Ayva tatlısı yapmanın pek bilinmeyen inceliği: Aşçılar böyle renk katıyormuş!

Geleneksel ayva tatlısının en önemli özelliği sağlık açısından pek fayda sağlamasıdır. Ayva meyvesi kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi lifli yapısı sayesinde sindirim ve hazmı da kolaylaştırır. Aynı zamanda antioksidan kabiliyetleri de vücudu birçok hastalıktan korur.