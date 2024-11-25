Ayva tatlısı yapmanın pek bilinmeyen inceliği: Aşçılar böyle renk katıyormuş!
Ayva tatlısı hazırlarken aşçıların uyguladığı teknik! Bu bilgiler sayesinde çok daha hafif ve tam kıvamında ayva tatlısı sofraları şenlendirecek
Ayva tatlısı, yeni nesil tarafından pek tercih edilmese de eskilerin en sevdiği tatlıların başında gelir. Özellikle kış aylarında ağır yemeklerin üzerine tüketilen saray mutfağı lezzetlerinden biridir.
Ayva tatlısının hafif olması ve şerbet dengesini iyi tutturabilmek için hazırlık ve pişirme aşamasında dikkat etmeniz gereken incelikler bulunur. Bu küçük dokunuşlar sayesinde pastane usulü ayva tatlısı hazırlayabilir ve sevdiklerinize lezzet şöleni yaşatabilirsiniz.
Geleneksel ayva tatlısının en önemli özelliği sağlık açısından pek fayda sağlamasıdır. Ayva meyvesi kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi lifli yapısı sayesinde sindirim ve hazmı da kolaylaştırır. Aynı zamanda antioksidan kabiliyetleri de vücudu birçok hastalıktan korur.
KIŞ AYLARINDA AYVA TÜKETMENİN FAYDALARI
Memorial.com.tr'de aktarılan biglilere göre, Bakır, potasyum ve demirin yanında mikro besin maddeleri de içeren ayva, bakteriyel büyümenin azalması, kalp sağlığının iyileşmesi, yaraların daha hızlı iyileşmesi ve kabızlık gibi sağlık sorunlarına iyi gelir