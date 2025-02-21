Ayaklarda bu belirti kalp riskinin habercisi olabilir: Bir şey olmaz deyip geçmeyin- Uzmanlar uyardı
Uzmanlar, ayaklarda çıkan ve göz ardı edilen belirtilerin kalp riskleriyle bağlantılı olabileceği konusunda uyardı. Eğer bu belirtiler varsa önlem almaya başlayın!
Kalp riskinin işaretçisi olan birçok belirti var. Vücudun belirli bölgelerinde yaşanan durumlar, olası bir kalp krizinin de habercisi olabiliyor. Ancak uzmanlar, belirtiler arasına bu kez ayakları da ekledi.
Göğüste ve vücudun belli bölgelerinde kalp risklerini tetikleyen birçok faktör bulunurken, soğuk ayaklar veya mantar enfeksiyonları gibi kolayca göz ardı edilebilecek sorunlar, aslında ciddi bir kalp hastalığının en önemli işaretçilerinden olabilir.
Ayaklar, kalp hastalıklarının en yaygın nedeninden—yağ birikiminin kan damarlarını tıkamasından—ilk etkilenen bölgelerden biridir. Bu damarlar, yalnızca kalbi değil, tüm vücudu besleyen kanı taşır.
Dailymail’in derlemesine göre ayaklar, kalp hastalık belirtilerinin göründüğü en kolay etkilenen bölgelerden biri. Zira yağ birikiminin kan damarlarını tıkaması, tüm vücudu besleyen kanı taşıyor.
Uzmanlara göre kan ve oksijen damarlar aracılığıyla düzgün şekilde akamazsa, kalp krizi ve felç riski de beraberinde gelir. Özellikle ayak parmaklarındaki damarlar çok küçük olduğu için, tıkanmaları kısa sürede gerçekleşebilir.
Öte yandan şaşırtıcı şekilde soğuk, uyuşuk, ağrılı veya şiş ayaklar kalp hastalığının da belirtileri arasında.