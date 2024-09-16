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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 16 Eylül 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 16 Eylül 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 16 Eylül 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 16 Eylül tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 16 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 16 Eylül son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.09.16 12:58:28  35.4045   22.9315        6.9      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.09.16 12:15:39  36.7532   38.2973        5.0      -.-  1.9  -.-   MURSITPINAR-SURUC (SANLIURFA)                     İlksel

2024.09.16 12:14:08  37.8933   37.9560       11.1      -.-  1.5  -.-   ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.09.16 11:51:47  37.4232   37.6523        4.2      -.-  2.1  -.-   ARABAN (GAZIANTEP)                                İlksel

2024.09.16 11:51:03  38.1192   36.3532       24.3      -.-  1.7  -.-   KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA)                    İlksel

2024.09.16 10:57:11  38.5547   37.5868        5.0      -.-  1.5  -.-   IRMAKLI-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.09.16 09:52:57  38.7847   27.5488        8.3      -.-  1.5  -.-   KEPENEKLI-SARUHANLI (MANISA)                      İlksel

2024.09.16 09:35:55  37.9532   36.2183        5.0      -.-  1.8  -.-   KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.09.16 09:20:08  38.7023   27.5538        5.0      -.-  2.4  -.-   MUTEVELLI-SARUHANLI (MANISA)                      İlksel

2024.09.16 08:52:43  38.5067   31.6688       15.8      -.-  1.4  -.-   TUZLUKCU (KONYA)                                  İlksel

2024.09.16 08:42:13  38.7147   38.3318        1.5      -.-  1.4  -.-   ISAKOY-ARGUVAN (MALATYA)                          İlksel

2024.09.16 07:54:05  36.9873   36.1018       14.1      -.-  1.6  -.-   BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)                 İlksel

2024.09.16 07:30:06  37.9568   36.6725        3.1      -.-  1.8  -.-   CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel

2024.09.16 06:51:00  38.2928   38.1725        9.5      -.-  1.7  -.-   IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 16 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.09.16 06:42:16  38.4780   37.4032        6.8      -.-  1.7  -.-   YARIMCA-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.09.16 05:48:12  37.8277   36.1315        8.6      -.-  1.3  -.-   DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)                 İlksel

2024.09.16 05:08:02  37.8138   36.2760        1.5      -.-  1.7  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.09.16 04:44:25  38.0643   38.1503        5.4      -.-  1.7  -.-   PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     İlksel

2024.09.16 04:16:57  40.5105   42.3458       15.3      -.-  1.7  -.-   TUTENOCAK-SENKAYA (ERZURUM)                       İlksel

2024.09.16 03:14:17  37.2400   37.0858        2.7      -.-  1.3  -.-   EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.09.16 03:00:19  39.1547   42.2488        1.1      -.-  1.8  -.-   KOTANLI-BULANIK (MUS)                             İlksel

2024.09.16 02:28:42  38.3185   37.8792        2.0      -.-  1.3  -.-   HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)                        İlksel

2024.09.16 02:04:44  34.8592   24.9003        2.5      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.09.16 01:39:51  40.3272   26.8857       18.4      -.-  1.5  -.-   CAVUSKOY-LAPSEKI (CANAKKALE)                      İlksel

2024.09.16 01:23:26  36.2045   28.8375        9.6      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.09.16 00:52:44  37.8402   36.2363        8.0      -.-  1.4  -.-   KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

2024.09.16 00:15:16  38.3275   26.6377        6.3      -.-  2.0  -.-   BARBAROS-URLA (IZMIR)                             İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 16 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 16 Eylül son depremler listesi

Tarih     Saat   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2024-09-16 12:14:09 37.9725     38.04389  7.0    ML    1.1    Doğanşehir (Malatya)        

2024-09-16 12:03:48 40.23583  33.90417  7.0    ML    1.3    Sulakyurt (Kırıkkale)

2024-09-16 09:52:57 38.74833  27.56028  7.0    ML    1.5    Saruhanlı (Manisa)   

2024-09-16 09:35:54 37.87444  36.3375     7.0    ML    1.7    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-09-16 09:20:09 38.72333  27.56417  7.0    ML    2.6    Saruhanlı (Manisa)   

2024-09-16 08:52:43 38.57556  31.70139  7.0    ML    1.1    Tuzlukçu (Konya)     

2024-09-16 08:42:24 38.09667  37.96722  6.71  ML    1.5    Doğanşehir (Malatya)        

2024-09-16 08:28:10 38.04417  37.64056  6.99  ML    2.0    Doğanşehir (Malatya)        

2024-09-16 07:54:06 36.99778  36.16944  7.84  ML    1.8    Erzin (Hatay)    

2024-09-16 07:30:07 37.91889  36.56111  6.91  ML    1.7    Onikişubat (Kahramanmaraş)     

2024-09-16 06:51:01 38.24639  38.12778  7.02  ML    1.6    Yeşilyurt (Malatya)   

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 16 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-09-16 06:42:16 38.40917  37.37333  6.96  ML    1.9    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-09-16 05:48:13 37.8275     36.23583  7.17  ML    1.7    Saimbeyli (Adana)    

2024-09-16 05:08:03 37.83306  36.25028  6.99  ML    1.8    Saimbeyli (Adana)    

2024-09-16 04:44:26 38.03694  38.22333  8.65  ML    1.7    Çelikhan (Adıyaman)

2024-09-16 04:16:58 40.41944  42.30889  6.82  ML    1.3    Şenkaya (Erzurum)   

2024-09-16 03:14:18 37.26528  37.03306  6.09  ML    1.6    Pazarcık (Kahramanmaraş)     

2024-09-16 03:00:20 39.15083  42.29778  7.34  ML    1.9    Bulanık (Muş)  

2024-09-16 02:28:43 38.27083  37.82583  7.0    ML    1.6    Akçadağ (Malatya)   

2024-09-16 01:39:51 40.32306  26.85         7.01  ML    1.3    Lapseki (Çanakkale) 

2024-09-16 01:23:24 36.05444  28.79278  7.0    ML    1.8    Akdeniz - [53.41 km] Kaş (Antalya)  

2024-09-16 00:52:46 37.87167  36.275       6.99  ML    1.6    Saimbeyli (Adana)    

2024-09-16 00:15:17 38.32361  26.67083  6.97  ML    1.9    Ege Denizi - İzmir Körfezi - [02.47 km] Urla (İzmir)

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