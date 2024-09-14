Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Eylül 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Eylül 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 14 Eylül tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 14 Eylül son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.09.14 12:33:43 38.1902 37.7042 10.4 -.- 1.7 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.14 11:55:54 38.8900 43.5965 9.7 -.- 2.7 -.- SAGLAMTAS-(VAN) İlksel
2024.09.14 09:35:58 40.7568 27.4253 13.0 -.- 3.0 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.09.14 09:05:06 38.3142 37.7410 18.6 -.- 1.5 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.09.14 06:12:48 38.2375 27.2782 4.7 -.- 1.6 -.- YOGURTCULAR-TORBALI (IZMIR) İlksel
2024.09.14 05:59:43 36.7713 31.2067 45.3 -.- 2.0 -.- PERAKENDE-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2024.09.14 05:36:36 37.5998 35.0835 8.0 -.- 2.2 -.- DAGDIBI-POZANTI (ADANA) İlksel
2024.09.14 05:33:01 38.1737 37.1558 3.3 -.- 1.5 -.- KARAELBISTAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.14 05:18:19 37.5027 26.8445 8.6 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.09.14 05:11:25 38.0983 37.1048 12.6 -.- 1.4 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.14 05:09:01 38.0985 37.1225 10.3 -.- 1.5 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.14 05:06:40 38.0923 37.1262 19.7 -.- 1.4 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.14 04:58:27 34.7440 25.5723 14.6 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.09.14 04:50:05 37.3840 28.0135 4.8 -.- 1.5 -.- ZEYTIN-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2024.09.14 04:47:49 38.1482 37.1407 3.4 -.- 1.6 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.14 04:45:08 38.0935 37.1285 8.8 -.- 1.9 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.14 04:35:45 38.6092 37.6215 1.9 -.- 1.2 -.- KARABACAK-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.09.14 04:06:10 36.3402 29.7712 3.9 -.- 1.5 -.- DIRGENLER-KAS (ANTALYA) İlksel
2024.09.14 03:14:16 39.7550 25.5003 8.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.09.14 02:35:31 40.0543 36.0863 4.7 -.- 1.8 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.09.14 01:12:28 40.0812 36.0585 5.0 -.- 2.1 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.09.14 00:27:53 40.7738 31.4245 3.5 -.- 1.9 -.- DARIYERIBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE) İlksel
AFAD 14 Eylül son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-09-14 12:08:06 41.85083 27.34333 9.04 ML 1.2 Merkez (Kırklareli)
2024-09-14 11:55:56 38.91361 43.52111 9.65 ML 2.8 Van Gölü - [02.29 km] Tuşba (Van)
2024-09-14 10:50:57 38.23667 38.82139 9.3 ML 1.6 Pütürge (Malatya)
2024-09-14 10:28:05 38.21972 38.98389 7.3 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2024-09-14 09:35:58 40.74611 27.38806 8.63 ML 2.4 Marmara Denizi - [04.60 km] Şarköy (Tekirdağ)
2024-09-14 08:36:55 37.59889 35.09361 7.0 ML 1.9 Aladağ (Adana)
2024-09-14 07:33:18 37.24056 27.55472 7.52 ML 1.5 Ege Denizi - Güllük Körfezi - [03.96 km] Milas (Muğla)
2024-09-14 07:29:44 37.23306 36.78972 7.0 ML 1.3 Nurdağı (Gaziantep)
2024-09-14 07:18:45 37.22111 36.79944 7.0 ML 1.5 Nurdağı (Gaziantep)
2024-09-14 06:47:22 37.955 37.75556 7.0 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2024-09-14 06:12:47 38.23361 27.28722 11.81 ML 1.4 Torbalı (İzmir)
2024-09-14 05:59:43 36.79472 31.16333 27.71 ML 2.2 Akdeniz - Antalya Körfezi - [05.79 km] Manavgat (Antalya)
2024-09-14 05:36:35 37.58972 35.08361 6.99 ML 2.1 Aladağ (Adana)
2024-09-14 05:33:01 38.07556 37.13139 7.06 ML 1.5 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-09-14 05:18:18 37.47194 26.84333 7.03 ML 1.7 Ege Denizi - [33.83 km] Söke (Aydın)
2024-09-14 05:11:26 38.07889 37.11861 7.0 ML 1.5 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-09-14 05:09:01 38.07917 37.10611 6.99 ML 1.6 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-09-14 05:06:40 38.07972 37.12 7.0 ML 1.5 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-09-14 05:05:24 38.12917 38.51806 7.0 ML 0.8 Sincik (Adıyaman)
2024-09-14 04:50:05 37.37583 28.02111 7.0 ML 1.3 Yatağan (Muğla)
2024-09-14 04:47:49 38.07194 37.12333 7.03 ML 1.7 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-09-14 04:45:08 38.075 37.10194 6.99 ML 1.8 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-09-14 04:40:36 38.01722 37.72306 7.0 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2024-09-14 04:35:44 38.48889 37.55917 7.0 ML 1.1 Darende (Malatya)
2024-09-14 04:06:10 36.35472 29.71278 7.36 ML 1.6 Kaş (Antalya)
2024-09-14 02:35:31 40.05778 36.02806 6.86 ML 1.5 Sulusaray (Tokat)
2024-09-14 01:12:28 40.06694 36.04167 6.91 ML 2.2 Sulusaray (Tokat)
2024-09-14 01:00:20 37.58389 26.83833 7.0 ML 1.3 Ege Denizi - [30.30 km] Söke (Aydın)
2024-09-14 00:27:53 40.77889 31.42028 7.01 ML 1.6 Kaynaşlı (Düzce)