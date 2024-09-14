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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Eylül 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Eylül 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Eylül 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 14 Eylül tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 14 Eylül son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.09.14 12:33:43  38.1902   37.7042       10.4      -.-  1.7  -.-   ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)            İlksel

2024.09.14 11:55:54  38.8900   43.5965        9.7      -.-  2.7  -.-   SAGLAMTAS-(VAN)                                   İlksel

2024.09.14 09:35:58  40.7568   27.4253       13.0      -.-  3.0  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel

2024.09.14 09:05:06  38.3142   37.7410       18.6      -.-  1.5  -.-   DUTLU-AKCADAG (MALATYA)                           İlksel

2024.09.14 06:12:48  38.2375   27.2782        4.7      -.-  1.6  -.-   YOGURTCULAR-TORBALI (IZMIR)                       İlksel

2024.09.14 05:59:43  36.7713   31.2067       45.3      -.-  2.0  -.-   PERAKENDE-MANAVGAT (ANTALYA)                      İlksel

2024.09.14 05:36:36  37.5998   35.0835        8.0      -.-  2.2  -.-   DAGDIBI-POZANTI (ADANA)                           İlksel

2024.09.14 05:33:01  38.1737   37.1558        3.3      -.-  1.5  -.-   KARAELBISTAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             İlksel

2024.09.14 05:18:19  37.5027   26.8445        8.6      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.09.14 05:11:25  38.0983   37.1048       12.6      -.-  1.4  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.09.14 05:09:01  38.0985   37.1225       10.3      -.-  1.5  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.09.14 05:06:40  38.0923   37.1262       19.7      -.-  1.4  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.09.14 04:58:27  34.7440   25.5723       14.6      -.-  2.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.09.14 04:50:05  37.3840   28.0135        4.8      -.-  1.5  -.-   ZEYTIN-YATAGAN (MUGLA)                            İlksel

2024.09.14 04:47:49  38.1482   37.1407        3.4      -.-  1.6  -.-   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.09.14 04:45:08  38.0935   37.1285        8.8      -.-  1.9  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.09.14 04:35:45  38.6092   37.6215        1.9      -.-  1.2  -.-   KARABACAK-DARENDE (MALATYA)                       İlksel

2024.09.14 04:06:10  36.3402   29.7712        3.9      -.-  1.5  -.-   DIRGENLER-KAS (ANTALYA)                           İlksel

2024.09.14 03:14:16  39.7550   25.5003        8.7      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.09.14 02:35:31  40.0543   36.0863        4.7      -.-  1.8  -.-   ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.09.14 01:12:28  40.0812   36.0585        5.0      -.-  2.1  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2024.09.14 00:27:53  40.7738   31.4245        3.5      -.-  1.9  -.-   DARIYERIBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE)                  İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 14 Eylül son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem        Boylam      Derinlik(Km)       Tip    Büyüklük    Yer

2024-09-14 12:08:06    41.85083    27.34333    9.04   ML    1.2     Merkez (Kırklareli)      

2024-09-14 11:55:56    38.91361    43.52111    9.65   ML    2.8     Van Gölü - [02.29 km] Tuşba (Van)       

2024-09-14 10:50:57    38.23667    38.82139    9.3     ML    1.6     Pütürge (Malatya)      

2024-09-14 10:28:05    38.21972    38.98389    7.3     ML    1.3     Pütürge (Malatya)      

2024-09-14 09:35:58    40.74611    27.38806    8.63   ML    2.4     Marmara Denizi - [04.60 km] Şarköy (Tekirdağ)

2024-09-14 08:36:55    37.59889    35.09361    7.0     ML    1.9     Aladağ (Adana) 

2024-09-14 07:33:18    37.24056    27.55472    7.52   ML    1.5     Ege Denizi - Güllük Körfezi - [03.96 km] Milas (Muğla)  

2024-09-14 07:29:44    37.23306    36.78972    7.0     ML    1.3     Nurdağı (Gaziantep)  

2024-09-14 07:18:45    37.22111    36.79944    7.0     ML    1.5     Nurdağı (Gaziantep)  

2024-09-14 06:47:22    37.955        37.75556    7.0     ML    1.2     Doğanşehir (Malatya)

2024-09-14 06:12:47    38.23361    27.28722    11.81 ML    1.4     Torbalı (İzmir)    

2024-09-14 05:59:43    36.79472    31.16333    27.71 ML    2.2     Akdeniz - Antalya Körfezi - [05.79 km] Manavgat (Antalya)    

2024-09-14 05:36:35    37.58972    35.08361    6.99   ML    2.1     Aladağ (Adana) 

2024-09-14 05:33:01    38.07556    37.13139    7.06   ML    1.5     Ekinözü (Kahramanmaraş)        

2024-09-14 05:18:18    37.47194    26.84333    7.03   ML    1.7     Ege Denizi - [33.83 km] Söke (Aydın)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-09-14 05:11:26    38.07889    37.11861    7.0     ML    1.5     Ekinözü (Kahramanmaraş)        

2024-09-14 05:09:01    38.07917    37.10611    6.99   ML    1.6     Ekinözü (Kahramanmaraş)        

2024-09-14 05:06:40    38.07972    37.12 7.0     ML    1.5     Ekinözü (Kahramanmaraş)  

2024-09-14 05:05:24    38.12917    38.51806    7.0     ML    0.8     Sincik (Adıyaman)       

2024-09-14 04:50:05    37.37583    28.02111    7.0     ML    1.3     Yatağan (Muğla)         

2024-09-14 04:47:49    38.07194    37.12333    7.03   ML    1.7     Ekinözü (Kahramanmaraş)        

2024-09-14 04:45:08    38.075        37.10194    6.99   ML    1.8     Ekinözü (Kahramanmaraş)        

2024-09-14 04:40:36    38.01722    37.72306    7.0     ML    1.2     Doğanşehir (Malatya)

2024-09-14 04:35:44    38.48889    37.55917    7.0     ML    1.1     Darende (Malatya)     

2024-09-14 04:06:10    36.35472    29.71278    7.36   ML    1.6     Kaş (Antalya)     

2024-09-14 02:35:31    40.05778    36.02806    6.86   ML    1.5     Sulusaray (Tokat)        

2024-09-14 01:12:28    40.06694    36.04167    6.91   ML    2.2     Sulusaray (Tokat)        

2024-09-14 01:00:20    37.58389    26.83833    7.0     ML    1.3     Ege Denizi - [30.30 km] Söke (Aydın)      

2024-09-14 00:27:53    40.77889    31.42028    7.01   ML    1.6     Kaynaşlı (Düzce)

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