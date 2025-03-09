Ayakkabı kokularına son: Hiç kimse bu yöntemi bilmiyor, içine birazcık ekleyin farkı görün

İşe gidip gelirken, yürüyüş yapmaya veya spora giderken ayaklarınız saatlerce ayakkabının içinde kapalı bir alanda kalıyor. Hava koşulları başta olmak üzere sıcak, nem ve ter nedeniyle inatçı kokular ayakkabıya bulaşabiliyor. Kimse kötü kokan bir ayakkabısı olsun istemez. Bu nedenle bazı basit yöntemler ile bu kokunun önüne geçebilmek mümkün.