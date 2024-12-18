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  4. Ayva mevsimi geldi! İşte, gıda boyası kullanmadan kıpkırmızı ayva tatlısı yapmanın sırrı

Ayva mevsimi geldi! İşte, gıda boyası kullanmadan kıpkırmızı ayva tatlısı yapmanın sırrı

Hafif, sağlıklı ve lezzetli olması nedeniyle kış mevsiminin en güzel tatlısı şüphesiz ayva tatlısıdır. Tam da ayvanın mevsimi gelmişken bu enfes tatlıyı denemek isteyenler 'ayva tatlısı gıda boyasız nasıl kırmızı yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, ayva tatlısı gıda boyası kullanmadan nasıl kırmızı renk alır? İşte detaylar...

Ayva mevsimi geldi! İşte, gıda boyası kullanmadan kıpkırmızı ayva tatlısı yapmanın sırrı - Sayfa 1

AYVA TATLISI TARİFİ

AYVA TATLISI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

4 adet ayva

8 adet karanfil

1 adet çubuk tarçın

6 yemek kaşığı toz şeker

35 gram lohusa şekeri

2 su bardağı su

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Ayva mevsimi geldi! İşte, gıda boyası kullanmadan kıpkırmızı ayva tatlısı yapmanın sırrı - Sayfa 2

ÜZERİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Kaymak

Toz Antep fıstığı ya da ceviz

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Ayva mevsimi geldi! İşte, gıda boyası kullanmadan kıpkırmızı ayva tatlısı yapmanın sırrı - Sayfa 3

AYVA TATLISI NASIL YAPILIR?

Bir karıştırma kabına su doldurulur ve yarım limonun suyu sıkılır.

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Ayva mevsimi geldi! İşte, gıda boyası kullanmadan kıpkırmızı ayva tatlısı yapmanın sırrı - Sayfa 4

Ayvaların kabukları soyulur ve kalan yarım limonla üzerleri ovuşturularak suya bırakılır.

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