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  4. Ayakkabı kokularına son: Hiç kimse bu yöntemi bilmiyor, içine birazcık ekleyin farkı görün

Ayakkabı kokularına son: Hiç kimse bu yöntemi bilmiyor, içine birazcık ekleyin farkı görün

Kötü kokan ayakkabılar için kimsenin aklına bile gelmeyecek yöntem paylaşıldı. Kediler için kullanılan bir malzeme, şaşırtıcı şekilde ayakkabı kokularını alıyor.

Ayakkabı kokularına son: Hiç kimse bu yöntemi bilmiyor, içine birazcık ekleyin farkı görün - Sayfa 1

Ayaklarınız ne kadar temiz olursa olsun giydiğiniz ayakkabının da etkisiyle gün içinde istenmeyen kokular ortaya çıkabilir. Genelde giydiğiniz ayakkabının kalitesi ve havalandırma çıkışının olması da büyük bir etkiye sahip. 

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Ayakkabı kokularına son: Hiç kimse bu yöntemi bilmiyor, içine birazcık ekleyin farkı görün - Sayfa 2

İşe gidip gelirken, yürüyüş yapmaya veya spora giderken ayaklarınız saatlerce ayakkabının içinde kapalı bir alanda kalıyor. Hava koşulları başta olmak üzere sıcak, nem ve ter nedeniyle inatçı kokular ayakkabıya bulaşabiliyor. Kimse kötü kokan bir ayakkabısı olsun istemez. Bu nedenle bazı basit yöntemler ile bu kokunun önüne geçebilmek mümkün.

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Ayakkabı kokularına son: Hiç kimse bu yöntemi bilmiyor, içine birazcık ekleyin farkı görün - Sayfa 3

Belki de birazdan, daha önce aklınızın bile ucundan geçmeyecek bir yöntemi paylaşacağız. Bu yöntem, özellikle kedi sahiplerini iki kez şaşkına uğratacak. Nitekim kedilerin tuvaletlerini yaptığı kedi kumu, ayakkabı kokusunu alma konusunda çok etkili.

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Ayakkabı kokularına son: Hiç kimse bu yöntemi bilmiyor, içine birazcık ekleyin farkı görün - Sayfa 4

Kedi kumuyla ayakkabı kokusunun giderildiğini takipçileriyle paylaşan Matt Taylor, ”Kedi kumunu bir çorabın içine koyup kötü kokan kramponların içine yerleştirin. Denedik ve garip bir şekilde işe yarıyor.” dedi.

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