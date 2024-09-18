Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Eylül 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Eylül 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 18 Eylül tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 18 Eylül son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.09.18 13:26:01 36.1228 33.5513 0.0 -.- 1.6 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2024.09.18 12:41:48 38.0827 31.0708 5.0 -.- 1.4 -.- YAKA-GELENDOST (ISPARTA) İlksel
2024.09.18 12:12:36 41.2220 28.8850 0.0 -.- 1.4 -.- ODAYERI-EYUP (ISTANBUL) İlksel
2024.09.18 12:04:15 37.6680 35.3933 8.0 -.- 2.1 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.09.18 11:58:40 38.3108 37.3865 7.7 -.- 1.8 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.18 11:49:58 36.0922 24.9190 26.1 -.- 3.2 3.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.09.18 10:46:54 40.1842 25.0727 21.8 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.09.18 10:30:41 37.4523 37.3028 7.8 -.- 1.5 -.- MEMISKAHYA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.18 10:19:15 38.7095 38.1443 29.5 -.- 1.5 -.- AKSUTLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2024.09.18 10:10:39 40.4282 28.8100 10.1 -.- 1.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.09.18 09:58:41 38.1943 38.5587 5.4 -.- 3.2 3.0 ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2024.09.18 09:25:11 38.4240 37.6305 5.4 -.- 1.8 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.09.18 09:11:13 38.4643 37.5227 14.7 -.- 1.4 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.09.18 09:08:30 38.9267 28.0558 20.2 -.- 1.2 -.- GOCEK-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.09.18 07:46:31 40.7990 27.7295 5.2 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.09.18 07:41:24 40.7935 27.7167 5.1 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.09.18 07:39:40 40.8082 27.7192 1.8 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.09.18 07:26:33 38.0600 37.6462 5.0 -.- 1.6 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.09.18 07:23:50 38.3128 38.5662 14.2 -.- 1.4 -.- HISARTEPE-(MALATYA) İlksel
2024.09.18 07:08:15 38.5118 37.5963 6.2 -.- 1.6 -.- AKOVA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.09.18 06:59:42 40.4393 26.3433 10.6 -.- 2.0 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.09.18 06:53:39 35.7317 35.2403 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.09.18 06:24:04 38.5122 39.5132 9.9 -.- 1.8 -.- PLAJKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel
2024.09.18 05:38:23 38.1118 37.8905 5.0 -.- 1.9 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.09.18 05:32:13 40.8667 31.7068 8.5 -.- 1.4 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2024.09.18 05:23:35 40.4450 26.3442 11.7 -.- 1.6 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.09.18 05:18:34 36.8728 34.1468 14.4 -.- 1.8 -.- SORGUN-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2024.09.18 04:23:43 37.8373 36.5647 8.5 -.- 1.6 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.18 04:20:01 38.7227 30.5692 6.2 -.- 1.3 -.- ATAKOY-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.09.18 03:42:27 38.2567 38.6295 5.0 -.- 2.3 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.09.18 03:26:46 35.1950 22.8027 17.0 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.09.18 03:22:21 38.0783 38.3670 5.0 -.- 3.9 3.9 KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.09.18 03:14:48 37.9400 41.2973 5.6 -.- 1.8 -.- KUSCUKURU-BESIRI (BATMAN) İlksel
2024.09.18 02:59:41 38.3428 38.5483 13.5 -.- 1.3 -.- COLAKLI-(MALATYA) İlksel
2024.09.18 02:49:48 40.1503 31.7090 1.4 -.- 2.4 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2024.09.18 02:09:56 38.2362 38.6385 5.0 -.- 2.6 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.09.18 01:53:34 35.8253 25.5238 6.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2024.09.18 01:50:43 38.2613 38.6202 5.5 -.- 1.4 -.- PELITLI-(MALATYA) İlksel
2024.09.18 01:47:44 38.2437 38.6117 2.1 -.- 1.8 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.09.18 01:44:07 39.2192 25.8853 3.0 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.09.18 01:38:39 38.2375 38.6262 5.0 -.- 4.5 4.3 KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.09.18 00:20:35 38.0898 38.6405 5.6 -.- 1.5 -.- KOZLUK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.09.18 00:08:57 39.6623 38.7490 5.0 -.- 2.6 -.- SERINGOZE-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2024.09.18 00:08:53 38.9720 27.7277 3.6 -.- 1.7 -.- SUNNETCILER-AKHISAR (MANISA) İlksel
AFAD 18 Eylül son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-09-18 13:27:47 40.76694 27.74083 6.82 ML 1.8 Marmara Denizi - [14.49 km] Marmara (Balıkesir)
2024-09-18 13:16:59 39.21778 29.10472 6.7 ML 1.6 Hisarcık (Kütahya)
2024-09-18 12:54:16 39.91028 28.80583 7.42 ML 1.7 Orhaneli (Bursa)
2024-09-18 12:21:54 37.94583 28.80278 7.0 ML 1.3 Buharkent (Aydın)
2024-09-18 12:18:12 38.18528 38.60556 11.04 ML 1.5 Battalgazi (Malatya)
2024-09-18 12:04:15 37.64111 35.37333 7.0 ML 2.1 Aladağ (Adana)
2024-09-18 11:58:41 38.35972 37.38361 7.08 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-09-18 11:45:53 38.71361 33.84417 8.89 ML 1.0 Ağaçören (Aksaray)
2024-09-18 11:39:36 39.95917 28.76 7.0 ML 1.4 Mustafakemalpaşa (Bursa)
2024-09-18 10:56:39 40.36111 27.5675 7.06 ML 1.1 Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [10.12 km] Gönen (Balıkesir)
2024-09-18 10:53:05 41.97278 26.41306 13.8 ML 1.3 Svilengrad, Hasköy (Bulgaristan) - [15.61 km] Lalapaşa (Edirne)
2024-09-18 10:48:22 38.58361 39.19278 7.43 ML 1.1 Merkez (Elazığ)
2024-09-18 10:46:55 40.15722 25.1375 6.57 ML 2.1 Ege Denizi - [48.74 km] Gökçeada (Çanakkale)
2024-09-18 10:30:39 37.34167 36.90222 7.19 ML 2.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-09-18 10:19:20 38.055 37.69889 7.0 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2024-09-18 10:16:59 38.53417 39.06028 7.24 ML 0.5 Merkez (Elazığ)
2024-09-18 10:10:39 40.43611 28.83778 2.83 ML 1.7 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.80 km] Mudanya (Bursa)
2024-09-18 09:58:42 38.16028 38.55611 7.0 ML 3.2 Battalgazi (Malatya)
2024-09-18 09:54:37 39.87778 35.75611 7.0 ML 1.2 Akdağmadeni (Yozgat)
2024-09-18 09:35:45 38.22444 38.60028 22.18 ML 1.7 Pütürge (Malatya)
2024-09-18 09:25:12 38.42972 37.54778 7.0 ML 1.6 Darende (Malatya)
2024-09-18 09:08:32 38.97278 28.22111 7.0 ML 0.9 Gördes (Manisa)
2024-09-18 08:39:56 38.05611 37.54333 7.0 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-09-18 07:46:32 40.7775 27.68083 7.14 ML 1.5 Marmara Denizi - [13.98 km] Marmara (Balıkesir)
2024-09-18 07:40:30 40.79167 34.08556 7.05 ML 1.6 Yapraklı (Çankırı)
2024-09-18 07:34:02 38.05806 37.67111 14.79 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2024-09-18 07:33:30 40.91722 38.85 7.08 ML 1.2 Tirebolu (Giresun)
2024-09-18 07:26:34 38.06833 37.6825 13.71 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2024-09-18 07:23:52 38.22556 38.63111 7.09 ML 1.5 Pütürge (Malatya)
2024-09-18 07:08:15 38.45389 37.63667 7.0 ML 1.7 Darende (Malatya)
2024-09-18 06:59:42 40.43306 26.37667 7.0 ML 1.8 Ege Denizi - Saros Körfezi - [09.38 km] Gelibolu (Çanakkale)
2024-09-18 06:55:42 39.53389 26.98639 9.16 ML 0.9 Burhaniye (Balıkesir)
2024-09-18 06:24:04 38.52806 39.46889 7.23 ML 1.4 Merkez (Elazığ)
2024-09-18 06:23:51 38.74278 26.62611 7.44 ML 1.0 Ege Denizi - [12.26 km] Foça (İzmir)
2024-09-18 06:17:41 38.22111 38.62639 7.0 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2024-09-18 05:38:25 38.11778 37.92417 7.0 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya)
2024-09-18 05:32:14 40.80417 31.62278 7.74 ML 1.1 Merkez (Bolu)
2024-09-18 05:18:34 36.83944 34.055 7.0 ML 1.5 Erdemli (Mersin)
2024-09-18 04:41:10 38.2175 38.62361 7.08 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
2024-09-18 04:23:43 37.86778 36.62139 7.0 ML 1.4 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-09-18 04:20:00 38.72917 30.51889 7.0 ML 1.4 Merkez (Afyonkarahisar)
2024-09-18 03:42:28 38.22389 38.61444 8.39 ML 2.2 Pütürge (Malatya)
2024-09-18 03:22:23 38.07028 38.35417 7.0 MW 4.0 Çelikhan (Adıyaman)
2024-09-18 02:59:43 38.20889 38.64333 7.0 ML 1.5 Pütürge (Malatya)
2024-09-18 02:54:22 38.21861 38.62333 7.15 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-09-18 02:49:49 40.19556 31.77389 6.94 ML 2.1 Beypazarı (Ankara)
2024-09-18 02:25:06 37.00306 29.09806 7.0 ML 0.9 Dalaman (Muğla)
2024-09-18 02:09:57 38.21972 38.61111 7.04 ML 2.7 Pütürge (Malatya)
2024-09-18 01:50:43 38.21361 38.63028 7.0 ML 1.6 Pütürge (Malatya)
2024-09-18 01:47:44 38.21778 38.63083 11.82 ML 1.8 Pütürge (Malatya)
2024-09-18 01:44:08 39.15667 25.91806 7.0 ML 1.7 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [38.04 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-09-18 01:38:40 38.21694 38.62167 8.15 MW 4.4 Pütürge (Malatya)
2024-09-18 01:15:46 39.00194 38.94861 7.0 ML 1.2 Çemişgezek (Tunceli)
2024-09-18 01:09:50 38.27333 38.77472 7.19 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2024-09-18 00:20:34 38.14472 38.56028 7.0 ML 1.5 Battalgazi (Malatya)
2024-09-18 00:08:58 39.65667 38.68111 6.89 ML 2.3 Kemah (Erzincan)
2024-09-18 00:08:57 38.85472 27.73944 4.75 ML 1.7 Akhisar (Manisa)