  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Eylül 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Eylül 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Eylül 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 13 Eylül tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 13 Eylül son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
2024.09.13 14:14:40  40.2880   35.7093       14.0      -.-  1.7  -.-   UGURLUOREN-ZILE (TOKAT)                           İlksel
2024.09.13 12:59:55  39.4452   27.9942       20.9      -.-  1.8  -.-   ELYAPAN-BIGADIC (BALIKESIR)                       İlksel
2024.09.13 12:59:22  37.0725   28.3913        1.5      -.-  1.4  -.-   KIZILAGAC-ULA (MUGLA)                             İlksel
2024.09.13 12:59:00  38.4502   27.0277       23.0      -.-  1.4  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        REVIZE01   (2024.09.13 12:59:05)
2024.09.13 12:51:11  39.9817   39.1402        6.9      -.-  1.8  -.-   GURLEYIK-KELKIT (GUMUSHANE)                       İlksel
2024.09.13 12:09:45  38.9918   36.0615       24.7      -.-  1.5  -.-   ALEVKISLA-AKKISLA (KAYSERI)                       İlksel
2024.09.13 12:00:42  38.3618   29.0642        0.0      -.-  1.0  -.-   GULLUBAG-ESME (USAK)                              İlksel
2024.09.13 11:49:05  40.4722   29.2133        0.0      -.-  2.0  -.-   SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)                         İlksel
2024.09.13 11:43:20  39.7855   34.9513        0.0      -.-  1.7  -.-   BUZAGACIOGLU-(YOZGAT)                             İlksel
2024.09.13 11:37:00  40.8895   28.3788       16.6      -.-  2.0  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2024.09.13 11:33:21  40.3527   28.9117        0.0      -.-  1.2  -.-   YORUKALI-MUDANYA (BURSA)                          İlksel
2024.09.13 11:32:37  39.0273   28.0723       13.3      -.-  2.2  -.-   KOMURCU-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2024.09.13 11:27:20  38.8095   36.8158        9.0      -.-  1.6  -.-   GUNES-GURUN (SIVAS)                               İlksel
2024.09.13 11:09:18  38.5747   37.5062        5.1      -.-  1.4  -.-   DARENDE (MALATYA)                                 İlksel

1 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.09.13 11:06:57  39.2283   35.4895        6.1      -.-  1.4  -.-   CANDIR (YOZGAT)                                   İlksel
2024.09.13 10:29:40  38.7198   27.8730        5.4      -.-  1.7  -.-   HACIBASTANLAR-GOLMARMARA (MANISA)                 İlksel
2024.09.13 10:13:51  36.0438   36.1075       11.4      -.-  2.4  -.-   DAGDUZU-(HATAY)                                   İlksel
2024.09.13 10:10:41  38.0127   36.7620        6.6      -.-  1.9  -.-   KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2024.09.13 09:54:17  39.9662   39.1267        1.0      -.-  3.2  3.0   GOLKOY-REFAHIYE (ERZINCAN)                        İlksel
2024.09.13 09:48:49  39.9960   39.1257        2.0      -.-  4.1  4.0   YEDIBOLUK-SIRAN (GUMUSHANE)                       İlksel
2024.09.13 09:25:39  40.0513   36.0702       23.5      -.-  1.5  -.-   ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel
2024.09.13 09:03:24  39.4852   29.8843        5.0      -.-  3.4  3.4   CIVLI-(KUTAHYA)                                   İlksel
2024.09.13 08:50:54  37.1850   37.1228        0.0      -.-  2.3  -.-   ISKENDERLI-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                 İlksel
2024.09.13 07:11:45  39.3467   27.7032       11.2      -.-  2.1  -.-   TABANLAR-SOMA (MANISA)                            İlksel
2024.09.13 05:48:46  38.1088   37.1437        9.4      -.-  2.0  -.-   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2024.09.13 05:18:25  40.2915   27.0298        4.9      -.-  1.6  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel
2024.09.13 05:12:59  40.3010   27.0192        9.4      -.-  1.6  -.-   DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)                      İlksel
2024.09.13 05:07:01  36.3192   36.2442        6.5      -.-  1.7  -.-   ZULUFLUHAN-(HATAY)                                İlksel
2024.09.13 04:46:59  35.8033   28.6265       11.2      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.09.13 04:26:59  37.0377   27.7890        9.4      -.-  1.6  -.-   GOKBEL-MILAS (MUGLA)                              İlksel
2024.09.13 04:22:05  40.0623   36.0613        3.8      -.-  2.1  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel
2024.09.13 03:53:42  38.8432   26.3682        9.8      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2024.09.13 03:51:13  39.9907   35.5435        6.5      -.-  2.1  -.-   SARIKAYA-CEKEREK (YOZGAT)                         İlksel
2024.09.13 03:37:27  37.9215   27.4475        6.0      -.-  1.6  -.-   SIRINCE-SELCUK (IZMIR)                            İlksel
2024.09.13 03:03:59  38.3385   25.1972       12.2      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2024.09.13 02:50:00  38.2368   38.1423        5.9      -.-  1.9  -.-   GORGU-YESILYURT (MALATYA)                         İlksel
2024.09.13 02:43:36  41.1037   42.3848        5.3      -.-  1.8  -.-   BAGDASAN-(ARDAHAN)                                İlksel
2024.09.13 02:28:21  38.4208   37.5455        8.5      -.-  1.3  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel
2024.09.13 02:23:31  38.9717   25.7747        9.3      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2024.09.13 01:52:25  37.8658   32.0387        5.3      -.-  2.1  -.-   SAGLIK-MERAM (KONYA)                              İlksel
2024.09.13 01:49:01  38.2060   26.1742       16.6      -.-  1.1  -.-   CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)                 İlksel
2024.09.13 00:42:55  37.1667   30.2238        8.3      -.-  2.3  -.-   AKYAR-KORKUTELI (ANTALYA)                         İlksel
2024.09.13 00:33:47  38.1598   38.6592        5.0      -.-  1.9  -.-   BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel
2024.09.13 00:33:32  40.2975   24.0698        9.5      -.-  2.3  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2024.09.13 00:12:27  38.3878   37.4245        2.7      -.-  1.7  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 13 Eylül son depremler listesi

Tarih     Saat  Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2024-09-13 13:25:06 39.57556  33.52639  7.0    ML    1.0    Keskin (Kırıkkale)      

2024-09-13 12:59:05 37.78861  36.49278  7.04  ML    2.1    Andırın (Kahramanmaraş)        

2024-09-13 12:54:08 38.18944  38.13667  7.0    ML    1.3    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-09-13 12:51:11 39.95972  39.13833  14.31         ML    1.9    Refahiye (Erzincan)        

2024-09-13 12:45:03 38.125       38.61889  7.81  ML    1.2    Pütürge (Malatya)    

2024-09-13 12:08:49 37.85389  29.71667  7.23  ML    1.0    Çardak (Denizli)        

2024-09-13 12:06:15 38.4925     38.70444  7.0    ML    0.9    Baskil (Elazığ)   

2024-09-13 11:49:04 40.48028  29.18417  10.77         ML    1.9    Gemlik (Bursa) 

2024-09-13 11:36:59 40.86639  28.31972  6.99  ML    1.7    Marmara Denizi - [21.63 km] Silivri (İstanbul) 

2024-09-13 11:32:37 39.02         28.08861  6.97  ML    2.0    Akhisar (Manisa)       

2024-09-13 11:27:23 38.07278  37.08111  6.99  ML    1.5    Ekinözü (Kahramanmaraş)     

2024-09-13 10:45:56 40.40556  39.27278  7.0    ML    1.5    Torul (Gümüşhane)  

2024-09-13 10:29:41 38.70417  27.91667  13.91         ML    1.6    Gölmarmara (Manisa)  

2024-09-13 10:25:38 39.97333  39.15556  16.49         ML    1.4    Refahiye (Erzincan)        

2024-09-13 10:14:35 38.05472  38.48722  7.86  ML    1.2    Sincik (Adıyaman)    

2024-09-13 10:13:44 35.72417  36.39611  7.0    ML    2.6    Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) - [26.49 km] Yayladağı (Hatay)     

2024-09-13 10:10:45 37.93528  36.60972  6.22  ML    1.8    Onikişubat (Kahramanmaraş)     

2024-09-13 09:56:42 37.87667  32.06639  7.02  ML    1.2    Meram (Konya)

2024-09-13 09:54:18 39.9575     39.145       9.91  ML    3.2    Refahiye (Erzincan)   

2024-09-13 09:48:49 39.95278  39.1375     9.48  MW  4.1    Refahiye (Erzincan)   

2024-09-13 09:25:41 40.06083  36.04333  7.11  ML    1.4    Sulusaray (Tokat)     

2024-09-13 09:03:24 39.48417  29.87472  9.81  ML    3.5    Merkez (Kütahya)     

2024-09-13 08:50:54 37.18917  36.98778  7.0    ML    2.3    Nurdağı (Gaziantep)

2024-09-13 07:44:51 39.30667  26.03778  6.86  ML    1.7    Ege Denizi - [19.34 km] Ayvacık (Çanakkale) 

2024-09-13 07:11:46 39.35389  27.66111  10.46         ML    2.1    Savaştepe (Balıkesir)        

2024-09-13 06:26:45 36.29528  36.18111  7.0    ML    1.6    Antakya (Hatay)        

2024-09-13 05:48:46 38.10944  37.25972  7.0    ML    1.9    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-09-13 05:35:25 37.29278  36.90833  7.0    ML    1.8    Nurdağı (Gaziantep)

2024-09-13 05:29:10 38.28833  38.80972  7.0    ML    1.6    Pütürge (Malatya)    

3 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-09-13 05:25:12 37.91861  31.06833  7.0    ML    0.9    Eğirdir (Isparta)         

2024-09-13 05:18:25 40.31556  26.98694  7.0    ML    1.1    Lapseki (Çanakkale) 

2024-09-13 05:13:00 40.29278  27.00583  7.86  ML    1.3    Biga (Çanakkale)       

2024-09-13 05:07:02 36.3675     36.14778  7.0    ML    1.9    Antakya (Hatay)        

2024-09-13 05:05:37 38.10611  36.55917  7.0    ML    1.1    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-09-13 04:47:01 35.80833  28.32972  23.76         ML    1.6    Akdeniz - [93.51 km] Marmaris (Muğla)      

2024-09-13 04:26:59 37.05639  27.80472  7.03  ML    1.3    Milas (Muğla)   

2024-09-13 04:22:06 40.07306  36.04167  11.11         ML    2.2    Sulusaray (Tokat)        

2024-09-13 04:09:54 39.00333  27.92639  6.99  ML    1.0    Akhisar (Manisa)       

2024-09-13 03:53:42 38.81         26.43361  7.07  ML    1.2    Ege Denizi - [16.25 km] Karaburun (İzmir)     

2024-09-13 03:51:13 40.01806  35.435       6.42  ML    1.8    Çekerek (Yozgat)      

2024-09-13 03:37:26 37.90028  27.4675     7.0    ML    1.5    Germencik (Aydın)   

2024-09-13 03:35:17 40.82361  31.68444  13.35         ML    1.1    Merkez (Bolu)  

2024-09-13 03:04:43 38.47667  38.02556  7.0    ML    1.0    Akçadağ (Malatya)   

2024-09-13 03:03:59 38.35         25.28417  7.0    ML    1.9    Ege Denizi - [85.09 km] Çeşme (İzmir)   

2024-09-13 02:49:59 38.23667  38.12528  6.25  ML    1.9    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-09-13 02:43:36 41.12639  42.40806  7.12  ML    1.6    Şavşat (Artvin) 

2024-09-13 02:28:21 38.415       37.59083  7.03  ML    1.4    Darende (Malatya)    

2024-09-13 02:23:32 38.95972  25.84556  6.87  ML    2.1    Ege Denizi - [59.16 km] Karaburun (İzmir)     

2024-09-13 01:52:25 37.8775     32.07611  6.28  ML    2.0    Meram (Konya)

2024-09-13 01:49:00 38.15222  26.06222  7.61  ML    1.2    Ege Denizi - [21.98 km] Çeşme (İzmir)   

2024-09-13 01:26:44 37.01833  28.06083  6.98  ML    1.3    Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.05 km] Milas (Muğla)    

2024-09-13 01:17:27 40.90583  42.58056  11.92         ML    1.0    Göle (Ardahan)

2024-09-13 00:42:55 37.18444  30.32028  10.1  ML    2.0    Korkuteli (Antalya)   

2024-09-13 00:36:34 37.63833  35.86917  6.94  ML    1.4    Kozan (Adana) 

2024-09-13 00:33:48 38.1475     38.61917  7.25  ML    1.9    Pütürge (Malatya)    

2024-09-13 00:28:04 39.28417  41.03722  7.01  ML    1.2    Karlıova (Bingöl)       

2024-09-13 00:22:00 41.09194  33.78389  7.0    ML    1.0    Merkez (Kastamonu)

2024-09-13 00:12:26 38.35694  37.38389  6.99  ML    1.9    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-09-13 00:00:46 38.39111  28.525       6.52  ML    1.2    Alaşehir (Manisa)

4 | 5