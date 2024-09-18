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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Eylül 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Eylül 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Eylül 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 18 Eylül tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 18 Eylül son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.09.18 13:26:01  36.1228   33.5513        0.0      -.-  1.6  -.-   BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)                        İlksel

2024.09.18 12:41:48  38.0827   31.0708        5.0      -.-  1.4  -.-   YAKA-GELENDOST (ISPARTA)                          İlksel

2024.09.18 12:12:36  41.2220   28.8850        0.0      -.-  1.4  -.-   ODAYERI-EYUP (ISTANBUL)                           İlksel

2024.09.18 12:04:15  37.6680   35.3933        8.0      -.-  2.1  -.-   YETIMLI-ALADAG (ADANA)                            İlksel

2024.09.18 11:58:40  38.3108   37.3865        7.7      -.-  1.8  -.-   AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.09.18 11:49:58  36.0922   24.9190       26.1      -.-  3.2  3.0   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.09.18 10:46:54  40.1842   25.0727       21.8      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.09.18 10:30:41  37.4523   37.3028        7.8      -.-  1.5  -.-   MEMISKAHYA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.09.18 10:19:15  38.7095   38.1443       29.5      -.-  1.5  -.-   AKSUTLU-HEKIMHAN (MALATYA)                        İlksel

2024.09.18 10:10:39  40.4282   28.8100       10.1      -.-  1.8  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.09.18 09:58:41  38.1943   38.5587        5.4      -.-  3.2  3.0   ULUKOY-(MALATYA)                                  İlksel

2024.09.18 09:25:11  38.4240   37.6305        5.4      -.-  1.8  -.-   ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                   İlksel

2024.09.18 09:11:13  38.4643   37.5227       14.7      -.-  1.4  -.-   YENICE-DARENDE (MALATYA)                          İlksel

2024.09.18 09:08:30  38.9267   28.0558       20.2      -.-  1.2  -.-   GOCEK-AKHISAR (MANISA)                            İlksel

2024.09.18 07:46:31  40.7990   27.7295        5.2      -.-  1.6  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

2024.09.18 07:41:24  40.7935   27.7167        5.1      -.-  1.3  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

2024.09.18 07:39:40  40.8082   27.7192        1.8      -.-  1.7  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

2024.09.18 07:26:33  38.0600   37.6462        5.0      -.-  1.6  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel

2024.09.18 07:23:50  38.3128   38.5662       14.2      -.-  1.4  -.-   HISARTEPE-(MALATYA)                               İlksel

2024.09.18 07:08:15  38.5118   37.5963        6.2      -.-  1.6  -.-   AKOVA-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2024.09.18 06:59:42  40.4393   26.3433       10.6      -.-  2.0  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.09.18 06:53:39  35.7317   35.2403        5.0      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.09.18 06:24:04  38.5122   39.5132        9.9      -.-  1.8  -.-   PLAJKOY-MADEN (ELAZIG)                            İlksel

2024.09.18 05:38:23  38.1118   37.8905        5.0      -.-  1.9  -.-   YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.09.18 05:32:13  40.8667   31.7068        8.5      -.-  1.4  -.-   MESCICELE-(BOLU)                                  İlksel

2024.09.18 05:23:35  40.4450   26.3442       11.7      -.-  1.6  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.09.18 05:18:34  36.8728   34.1468       14.4      -.-  1.8  -.-   SORGUN-ERDEMLI (MERSIN)                           İlksel

2024.09.18 04:23:43  37.8373   36.5647        8.5      -.-  1.6  -.-   CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS)                        İlksel

2024.09.18 04:20:01  38.7227   30.5692        6.2      -.-  1.3  -.-   ATAKOY-(AFYONKARAHISAR)                           İlksel

2024.09.18 03:42:27  38.2567   38.6295        5.0      -.-  2.3  -.-   KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)                     İlksel

2024.09.18 03:26:46  35.1950   22.8027       17.0      -.-  2.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.09.18 03:22:21  38.0783   38.3670        5.0      -.-  3.9  3.9   KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel

2024.09.18 03:14:48  37.9400   41.2973        5.6      -.-  1.8  -.-   KUSCUKURU-BESIRI (BATMAN)                         İlksel

2024.09.18 02:59:41  38.3428   38.5483       13.5      -.-  1.3  -.-   COLAKLI-(MALATYA)                                 İlksel

2024.09.18 02:49:48  40.1503   31.7090        1.4      -.-  2.4  -.-   ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA)                          İlksel

2024.09.18 02:09:56  38.2362   38.6385        5.0      -.-  2.6  -.-   KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)                     İlksel

2024.09.18 01:53:34  35.8253   25.5238        6.2      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.09.18 01:50:43  38.2613   38.6202        5.5      -.-  1.4  -.-   PELITLI-(MALATYA)                                 İlksel

2024.09.18 01:47:44  38.2437   38.6117        2.1      -.-  1.8  -.-   KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)                     İlksel

2024.09.18 01:44:07  39.2192   25.8853        3.0      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.09.18 01:38:39  38.2375   38.6262        5.0      -.-  4.5  4.3   KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)                     İlksel

2024.09.18 00:20:35  38.0898   38.6405        5.6      -.-  1.5  -.-   KOZLUK-PUTURGE (MALATYA)                          İlksel

2024.09.18 00:08:57  39.6623   38.7490        5.0      -.-  2.6  -.-   SERINGOZE-KEMAH (ERZINCAN)                        İlksel

2024.09.18 00:08:53  38.9720   27.7277        3.6      -.-  1.7  -.-   SUNNETCILER-AKHISAR (MANISA)                      İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 18 Eylül son depremler listesi

Tarih     Saat   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2024-09-18 13:27:47 40.76694  27.74083  6.82  ML    1.8    Marmara Denizi - [14.49 km] Marmara (Balıkesir)   

2024-09-18 13:16:59 39.21778  29.10472  6.7    ML    1.6    Hisarcık (Kütahya)    

2024-09-18 12:54:16 39.91028  28.80583  7.42  ML    1.7    Orhaneli (Bursa)        

2024-09-18 12:21:54 37.94583  28.80278  7.0    ML    1.3    Buharkent (Aydın)    

2024-09-18 12:18:12 38.18528  38.60556  11.04         ML    1.5    Battalgazi (Malatya)        

2024-09-18 12:04:15 37.64111  35.37333  7.0    ML    2.1    Aladağ (Adana)

2024-09-18 11:58:41 38.35972  37.38361  7.08  ML    2.0    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-09-18 11:45:53 38.71361  33.84417  8.89  ML    1.0    Ağaçören (Aksaray)  

2024-09-18 11:39:36 39.95917  28.76         7.0    ML    1.4    Mustafakemalpaşa (Bursa)     

2024-09-18 10:56:39 40.36111  27.5675     7.06  ML    1.1    Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [10.12 km] Gönen (Balıkesir)       

2024-09-18 10:53:05 41.97278  26.41306  13.8  ML    1.3    Svilengrad, Hasköy (Bulgaristan) - [15.61 km] Lalapaşa (Edirne)       

2024-09-18 10:48:22 38.58361  39.19278  7.43  ML    1.1    Merkez (Elazığ)

2024-09-18 10:46:55 40.15722  25.1375     6.57  ML    2.1    Ege Denizi - [48.74 km] Gökçeada (Çanakkale)      

2024-09-18 10:30:39 37.34167  36.90222  7.19  ML    2.2    Türkoğlu (Kahramanmaraş)     

2024-09-18 10:19:20 38.055       37.69889  7.0    ML    1.3    Doğanşehir (Malatya)        

2024-09-18 10:16:59 38.53417  39.06028  7.24  ML    0.5    Merkez (Elazığ)

2024-09-18 10:10:39 40.43611  28.83778  2.83  ML    1.7    Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.80 km] Mudanya (Bursa)       

2024-09-18 09:58:42 38.16028  38.55611  7.0    ML    3.2    Battalgazi (Malatya) 

2024-09-18 09:54:37 39.87778  35.75611  7.0    ML    1.2    Akdağmadeni (Yozgat)        

2024-09-18 09:35:45 38.22444  38.60028  22.18         ML    1.7    Pütürge (Malatya)        

2024-09-18 09:25:12 38.42972  37.54778  7.0    ML    1.6    Darende (Malatya)    

2024-09-18 09:08:32 38.97278  28.22111  7.0    ML    0.9    Gördes (Manisa)       

2024-09-18 08:39:56 38.05611  37.54333  7.0    ML    1.7    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-09-18 07:46:32 40.7775     27.68083  7.14  ML    1.5    Marmara Denizi - [13.98 km] Marmara (Balıkesir)   

2024-09-18 07:40:30 40.79167  34.08556  7.05  ML    1.6    Yapraklı (Çankırı)      

2024-09-18 07:34:02 38.05806  37.67111  14.79         ML    1.3    Doğanşehir (Malatya) 

2024-09-18 07:33:30 40.91722  38.85         7.08  ML    1.2    Tirebolu (Giresun)    

2024-09-18 07:26:34 38.06833  37.6825     13.71         ML    1.5    Doğanşehir (Malatya) 

2024-09-18 07:23:52 38.22556  38.63111  7.09  ML    1.5    Pütürge (Malatya)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-09-18 07:08:15 38.45389  37.63667  7.0    ML    1.7    Darende (Malatya)    

2024-09-18 06:59:42 40.43306  26.37667  7.0    ML    1.8    Ege Denizi - Saros Körfezi - [09.38 km] Gelibolu (Çanakkale)     

2024-09-18 06:55:42 39.53389  26.98639  9.16  ML    0.9    Burhaniye (Balıkesir)

2024-09-18 06:24:04 38.52806  39.46889  7.23  ML    1.4    Merkez (Elazığ)

2024-09-18 06:23:51 38.74278  26.62611  7.44  ML    1.0    Ege Denizi - [12.26 km] Foça (İzmir)      

2024-09-18 06:17:41 38.22111  38.62639  7.0    ML    1.2    Pütürge (Malatya)    

2024-09-18 05:38:25 38.11778  37.92417  7.0    ML    1.8    Doğanşehir (Malatya)        

2024-09-18 05:32:14 40.80417  31.62278  7.74  ML    1.1    Merkez (Bolu)  

2024-09-18 05:18:34 36.83944  34.055       7.0    ML    1.5    Erdemli (Mersin)       

2024-09-18 04:41:10 38.2175     38.62361  7.08  ML    1.4    Pütürge (Malatya)    

2024-09-18 04:23:43 37.86778  36.62139  7.0    ML    1.4    Onikişubat (Kahramanmaraş)     

2024-09-18 04:20:00 38.72917  30.51889  7.0    ML    1.4    Merkez (Afyonkarahisar)        

2024-09-18 03:42:28 38.22389  38.61444  8.39  ML    2.2    Pütürge (Malatya)    

2024-09-18 03:22:23 38.07028  38.35417  7.0    MW  4.0    Çelikhan (Adıyaman)

2024-09-18 02:59:43 38.20889  38.64333  7.0    ML    1.5    Pütürge (Malatya)    

2024-09-18 02:54:22 38.21861  38.62333  7.15  ML    1.0    Pütürge (Malatya)    

2024-09-18 02:49:49 40.19556  31.77389  6.94  ML    2.1    Beypazarı (Ankara)   

2024-09-18 02:25:06 37.00306  29.09806  7.0    ML    0.9    Dalaman (Muğla)      

2024-09-18 02:09:57 38.21972  38.61111  7.04  ML    2.7    Pütürge (Malatya)    

2024-09-18 01:50:43 38.21361  38.63028  7.0    ML    1.6    Pütürge (Malatya)    

2024-09-18 01:47:44 38.21778  38.63083  11.82         ML    1.8    Pütürge (Malatya)        

2024-09-18 01:44:08 39.15667  25.91806  7.0    ML    1.7    Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [38.04 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-09-18 01:38:40 38.21694  38.62167  8.15  MW  4.4    Pütürge (Malatya)    

2024-09-18 01:15:46 39.00194  38.94861  7.0    ML    1.2    Çemişgezek (Tunceli)        

2024-09-18 01:09:50 38.27333  38.77472  7.19  ML    1.1    Pütürge (Malatya)    

2024-09-18 00:20:34 38.14472  38.56028  7.0    ML    1.5    Battalgazi (Malatya) 

2024-09-18 00:08:58 39.65667  38.68111  6.89  ML    2.3    Kemah (Erzincan)      

2024-09-18 00:08:57 38.85472  27.73944  4.75  ML    1.7    Akhisar (Manisa)

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