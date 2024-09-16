Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 16 Eylül 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 16 Eylül 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 16 Eylül tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 16 Eylül son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.09.16 12:58:28 35.4045 22.9315 6.9 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.09.16 12:15:39 36.7532 38.2973 5.0 -.- 1.9 -.- MURSITPINAR-SURUC (SANLIURFA) İlksel
2024.09.16 12:14:08 37.8933 37.9560 11.1 -.- 1.5 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.09.16 11:51:47 37.4232 37.6523 4.2 -.- 2.1 -.- ARABAN (GAZIANTEP) İlksel
2024.09.16 11:51:03 38.1192 36.3532 24.3 -.- 1.7 -.- KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2024.09.16 10:57:11 38.5547 37.5868 5.0 -.- 1.5 -.- IRMAKLI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.09.16 09:52:57 38.7847 27.5488 8.3 -.- 1.5 -.- KEPENEKLI-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2024.09.16 09:35:55 37.9532 36.2183 5.0 -.- 1.8 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.16 09:20:08 38.7023 27.5538 5.0 -.- 2.4 -.- MUTEVELLI-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2024.09.16 08:52:43 38.5067 31.6688 15.8 -.- 1.4 -.- TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2024.09.16 08:42:13 38.7147 38.3318 1.5 -.- 1.4 -.- ISAKOY-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2024.09.16 07:54:05 36.9873 36.1018 14.1 -.- 1.6 -.- BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel
2024.09.16 07:30:06 37.9568 36.6725 3.1 -.- 1.8 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.16 06:51:00 38.2928 38.1725 9.5 -.- 1.7 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.09.16 06:42:16 38.4780 37.4032 6.8 -.- 1.7 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.09.16 05:48:12 37.8277 36.1315 8.6 -.- 1.3 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.09.16 05:08:02 37.8138 36.2760 1.5 -.- 1.7 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.16 04:44:25 38.0643 38.1503 5.4 -.- 1.7 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.09.16 04:16:57 40.5105 42.3458 15.3 -.- 1.7 -.- TUTENOCAK-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2024.09.16 03:14:17 37.2400 37.0858 2.7 -.- 1.3 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.16 03:00:19 39.1547 42.2488 1.1 -.- 1.8 -.- KOTANLI-BULANIK (MUS) İlksel
2024.09.16 02:28:42 38.3185 37.8792 2.0 -.- 1.3 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.09.16 02:04:44 34.8592 24.9003 2.5 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.09.16 01:39:51 40.3272 26.8857 18.4 -.- 1.5 -.- CAVUSKOY-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2024.09.16 01:23:26 36.2045 28.8375 9.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.09.16 00:52:44 37.8402 36.2363 8.0 -.- 1.4 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.09.16 00:15:16 38.3275 26.6377 6.3 -.- 2.0 -.- BARBAROS-URLA (IZMIR) İlksel
AFAD 16 Eylül son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-09-16 12:14:09 37.9725 38.04389 7.0 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-09-16 12:03:48 40.23583 33.90417 7.0 ML 1.3 Sulakyurt (Kırıkkale)
2024-09-16 09:52:57 38.74833 27.56028 7.0 ML 1.5 Saruhanlı (Manisa)
2024-09-16 09:35:54 37.87444 36.3375 7.0 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-09-16 09:20:09 38.72333 27.56417 7.0 ML 2.6 Saruhanlı (Manisa)
2024-09-16 08:52:43 38.57556 31.70139 7.0 ML 1.1 Tuzlukçu (Konya)
2024-09-16 08:42:24 38.09667 37.96722 6.71 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2024-09-16 08:28:10 38.04417 37.64056 6.99 ML 2.0 Doğanşehir (Malatya)
2024-09-16 07:54:06 36.99778 36.16944 7.84 ML 1.8 Erzin (Hatay)
2024-09-16 07:30:07 37.91889 36.56111 6.91 ML 1.7 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-09-16 06:51:01 38.24639 38.12778 7.02 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya)
2024-09-16 06:42:16 38.40917 37.37333 6.96 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-09-16 05:48:13 37.8275 36.23583 7.17 ML 1.7 Saimbeyli (Adana)
2024-09-16 05:08:03 37.83306 36.25028 6.99 ML 1.8 Saimbeyli (Adana)
2024-09-16 04:44:26 38.03694 38.22333 8.65 ML 1.7 Çelikhan (Adıyaman)
2024-09-16 04:16:58 40.41944 42.30889 6.82 ML 1.3 Şenkaya (Erzurum)
2024-09-16 03:14:18 37.26528 37.03306 6.09 ML 1.6 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-09-16 03:00:20 39.15083 42.29778 7.34 ML 1.9 Bulanık (Muş)
2024-09-16 02:28:43 38.27083 37.82583 7.0 ML 1.6 Akçadağ (Malatya)
2024-09-16 01:39:51 40.32306 26.85 7.01 ML 1.3 Lapseki (Çanakkale)
2024-09-16 01:23:24 36.05444 28.79278 7.0 ML 1.8 Akdeniz - [53.41 km] Kaş (Antalya)
2024-09-16 00:52:46 37.87167 36.275 6.99 ML 1.6 Saimbeyli (Adana)
2024-09-16 00:15:17 38.32361 26.67083 6.97 ML 1.9 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [02.47 km] Urla (İzmir)