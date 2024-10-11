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  4. Aydın’da bol bol yetişiyor kurusu daha faydalı ; Japonların zekası bundan geliyor

Aydın’da bol bol yetişiyor kurusu daha faydalı ; Japonların zekası bundan geliyor

* Kuru üzüm * kıymeti çok bilinmese de en faydalı meyveler arasında yer alıyor. Özellikle Japonların bol bol tükettiği biliniyor

Aydın’da bol bol yetişiyor kurusu daha faydalı ; Japonların zekası bundan geliyor - Sayfa 1

Ülkemizde maalesef birçok meyve hak ettiği değeri görmüyor. Kuru üzüm de bunlardan birisi. Kansızlığa iyi geldiği bilinen ve sindirim sistemini onaran kuru üzümün faydaları saymakla bitmiyor.

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Aydın’da bol bol yetişiyor kurusu daha faydalı ; Japonların zekası bundan geliyor - Sayfa 2

Ülkemizde en çok Aydın ve Adıyaman Besni’de hasat edilen üzümlerden elde edilen kuru üzüm enerji seviyesini artırarak kemik sağlığını da destekler.

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Aydın’da bol bol yetişiyor kurusu daha faydalı ; Japonların zekası bundan geliyor - Sayfa 3

KRONİK HASTALIK RİSKİNİ AZALTIYOR

Konu hakkında faydalı bir içeriğin yer aldığı memorial.com.tr sitesinde şu bilgilere yer verildi. Kuru üzümün faydaları şöyle:

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Aydın’da bol bol yetişiyor kurusu daha faydalı ; Japonların zekası bundan geliyor - Sayfa 4

Sağlıklı bir atıştırmalık ve ara öğün olarak kabul edilen kuru üzüm, kansızlığa iyi gelir, enerji seviyesini yükseltir, kalp sağlığını destekler, serbest radikallerle mücadele eder, sindirime yardımcı olur ve diş çürümelerine karşı etkili bir besindir.

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