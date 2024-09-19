Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Eylül 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Eylül 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 19 Eylül tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 19 Eylül son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.09.19 12:32:59 40.7882 31.0293 12.2 -.- 1.9 -.- GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2024.09.19 11:47:25 40.7480 27.3935 18.8 -.- 1.5 -.- GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2024.09.19 11:37:45 38.8445 37.4552 8.6 -.- 1.7 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.09.19 09:08:33 38.0848 26.0127 11.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.09.19 07:24:54 38.2062 37.3388 8.3 -.- 1.7 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.19 06:28:03 37.7943 37.7253 1.3 -.- 2.4 -.- AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2024.09.19 06:22:52 34.8350 24.1607 9.8 -.- 3.9 4.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.09.19 05:11:55 40.1727 31.8625 6.6 -.- 2.1 -.- BAGOZU-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.09.19 04:55:19 39.2387 27.7218 4.1 -.- 2.0 -.- DENIS-SOMA (MANISA) İlksel
2024.09.19 04:38:43 37.5598 35.3783 5.0 -.- 1.6 -.- ALADAG (ADANA) İlksel
2024.09.19 04:20:33 36.9448 29.7540 20.7 -.- 1.6 -.- BEKCILER-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.09.19 03:23:21 37.2668 27.9888 15.8 -.- 1.7 -.- BENCIK-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2024.09.19 02:38:49 38.0653 37.3882 6.2 -.- 1.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.19 00:35:00 37.9388 38.1985 7.2 -.- 1.1 -.- SARIKAYA-(ADIYAMAN) İlksel
AFAD 19 Eylül son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-09-19 12:42:21 39.69 29.45667 7.0 ML 1.2 Tavşanlı (Kütahya)
2024-09-19 11:59:07 37.98889 31.57194 6.7 ML 0.8 Hüyük (Konya)
2024-09-19 11:37:45 38.83472 37.4425 7.0 ML 1.7 Gürün (Sivas)
2024-09-19 11:35:07 38.3375 27.19417 6.49 ML 1.2 Buca (İzmir)
2024-09-19 11:26:47 40.08639 28.63056 12.1 ML 1.3 Mustafakemalpaşa (Bursa)
2024-09-19 11:23:47 38.93611 31.0975 13.2 ML 1.2 Emirdağ (Afyonkarahisar)
2024-09-19 09:08:34 38.07528 26.03639 16.0 ML 2.0 Ege Denizi - [29.68 km] Çeşme (İzmir)
2024-09-19 07:24:52 38.21778 37.31389 6.8 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-09-19 07:16:51 38.83528 37.44278 7.0 ML 1.3 Gürün (Sivas)
2024-09-19 07:04:31 38.0825 37.73611 7.04 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2024-09-19 06:28:04 37.78917 37.715 6.4 ML 2.4 Gölbaşı (Adıyaman)
2024-09-19 06:22:50 34.87556 24.0425 15.0 MW 4.2 Akdeniz
2024-09-19 06:18:12 38.06694 35.14722 7.0 ML 1.2 Merkez (Niğde)
2024-09-19 05:11:54 40.17028 31.88778 7.06 ML 1.7 Beypazarı (Ankara)
2024-09-19 05:05:04 38.32639 38.76861 12.79 ML 1.3 Kale (Malatya)
2024-09-19 04:57:11 36.97472 35.94083 7.0 ML 1.1 Ceyhan (Adana)
2024-09-19 04:55:19 39.25167 27.72333 6.91 ML 2.2 Soma (Manisa)
2024-09-19 04:53:13 39.24833 27.755 6.14 ML 1.5 Soma (Manisa)
2024-09-19 04:38:44 37.57333 35.44167 7.01 ML 1.9 Aladağ (Adana)
2024-09-19 04:34:48 37.36694 37.01417 7.1 ML 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-09-19 04:20:32 37.11056 29.78833 7.01 ML 1.4 Çavdır (Burdur)
2024-09-19 04:19:19 35.13806 36.98583 10.47 ML 2.1 Salamiyah, Hamah (Suriye) - [109.94 km] Yayladağı (Hatay)
2024-09-19 03:23:21 37.24556 27.98417 7.01 ML 1.7 Yatağan (Muğla)
2024-09-19 02:38:49 38.08389 37.46556 7.02 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)