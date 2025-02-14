Aynalara küsmeyin! İşte, kazayağı kırışıklıklarından kurtulmak için doğal yöntemler

KAZAYAĞI KIRIŞIKLARINI DOĞAL YOLLARLA GİDERMEK İÇİN UYGULANABİLECEK YÖNTEMLER

YUMURTA BEYAZI

1 yumurta beyazı köpüklü bir kıvam alana kadar bir çatal ya da mikser yardımı ile karıştırılır. Köpük haline gelen yumurta akı göz çevresine elmacık kemiği boyunca sürülür ve 10-15 dakika bekletilir. Bu yöntem haftada 2 kez uygulanmalıdır.