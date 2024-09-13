Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Eylül 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Eylül 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 13 Eylül tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 13 Eylül son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.09.13 14:14:40 40.2880 35.7093 14.0 -.- 1.7 -.- UGURLUOREN-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.09.13 12:59:55 39.4452 27.9942 20.9 -.- 1.8 -.- ELYAPAN-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2024.09.13 12:59:22 37.0725 28.3913 1.5 -.- 1.4 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2024.09.13 12:59:00 38.4502 27.0277 23.0 -.- 1.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2024.09.13 12:59:05)
2024.09.13 12:51:11 39.9817 39.1402 6.9 -.- 1.8 -.- GURLEYIK-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2024.09.13 12:09:45 38.9918 36.0615 24.7 -.- 1.5 -.- ALEVKISLA-AKKISLA (KAYSERI) İlksel
2024.09.13 12:00:42 38.3618 29.0642 0.0 -.- 1.0 -.- GULLUBAG-ESME (USAK) İlksel
2024.09.13 11:49:05 40.4722 29.2133 0.0 -.- 2.0 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2024.09.13 11:43:20 39.7855 34.9513 0.0 -.- 1.7 -.- BUZAGACIOGLU-(YOZGAT) İlksel
2024.09.13 11:37:00 40.8895 28.3788 16.6 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.09.13 11:33:21 40.3527 28.9117 0.0 -.- 1.2 -.- YORUKALI-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.09.13 11:32:37 39.0273 28.0723 13.3 -.- 2.2 -.- KOMURCU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.09.13 11:27:20 38.8095 36.8158 9.0 -.- 1.6 -.- GUNES-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.09.13 11:09:18 38.5747 37.5062 5.1 -.- 1.4 -.- DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.09.13 11:06:57 39.2283 35.4895 6.1 -.- 1.4 -.- CANDIR (YOZGAT) İlksel
2024.09.13 10:29:40 38.7198 27.8730 5.4 -.- 1.7 -.- HACIBASTANLAR-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
2024.09.13 10:13:51 36.0438 36.1075 11.4 -.- 2.4 -.- DAGDUZU-(HATAY) İlksel
2024.09.13 10:10:41 38.0127 36.7620 6.6 -.- 1.9 -.- KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.13 09:54:17 39.9662 39.1267 1.0 -.- 3.2 3.0 GOLKOY-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2024.09.13 09:48:49 39.9960 39.1257 2.0 -.- 4.1 4.0 YEDIBOLUK-SIRAN (GUMUSHANE) İlksel
2024.09.13 09:25:39 40.0513 36.0702 23.5 -.- 1.5 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.09.13 09:03:24 39.4852 29.8843 5.0 -.- 3.4 3.4 CIVLI-(KUTAHYA) İlksel
2024.09.13 08:50:54 37.1850 37.1228 0.0 -.- 2.3 -.- ISKENDERLI-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2024.09.13 07:11:45 39.3467 27.7032 11.2 -.- 2.1 -.- TABANLAR-SOMA (MANISA) İlksel
2024.09.13 05:48:46 38.1088 37.1437 9.4 -.- 2.0 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.13 05:18:25 40.2915 27.0298 4.9 -.- 1.6 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.09.13 05:12:59 40.3010 27.0192 9.4 -.- 1.6 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2024.09.13 05:07:01 36.3192 36.2442 6.5 -.- 1.7 -.- ZULUFLUHAN-(HATAY) İlksel
2024.09.13 04:46:59 35.8033 28.6265 11.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2024.09.13 04:26:59 37.0377 27.7890 9.4 -.- 1.6 -.- GOKBEL-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.09.13 04:22:05 40.0623 36.0613 3.8 -.- 2.1 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.09.13 03:53:42 38.8432 26.3682 9.8 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2024.09.13 03:51:13 39.9907 35.5435 6.5 -.- 2.1 -.- SARIKAYA-CEKEREK (YOZGAT) İlksel
2024.09.13 03:37:27 37.9215 27.4475 6.0 -.- 1.6 -.- SIRINCE-SELCUK (IZMIR) İlksel
2024.09.13 03:03:59 38.3385 25.1972 12.2 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.09.13 02:50:00 38.2368 38.1423 5.9 -.- 1.9 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.09.13 02:43:36 41.1037 42.3848 5.3 -.- 1.8 -.- BAGDASAN-(ARDAHAN) İlksel
2024.09.13 02:28:21 38.4208 37.5455 8.5 -.- 1.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.09.13 02:23:31 38.9717 25.7747 9.3 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2024.09.13 01:52:25 37.8658 32.0387 5.3 -.- 2.1 -.- SAGLIK-MERAM (KONYA) İlksel
2024.09.13 01:49:01 38.2060 26.1742 16.6 -.- 1.1 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2024.09.13 00:42:55 37.1667 30.2238 8.3 -.- 2.3 -.- AKYAR-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2024.09.13 00:33:47 38.1598 38.6592 5.0 -.- 1.9 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.09.13 00:33:32 40.2975 24.0698 9.5 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.09.13 00:12:27 38.3878 37.4245 2.7 -.- 1.7 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
AFAD 13 Eylül son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-09-13 13:25:06 39.57556 33.52639 7.0 ML 1.0 Keskin (Kırıkkale)
2024-09-13 12:59:05 37.78861 36.49278 7.04 ML 2.1 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-09-13 12:54:08 38.18944 38.13667 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-09-13 12:51:11 39.95972 39.13833 14.31 ML 1.9 Refahiye (Erzincan)
2024-09-13 12:45:03 38.125 38.61889 7.81 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2024-09-13 12:08:49 37.85389 29.71667 7.23 ML 1.0 Çardak (Denizli)
2024-09-13 12:06:15 38.4925 38.70444 7.0 ML 0.9 Baskil (Elazığ)
2024-09-13 11:49:04 40.48028 29.18417 10.77 ML 1.9 Gemlik (Bursa)
2024-09-13 11:36:59 40.86639 28.31972 6.99 ML 1.7 Marmara Denizi - [21.63 km] Silivri (İstanbul)
2024-09-13 11:32:37 39.02 28.08861 6.97 ML 2.0 Akhisar (Manisa)
2024-09-13 11:27:23 38.07278 37.08111 6.99 ML 1.5 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-09-13 10:45:56 40.40556 39.27278 7.0 ML 1.5 Torul (Gümüşhane)
2024-09-13 10:29:41 38.70417 27.91667 13.91 ML 1.6 Gölmarmara (Manisa)
2024-09-13 10:25:38 39.97333 39.15556 16.49 ML 1.4 Refahiye (Erzincan)
2024-09-13 10:14:35 38.05472 38.48722 7.86 ML 1.2 Sincik (Adıyaman)
2024-09-13 10:13:44 35.72417 36.39611 7.0 ML 2.6 Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) - [26.49 km] Yayladağı (Hatay)
2024-09-13 10:10:45 37.93528 36.60972 6.22 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-09-13 09:56:42 37.87667 32.06639 7.02 ML 1.2 Meram (Konya)
2024-09-13 09:54:18 39.9575 39.145 9.91 ML 3.2 Refahiye (Erzincan)
2024-09-13 09:48:49 39.95278 39.1375 9.48 MW 4.1 Refahiye (Erzincan)
2024-09-13 09:25:41 40.06083 36.04333 7.11 ML 1.4 Sulusaray (Tokat)
2024-09-13 09:03:24 39.48417 29.87472 9.81 ML 3.5 Merkez (Kütahya)
2024-09-13 08:50:54 37.18917 36.98778 7.0 ML 2.3 Nurdağı (Gaziantep)
2024-09-13 07:44:51 39.30667 26.03778 6.86 ML 1.7 Ege Denizi - [19.34 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-09-13 07:11:46 39.35389 27.66111 10.46 ML 2.1 Savaştepe (Balıkesir)
2024-09-13 06:26:45 36.29528 36.18111 7.0 ML 1.6 Antakya (Hatay)
2024-09-13 05:48:46 38.10944 37.25972 7.0 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-09-13 05:35:25 37.29278 36.90833 7.0 ML 1.8 Nurdağı (Gaziantep)
2024-09-13 05:29:10 38.28833 38.80972 7.0 ML 1.6 Pütürge (Malatya)
2024-09-13 05:25:12 37.91861 31.06833 7.0 ML 0.9 Eğirdir (Isparta)
2024-09-13 05:18:25 40.31556 26.98694 7.0 ML 1.1 Lapseki (Çanakkale)
2024-09-13 05:13:00 40.29278 27.00583 7.86 ML 1.3 Biga (Çanakkale)
2024-09-13 05:07:02 36.3675 36.14778 7.0 ML 1.9 Antakya (Hatay)
2024-09-13 05:05:37 38.10611 36.55917 7.0 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-09-13 04:47:01 35.80833 28.32972 23.76 ML 1.6 Akdeniz - [93.51 km] Marmaris (Muğla)
2024-09-13 04:26:59 37.05639 27.80472 7.03 ML 1.3 Milas (Muğla)
2024-09-13 04:22:06 40.07306 36.04167 11.11 ML 2.2 Sulusaray (Tokat)
2024-09-13 04:09:54 39.00333 27.92639 6.99 ML 1.0 Akhisar (Manisa)
2024-09-13 03:53:42 38.81 26.43361 7.07 ML 1.2 Ege Denizi - [16.25 km] Karaburun (İzmir)
2024-09-13 03:51:13 40.01806 35.435 6.42 ML 1.8 Çekerek (Yozgat)
2024-09-13 03:37:26 37.90028 27.4675 7.0 ML 1.5 Germencik (Aydın)
2024-09-13 03:35:17 40.82361 31.68444 13.35 ML 1.1 Merkez (Bolu)
2024-09-13 03:04:43 38.47667 38.02556 7.0 ML 1.0 Akçadağ (Malatya)
2024-09-13 03:03:59 38.35 25.28417 7.0 ML 1.9 Ege Denizi - [85.09 km] Çeşme (İzmir)
2024-09-13 02:49:59 38.23667 38.12528 6.25 ML 1.9 Yeşilyurt (Malatya)
2024-09-13 02:43:36 41.12639 42.40806 7.12 ML 1.6 Şavşat (Artvin)
2024-09-13 02:28:21 38.415 37.59083 7.03 ML 1.4 Darende (Malatya)
2024-09-13 02:23:32 38.95972 25.84556 6.87 ML 2.1 Ege Denizi - [59.16 km] Karaburun (İzmir)
2024-09-13 01:52:25 37.8775 32.07611 6.28 ML 2.0 Meram (Konya)
2024-09-13 01:49:00 38.15222 26.06222 7.61 ML 1.2 Ege Denizi - [21.98 km] Çeşme (İzmir)
2024-09-13 01:26:44 37.01833 28.06083 6.98 ML 1.3 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.05 km] Milas (Muğla)
2024-09-13 01:17:27 40.90583 42.58056 11.92 ML 1.0 Göle (Ardahan)
2024-09-13 00:42:55 37.18444 30.32028 10.1 ML 2.0 Korkuteli (Antalya)
2024-09-13 00:36:34 37.63833 35.86917 6.94 ML 1.4 Kozan (Adana)
2024-09-13 00:33:48 38.1475 38.61917 7.25 ML 1.9 Pütürge (Malatya)
2024-09-13 00:28:04 39.28417 41.03722 7.01 ML 1.2 Karlıova (Bingöl)
2024-09-13 00:22:00 41.09194 33.78389 7.0 ML 1.0 Merkez (Kastamonu)
2024-09-13 00:12:26 38.35694 37.38389 6.99 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-09-13 00:00:46 38.39111 28.525 6.52 ML 1.2 Alaşehir (Manisa)