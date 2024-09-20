Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Eylül 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Eylül 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 20 Eylül tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 20 Eylül son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.09.20 12:52:59 34.6930 33.1292 13.9 -.- 3.2 3.1 AKDENIZ İlksel
2024.09.20 12:33:34 39.6273 29.4263 0.0 -.- 1.4 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.09.20 12:30:12 38.0995 33.0195 0.0 -.- 1.4 -.- KATRANCI-KARATAY (KONYA) İlksel
2024.09.20 10:32:40 40.3190 27.6045 17.9 -.- 2.1 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.09.20 10:12:16 37.4793 37.0382 5.8 -.- 3.4 3.4 KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.20 10:07:54 40.8470 28.6843 14.5 -.- 1.9 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.09.20 09:46:03 37.3907 37.0892 11.6 -.- 1.7 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.20 09:31:32 39.1075 27.5378 0.0 -.- 1.7 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2024.09.20 08:58:02 34.4247 33.1720 5.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.09.20 08:52:00 39.0917 32.5165 6.5 -.- 1.5 -.- TEPEKOY-HAYMANA (ANKARA) İlksel
2024.09.20 08:09:06 38.6658 41.8862 8.8 -.- 1.9 -.- GUNEYIK-KORKUT (MUS) İlksel
2024.09.20 08:06:09 38.2285 38.5937 5.0 -.- 2.9 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.09.20 07:51:10 38.4590 37.4065 10.1 -.- 1.6 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.09.20 07:14:33 40.0680 35.9805 8.0 -.- 3.3 3.2 TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.09.20 07:09:12 38.8220 37.4775 5.0 -.- 2.9 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.09.20 05:33:54 39.7807 30.5123 16.7 -.- 1.6 -.- ESKISEHIR İlksel
2024.09.20 05:27:05 38.3112 37.7347 3.1 -.- 2.0 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.09.20 04:38:13 38.1395 36.6052 2.6 -.- 1.9 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.20 04:24:50 36.1275 35.9642 7.1 -.- 1.6 -.- HIDIRBEY-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.09.20 04:23:47 40.7100 29.0785 12.8 -.- 1.1 -.- CINARCIK (YALOVA) İlksel
2024.09.20 04:22:54 38.5343 37.5980 15.4 -.- 1.2 -.- IRMAKLI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.09.20 02:40:53 38.8157 37.3298 13.2 -.- 1.4 -.- CAMLICA-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.09.20 02:29:01 38.3423 38.9920 20.8 -.- 1.4 -.- TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.09.20 02:22:16 38.1652 37.3022 11.3 -.- 1.6 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.20 02:14:29 38.7582 30.5620 5.2 -.- 1.7 -.- AFYONKARAHISAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.09.20 01:43:09 38.7062 30.6110 5.2 -.- 1.6 -.- SALAR-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.09.20 00:57:47 38.0720 37.7360 5.0 -.- 1.7 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
AFAD 20 Eylül son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-09-20 12:25:10 38.255 38.08556 6.91 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
2024-09-20 11:36:01 37.85639 38.27556 6.99 ML 1.4 Merkez (Adıyaman)
2024-09-20 11:29:00 38.14556 36.9425 7.0 ML 1.7 Afşin (Kahramanmaraş)
2024-09-20 11:27:07 38.84056 37.31806 6.27 ML 2.0 Gürün (Sivas)
2024-09-20 11:26:38 38.84222 37.46667 7.03 ML 1.7 Gürün (Sivas)
2024-09-20 10:42:15 35.90278 27.80889 7.18 ML 1.8 Ege Denizi - [85.29 km] Marmaris (Muğla)
2024-09-20 10:32:40 40.3025 27.58694 7.0 ML 1.8 Gönen (Balıkesir)
2024-09-20 10:12:16 37.50417 37.04167 8.36 ML 3.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-09-20 10:07:54 40.87 28.67361 7.06 ML 1.8 Marmara Denizi - [10.97 km] Beylikdüzü (İstanbul)
2024-09-20 09:48:02 37.39194 37.13139 12.4 ML 0.9 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-09-20 09:46:03 37.38889 37.13833 11.83 ML 1.4 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-09-20 09:31:32 39.06694 27.54306 6.94 ML 1.5 Soma (Manisa)
2024-09-20 08:58:02 34.37639 32.94306 9.76 ML 2.6 Akdeniz
2024-09-20 08:51:59 39.07056 32.49417 7.13 ML 1.3 Haymana (Ankara)
2024-09-20 08:09:09 38.4675 41.95083 6.82 ML 1.8 Merkez (Bitlis)
2024-09-20 08:06:10 38.22361 38.62722 13.39 ML 3.0 Pütürge (Malatya)
2024-09-20 07:14:34 40.08694 35.93111 7.05 ML 2.9 Kadışehri (Yozgat)
2024-09-20 07:09:12 38.855 37.45944 6.98 ML 2.9 Gürün (Sivas)
2024-09-20 05:27:06 38.27639 37.75722 7.0 ML 2.0 Akçadağ (Malatya)
2024-09-20 04:38:13 38.15972 36.57278 6.83 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-09-20 04:24:50 36.07972 35.91083 7.1 ML 2.1 Akdeniz - Antakya Körfezi - [04.48 km] Samandağ (Hatay)
2024-09-20 04:23:47 40.705 29.08472 7.01 ML 1.2 Marmara Denizi - [06.75 km] Çınarcık (Yalova)
2024-09-20 04:22:54 38.44667 37.56056 7.04 ML 1.5 Darende (Malatya)
2024-09-20 03:22:39 37.41694 36.95667 7.0 ML 1.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-09-20 03:13:22 36.85778 29.3175 7.0 ML 0.8 Seydikemer (Muğla)
2024-09-20 02:44:19 40.72056 32.84861 6.94 ML 1.1 Çerkeş (Çankırı)
2024-09-20 02:40:54 38.8375 37.47694 6.99 ML 1.4 Gürün (Sivas)
2024-09-20 02:29:03 38.30611 38.88417 7.0 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2024-09-20 02:22:17 38.20333 37.34583 7.04 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-09-20 02:14:29 38.71917 30.55194 7.01 ML 1.4 Merkez (Afyonkarahisar)
2024-09-20 01:45:04 38.71833 30.54222 6.98 ML 1.5 Merkez (Afyonkarahisar)
2024-09-20 01:29:04 38.26 38.16583 6.96 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-09-20 00:57:47 38.055 37.7025 7.0 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya)