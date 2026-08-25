  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Ayda 51.000 TL geliri olan bu ülkede oturum alabiliyor: Vizede ezber bozan fırsat

Ayda 51.000 TL geliri olan bu ülkede oturum alabiliyor: Vizede ezber bozan fırsat

Yurt dışında yaşamını sürdürmek isteyen vatandaşlar için bir ülke, ezber bozan bir yol sunuyor. Sadece 51.000 TL pasif gelir ile oturum sağlanıyor. İşte detaylar…

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Ayda 51.000 TL geliri olan bu ülkede oturum alabiliyor: Vizede ezber bozan fırsat - Sayfa 1

Avrupa'da yaşamak, pek çok kişi için hayal gibi görünebilir. Ancak bazı ülkeler, düzenli geliri olanlara kapılarını açıyor.

1 | 11
Ayda 51.000 TL geliri olan bu ülkede oturum alabiliyor: Vizede ezber bozan fırsat - Sayfa 2

Bunlardan biri olan Portekiz, oturum sağlama konusunda oldukça cesur. Nitekim, ülkenin sunduğu D7 Vizesi, belirli bir 'pasif' gelire sahip olanlara Avrupa Birliği sınırları içinde yasal oturum hakkı tanıyor.

2 | 11
Ayda 51.000 TL geliri olan bu ülkede oturum alabiliyor: Vizede ezber bozan fırsat - Sayfa 3

 Bu vize türü, çalışmak zorunda kalmadan, kendi kaynaklarıyla geçinebilecek kişileri hedefliyor. Peki, bu imkandan kimler yararlanabilir? Şartlar neler?

3 | 11
Ayda 51.000 TL geliri olan bu ülkede oturum alabiliyor: Vizede ezber bozan fırsat - Sayfa 4

Aslında süreç, sanıldığı kadar karmaşık değil. Temel gereklilik, sürdürülebilir bir pasif gelirinizin olması. Emekli maaşı, kira gelirleri, temettü veya hisse senedi getirileri gibi düzenli akışlar bu kapsamda değerlendiriliyor. 

4 | 11