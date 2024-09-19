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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Eylül 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Eylül 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 19 Eylül tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 19 Eylül son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.09.19 12:32:59  40.7882   31.0293       12.2      -.-  1.9  -.-   GOLYAKA (DUZCE)                                   İlksel

2024.09.19 11:47:25  40.7480   27.3935       18.8      -.-  1.5  -.-   GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG)                         İlksel

2024.09.19 11:37:45  38.8445   37.4552        8.6      -.-  1.7  -.-   KULAHLI-GURUN (SIVAS)                             İlksel

2024.09.19 09:08:33  38.0848   26.0127       11.5      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.09.19 07:24:54  38.2062   37.3388        8.3      -.-  1.7  -.-   DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.09.19 06:28:03  37.7943   37.7253        1.3      -.-  2.4  -.-   AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN)                       İlksel

2024.09.19 06:22:52  34.8350   24.1607        9.8      -.-  3.9  4.0   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.09.19 05:11:55  40.1727   31.8625        6.6      -.-  2.1  -.-   BAGOZU-BEYPAZARI (ANKARA)                         İlksel

2024.09.19 04:55:19  39.2387   27.7218        4.1      -.-  2.0  -.-   DENIS-SOMA (MANISA)                               İlksel

2024.09.19 04:38:43  37.5598   35.3783        5.0      -.-  1.6  -.-   ALADAG (ADANA)                                    İlksel

2024.09.19 04:20:33  36.9448   29.7540       20.7      -.-  1.6  -.-   BEKCILER-FETHIYE (MUGLA)                          İlksel

2024.09.19 03:23:21  37.2668   27.9888       15.8      -.-  1.7  -.-   BENCIK-YATAGAN (MUGLA)                            İlksel

2024.09.19 02:38:49  38.0653   37.3882        6.2      -.-  1.6  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.09.19 00:35:00  37.9388   38.1985        7.2      -.-  1.1  -.-   SARIKAYA-(ADIYAMAN)                               İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 19 Eylül son depremler listesi

Tarih   Saat         Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-09-19 12:42:21 39.69         29.45667  7.0    ML    1.2    Tavşanlı (Kütahya)    

2024-09-19 11:59:07 37.98889  31.57194  6.7    ML    0.8    Hüyük (Konya)

2024-09-19 11:37:45 38.83472  37.4425     7.0    ML    1.7    Gürün (Sivas)   

2024-09-19 11:35:07 38.3375     27.19417  6.49  ML    1.2    Buca (İzmir)      

2024-09-19 11:26:47 40.08639  28.63056  12.1  ML    1.3    Mustafakemalpaşa (Bursa)     

2024-09-19 11:23:47 38.93611  31.0975     13.2  ML    1.2    Emirdağ (Afyonkarahisar)        

2024-09-19 09:08:34 38.07528  26.03639  16.0  ML    2.0    Ege Denizi - [29.68 km] Çeşme (İzmir)   

2024-09-19 07:24:52 38.21778  37.31389  6.8    ML    1.7    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-09-19 07:16:51 38.83528  37.44278  7.0    ML    1.3    Gürün (Sivas)   

2024-09-19 07:04:31 38.0825     37.73611  7.04  ML    1.4    Doğanşehir (Malatya)        

2024-09-19 06:28:04 37.78917  37.715       6.4    ML    2.4    Gölbaşı (Adıyaman)  

2024-09-19 06:22:50 34.87556  24.0425     15.0  MW  4.2    Akdeniz

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-09-19 06:18:12 38.06694  35.14722  7.0    ML    1.2    Merkez (Niğde)

2024-09-19 05:11:54 40.17028  31.88778  7.06  ML    1.7    Beypazarı (Ankara)   

2024-09-19 05:05:04 38.32639  38.76861  12.79         ML    1.3    Kale (Malatya)  

2024-09-19 04:57:11 36.97472  35.94083  7.0    ML    1.1    Ceyhan (Adana)        

2024-09-19 04:55:19 39.25167  27.72333  6.91  ML    2.2    Soma (Manisa) 

2024-09-19 04:53:13 39.24833  27.755       6.14  ML    1.5    Soma (Manisa) 

2024-09-19 04:38:44 37.57333  35.44167  7.01  ML    1.9    Aladağ (Adana)

2024-09-19 04:34:48 37.36694  37.01417  7.1    ML    1.0    Türkoğlu (Kahramanmaraş)     

2024-09-19 04:20:32 37.11056  29.78833  7.01  ML    1.4    Çavdır (Burdur)         

2024-09-19 04:19:19 35.13806  36.98583  10.47         ML    2.1    Salamiyah, Hamah (Suriye) - [109.94 km] Yayladağı (Hatay)   

2024-09-19 03:23:21 37.24556  27.98417  7.01  ML    1.7    Yatağan (Muğla)       

2024-09-19 02:38:49 38.08389  37.46556  7.02  ML    1.7    Elbistan (Kahramanmaraş)

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