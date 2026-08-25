Ayda 51.000 TL geliri olan bu ülkede oturum alabiliyor: Vizede ezber bozan fırsat
Yurt dışında yaşamını sürdürmek isteyen vatandaşlar için bir ülke, ezber bozan bir yol sunuyor. Sadece 51.000 TL pasif gelir ile oturum sağlanıyor. İşte detaylar…
Avrupa'da yaşamak, pek çok kişi için hayal gibi görünebilir. Ancak bazı ülkeler, düzenli geliri olanlara kapılarını açıyor.
Bunlardan biri olan Portekiz, oturum sağlama konusunda oldukça cesur. Nitekim, ülkenin sunduğu D7 Vizesi, belirli bir 'pasif' gelire sahip olanlara Avrupa Birliği sınırları içinde yasal oturum hakkı tanıyor.
Bu vize türü, çalışmak zorunda kalmadan, kendi kaynaklarıyla geçinebilecek kişileri hedefliyor. Peki, bu imkandan kimler yararlanabilir? Şartlar neler?