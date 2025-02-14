Aynalara küsmeyin! İşte, kazayağı kırışıklıklarından kurtulmak için doğal yöntemler
Kazayağı kırışıklıkları, yaşlanma sürecinde ilk başlarda ince çizgiler olarak, gülerken ve konuşurken kullanılan bazı mimiklerle ortaya çıkar ve zamanla daha belirgin hale gelir. Genç bir görünümün önündeki en büyük engellerden biri olan bu çizgilere “kazayağı” denir. Kazayağı kırışıklıkları aynada kendimize baktığımızda yaşlı ve yorgun hissetmemize neden olur. Ama artık aynalara küsmek yok. İşte, kazayağı kırışıklıklarını önlemek ve bu çizgilerden kurtulmak için doğal yöntemler…
KAZAYAĞI KIRIŞIKLARI NEDEN OLUŞUR?
Kazayağı kırışıklıkları; yaşlanma, yetersiz su tüketimi, şekerli içecek ve yiyeceklerin aşırı tüketimi, güneş ışınlarına maruz kalma, aşırı mimik kullanımı, gözleri sık sık kısmak, alkol ve sigara kullanımı, makyajın yüzde uzun süre kalması ya da uyumadan önce temizlenmemesi, yüz üstü uymak gibi nedenlerle oluşabilir. Öte yandan, genetik yapımız da cildimizde yaşlanma etkilerini gösteren önemli bir faktördür.
KAZAYAĞI KIRIŞIKLARINI DOĞAL YOLLARLA GİDERMEK İÇİN UYGULANABİLECEK YÖNTEMLER
YUMURTA BEYAZI
1 yumurta beyazı köpüklü bir kıvam alana kadar bir çatal ya da mikser yardımı ile karıştırılır. Köpük haline gelen yumurta akı göz çevresine elmacık kemiği boyunca sürülür ve 10-15 dakika bekletilir. Bu yöntem haftada 2 kez uygulanmalıdır.
LİMON SUYU VE ZEYTİNYAĞI KARIŞIMI
1 çorba kaşığı limon suyu ve 1 çay kaşığı zeytinyağı karıştırılır ve göz çevresine ovalayarak uygulanır. İsteğe göre zeytinyağı yerine badem yağı da kullanılabilir. 10 dakika beklettikten sonra soğuk su ile durulanır. Bu yöntem her gün düzenli olarak uygulanmalıdır.