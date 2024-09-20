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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Eylül 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Eylül 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Eylül 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 20 Eylül tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 20 Eylül son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.09.20 12:52:59  34.6930   33.1292       13.9      -.-  3.2  3.1   AKDENIZ                                           İlksel

2024.09.20 12:33:34  39.6273   29.4263        0.0      -.-  1.4  -.-   TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)                      İlksel

2024.09.20 12:30:12  38.0995   33.0195        0.0      -.-  1.4  -.-   KATRANCI-KARATAY (KONYA)                          İlksel

2024.09.20 10:32:40  40.3190   27.6045       17.9      -.-  2.1  -.-   ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                    İlksel

2024.09.20 10:12:16  37.4793   37.0382        5.8      -.-  3.4  3.4   KAPICAM-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel

2024.09.20 10:07:54  40.8470   28.6843       14.5      -.-  1.9  -.-   AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel

2024.09.20 09:46:03  37.3907   37.0892       11.6      -.-  1.7  -.-   MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)              İlksel

2024.09.20 09:31:32  39.1075   27.5378        0.0      -.-  1.7  -.-   DEREKOY-SOMA (MANISA)                             İlksel

2024.09.20 08:58:02  34.4247   33.1720        5.0      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.09.20 08:52:00  39.0917   32.5165        6.5      -.-  1.5  -.-   TEPEKOY-HAYMANA (ANKARA)                          İlksel

2024.09.20 08:09:06  38.6658   41.8862        8.8      -.-  1.9  -.-   GUNEYIK-KORKUT (MUS)                              İlksel

2024.09.20 08:06:09  38.2285   38.5937        5.0      -.-  2.9  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel

2024.09.20 07:51:10  38.4590   37.4065       10.1      -.-  1.6  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.09.20 07:14:33  40.0680   35.9805        8.0      -.-  3.3  3.2   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel

2024.09.20 07:09:12  38.8220   37.4775        5.0      -.-  2.9  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.09.20 05:33:54  39.7807   30.5123       16.7      -.-  1.6  -.-   ESKISEHIR                                         İlksel

2024.09.20 05:27:05  38.3112   37.7347        3.1      -.-  2.0  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.09.20 04:38:13  38.1395   36.6052        2.6      -.-  1.9  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.09.20 04:24:50  36.1275   35.9642        7.1      -.-  1.6  -.-   HIDIRBEY-SAMANDAG (HATAY)                         İlksel

2024.09.20 04:23:47  40.7100   29.0785       12.8      -.-  1.1  -.-   CINARCIK (YALOVA)                                 İlksel

2024.09.20 04:22:54  38.5343   37.5980       15.4      -.-  1.2  -.-   IRMAKLI-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.09.20 02:40:53  38.8157   37.3298       13.2      -.-  1.4  -.-   CAMLICA-GURUN (SIVAS)                             İlksel

2024.09.20 02:29:01  38.3423   38.9920       20.8      -.-  1.4  -.-   TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)                       İlksel

2024.09.20 02:22:16  38.1652   37.3022       11.3      -.-  1.6  -.-   AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.09.20 02:14:29  38.7582   30.5620        5.2      -.-  1.7  -.-   AFYONKARAHISAR (AFYONKARAHISAR)                   İlksel

2024.09.20 01:43:09  38.7062   30.6110        5.2      -.-  1.6  -.-   SALAR-(AFYONKARAHISAR)                            İlksel

2024.09.20 00:57:47  38.0720   37.7360        5.0      -.-  1.7  -.-   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 20 Eylül son depremler listesi

Tarih     Saat    Enlem      Boylam    Derinlik(Km)    Tip   Büyüklük Yer  

2024-09-20 12:25:10      38.255     38.08556 6.91 ML   1.4   Akçadağ (Malatya)       

2024-09-20 11:36:01      37.85639 38.27556 6.99 ML   1.4   Merkez (Adıyaman)    

2024-09-20 11:29:00      38.14556 36.9425   7.0   ML   1.7   Afşin (Kahramanmaraş)   

2024-09-20 11:27:07      38.84056 37.31806 6.27 ML   2.0   Gürün (Sivas)  

2024-09-20 11:26:38      38.84222 37.46667 7.03 ML   1.7   Gürün (Sivas)  

2024-09-20 10:42:15      35.90278 27.80889 7.18 ML   1.8   Ege Denizi - [85.29 km] Marmaris (Muğla)   

2024-09-20 10:32:40      40.3025   27.58694 7.0   ML   1.8   Gönen (Balıkesir)       

2024-09-20 10:12:16      37.50417 37.04167 8.36 ML   3.4   Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)   

2024-09-20 10:07:54      40.87       28.67361 7.06 ML   1.8   Marmara Denizi - [10.97 km] Beylikdüzü (İstanbul)   

2024-09-20 09:48:02      37.39194 37.13139 12.4 ML   0.9   Pazarcık (Kahramanmaraş)   

2024-09-20 09:46:03      37.38889 37.13833 11.83       ML   1.4   Pazarcık (Kahramanmaraş)   

2024-09-20 09:31:32      39.06694 27.54306 6.94 ML   1.5   Soma (Manisa)       

2024-09-20 08:58:02      34.37639 32.94306 9.76 ML   2.6   Akdeniz  

2024-09-20 08:51:59      39.07056 32.49417 7.13 ML   1.3   Haymana (Ankara)       

2024-09-20 08:09:09      38.4675   41.95083 6.82 ML   1.8   Merkez (Bitlis)

2024-09-20 08:06:10      38.22361 38.62722 13.39       ML   3.0   Pütürge (Malatya)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-09-20 07:14:34      40.08694 35.93111 7.05 ML   2.9   Kadışehri (Yozgat)       

2024-09-20 07:09:12      38.855     37.45944 6.98 ML   2.9   Gürün (Sivas)  

2024-09-20 05:27:06      38.27639 37.75722 7.0   ML   2.0   Akçadağ (Malatya)       

2024-09-20 04:38:13      38.15972 36.57278 6.83 ML   2.1   Göksun (Kahramanmaraş)   

2024-09-20 04:24:50      36.07972 35.91083 7.1   ML   2.1   Akdeniz - Antakya Körfezi - [04.48 km] Samandağ (Hatay)

2024-09-20 04:23:47      40.705     29.08472 7.01 ML   1.2   Marmara Denizi - [06.75 km] Çınarcık (Yalova)  

2024-09-20 04:22:54      38.44667 37.56056 7.04 ML   1.5   Darende (Malatya)       

2024-09-20 03:22:39      37.41694 36.95667 7.0   ML   1.4   Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)   

2024-09-20 03:13:22      36.85778 29.3175   7.0   ML   0.8   Seydikemer (Muğla)  

2024-09-20 02:44:19      40.72056 32.84861 6.94 ML   1.1   Çerkeş (Çankırı)       

2024-09-20 02:40:54      38.8375   37.47694 6.99 ML   1.4   Gürün (Sivas)  

2024-09-20 02:29:03      38.30611 38.88417 7.0   ML   1.3   Pütürge (Malatya)       

2024-09-20 02:22:17      38.20333 37.34583 7.04 ML   1.4   Elbistan (Kahramanmaraş)   

2024-09-20 02:14:29      38.71917 30.55194 7.01 ML   1.4   Merkez (Afyonkarahisar)    

2024-09-20 01:45:04      38.71833 30.54222 6.98 ML   1.5   Merkez (Afyonkarahisar)    

2024-09-20 01:29:04      38.26       38.16583 6.96 ML   1.0   Yeşilyurt (Malatya)       

2024-09-20 00:57:47      38.055     37.7025   7.0   ML   1.8   Doğanşehir (Malatya)

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