Ayva mevsimi geldi! İşte, gıda boyası kullanmadan kıpkırmızı ayva tatlısı yapmanın sırrı
Hafif, sağlıklı ve lezzetli olması nedeniyle kış mevsiminin en güzel tatlısı şüphesiz ayva tatlısıdır. Tam da ayvanın mevsimi gelmişken bu enfes tatlıyı denemek isteyenler 'ayva tatlısı gıda boyasız nasıl kırmızı yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, ayva tatlısı gıda boyası kullanmadan nasıl kırmızı renk alır? İşte detaylar...
AYVA TATLISI TARİFİ
AYVA TATLISI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
4 adet ayva
8 adet karanfil
1 adet çubuk tarçın
6 yemek kaşığı toz şeker
35 gram lohusa şekeri
2 su bardağı su
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AYVA TATLISI NASIL YAPILIR?
Bir karıştırma kabına su doldurulur ve yarım limonun suyu sıkılır.
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