran bu duruma zaman zaman bacaklarda oluşan ağırlaşma duygusu ve ani saplanan keskin ağrılar da eklenir. Fiziksel olarak fark edilebilen cilt kızarıklıkları ve dokunulduğunda hissedilen aşırı sıcaklık artışı da tablonun klinik belirtilerini oluşturur.
DİYABETİK NÖROPATİ ETKİSİ
Ayak tabanındaki bu rahatsızlığın en temel ve yaygın sebebi, kontrol altına alınamayan yüksek kan şekerinin zamanla sinir sistemine zarar vermesiyle ortaya çıkan diyabetik nöropatidir. Uzun yıllar boyunca yüksek seyreden glukoz seviyesi kan damarlarının yapısını bozarak sinirlerin beslenmesini engeller ve sinyal iletim mekanizmasını sekteye uğratır. Obezite, yüksek tansiyon, sigara ve alkol kullanımı gibi faktörler ise bu sinir hasarının gelişme riskini ve şiddetini doğrudan artırır.
PERİFERİK NÖROPATİ BELİRTİLERİ
Diyabetin en sık görülen türü olan periferik nöropati, özellikle bacak ve ayaklardaki duyu sinirlerini hedef alarak bu bölgelerde ciddi bir hassasiyet yaratır. Hastalar bu süreçte sadece yanma ve ağrı hissetmekle kalmayıp, ayaklarında sürekli dar bir çorap varmış gibi baskılayıcı bir hisle mücadele ederler. Aşırı terleme ve kas zayıflığı da bu spesifik sinir hasarının günlük hayata yansıyan diğer olumsuz sonuçları arasında yer alır.