Ayakkabı kokularına son: Hiç kimse bu yöntemi bilmiyor, içine birazcık ekleyin farkı görün
Kötü kokan ayakkabılar için kimsenin aklına bile gelmeyecek yöntem paylaşıldı. Kediler için kullanılan bir malzeme, şaşırtıcı şekilde ayakkabı kokularını alıyor.
Ayaklarınız ne kadar temiz olursa olsun giydiğiniz ayakkabının da etkisiyle gün içinde istenmeyen kokular ortaya çıkabilir. Genelde giydiğiniz ayakkabının kalitesi ve havalandırma çıkışının olması da büyük bir etkiye sahip.
İşe gidip gelirken, yürüyüş yapmaya veya spora giderken ayaklarınız saatlerce ayakkabının içinde kapalı bir alanda kalıyor. Hava koşulları başta olmak üzere sıcak, nem ve ter nedeniyle inatçı kokular ayakkabıya bulaşabiliyor. Kimse kötü kokan bir ayakkabısı olsun istemez. Bu nedenle bazı basit yöntemler ile bu kokunun önüne geçebilmek mümkün.
Belki de birazdan, daha önce aklınızın bile ucundan geçmeyecek bir yöntemi paylaşacağız. Bu yöntem, özellikle kedi sahiplerini iki kez şaşkına uğratacak. Nitekim kedilerin tuvaletlerini yaptığı kedi kumu, ayakkabı kokusunu alma konusunda çok etkili.