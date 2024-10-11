Aydın’da bol bol yetişiyor kurusu daha faydalı ; Japonların zekası bundan geliyor
* Kuru üzüm * kıymeti çok bilinmese de en faydalı meyveler arasında yer alıyor. Özellikle Japonların bol bol tükettiği biliniyor
Ülkemizde maalesef birçok meyve hak ettiği değeri görmüyor. Kuru üzüm de bunlardan birisi. Kansızlığa iyi geldiği bilinen ve sindirim sistemini onaran kuru üzümün faydaları saymakla bitmiyor.
Ülkemizde en çok Aydın ve Adıyaman Besni’de hasat edilen üzümlerden elde edilen kuru üzüm enerji seviyesini artırarak kemik sağlığını da destekler.
KRONİK HASTALIK RİSKİNİ AZALTIYOR
Konu hakkında faydalı bir içeriğin yer aldığı memorial.com.tr sitesinde şu bilgilere yer verildi. Kuru üzümün faydaları şöyle:
Sağlıklı bir atıştırmalık ve ara öğün olarak kabul edilen kuru üzüm, kansızlığa iyi gelir, enerji seviyesini yükseltir, kalp sağlığını destekler, serbest radikallerle mücadele eder, sindirime yardımcı olur ve diş çürümelerine karşı etkili bir besindir.