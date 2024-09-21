Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Eylül 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Eylül 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 21 Eylül tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 21 Eylül son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.09.21 10:15:31 39.0967 27.7807 8.3 -.- 2.2 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2024.09.21 09:58:24 40.0210 27.7642 10.7 -.- 1.5 -.- KALBURCU-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2024.09.21 09:55:39 38.8895 37.4520 5.0 -.- 2.6 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.09.21 07:42:30 37.7740 27.3097 5.0 -.- 1.5 -.- SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2024.09.21 07:14:11 38.3715 38.2493 8.0 -.- 1.8 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel
2024.09.21 06:42:20 38.0323 36.3735 9.5 -.- 1.4 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.21 06:30:20 38.8270 37.4945 8.8 -.- 1.2 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.09.21 06:22:30 36.9537 27.8842 9.0 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.09.21 06:16:19 41.4673 33.7248 4.3 -.- 1.4 -.- NUMANLAR-(KASTAMONU) İlksel
2024.09.21 06:08:59 37.8215 29.0707 9.9 -.- 1.7 -.- DENIZLI (DENIZLI) İlksel
2024.09.21 05:49:52 38.8332 37.4998 7.3 -.- 1.2 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.09.21 05:44:26 38.3495 37.4843 16.6 -.- 1.0 -.- BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.21 05:39:06 38.8555 37.4827 9.8 -.- 1.3 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.09.21 05:22:30 38.2557 38.6653 5.0 -.- 1.8 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.09.21 05:13:50 38.7975 37.4843 2.3 -.- 1.6 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.09.21 05:04:46 38.7753 37.4917 5.6 -.- 1.6 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.09.21 04:52:22 38.4435 39.3578 6.5 -.- 1.5 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.09.21 04:47:44 38.8642 37.3803 5.5 -.- 1.0 -.- KARADORUK-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.09.21 03:48:01 38.1515 38.5407 5.0 -.- 2.0 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2024.09.21 01:43:46 36.9827 36.6285 7.4 -.- 1.3 -.- KIRIKCALI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2024.09.21 01:41:16 38.2562 27.2142 9.7 -.- 1.7 -.- YESILKOY-TORBALI (IZMIR) İlksel
2024.09.21 01:36:17 38.7578 37.8120 10.8 -.- 1.1 -.- YUKARISELIMLI-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2024.09.21 01:34:51 38.2017 27.6990 7.1 -.- 1.7 -.- YAKACIK-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2024.09.21 01:27:46 35.7057 25.4170 3.2 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.09.21 01:19:13 38.4852 39.1662 8.0 -.- 1.5 -.- KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
AFAD 21 Eylül son depremler listesi
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-09-21 10:15:31 39.08806 27.75 6.98 ML 2.1 Kırkağaç (Manisa)
2024-09-21 09:58:24 40.07917 27.6525 11.97 ML 1.5 Gönen (Balıkesir)
2024-09-21 09:55:39 38.86722 37.46444 7.04 ML 2.6 Gürün (Sivas)
2024-09-21 07:42:30 37.79944 27.32278 6.13 ML 1.2 Kuşadası (Aydın)
2024-09-21 07:41:31 38.14056 38.54917 7.0 ML 1.3 Sincik (Adıyaman)
2024-09-21 07:14:10 38.3375 38.24306 7.02 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya)
2024-09-21 06:42:21 38.06167 36.38583 7.12 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-09-21 06:30:20 38.85194 37.47444 7.0 ML 1.2 Gürün (Sivas)
2024-09-21 06:22:30 36.93389 27.90417 7.0 ML 1.1 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.80 km] Milas (Muğla)
2024-09-21 06:16:20 41.47944 33.69778 7.05 ML 1.7 Merkez (Kastamonu)
2024-09-21 06:09:00 37.84194 29.07611 6.39 ML 1.4 Merkezefendi (Denizli)
2024-09-21 05:50:21 36.33278 26.62667 8.01 ML 2.1 Ege Denizi - [83.74 km] Datça (Muğla)
2024-09-21 05:49:51 38.82472 37.46889 7.0 ML 1.3 Gürün (Sivas)
2024-09-21 05:46:25 38.16528 38.53917 7.04 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)
2024-09-21 05:44:26 38.84278 37.44778 7.0 ML 1.2 Gürün (Sivas)
2024-09-21 05:39:03 38.82833 37.44611 7.0 ML 1.3 Gürün (Sivas)
2024-09-21 05:22:30 38.22917 38.6375 11.31 ML 1.8 Pütürge (Malatya)
2024-09-21 05:13:50 38.84222 37.46306 7.01 ML 1.6 Gürün (Sivas)
2024-09-21 05:04:44 38.83306 37.46083 7.01 ML 1.6 Gürün (Sivas)
2024-09-21 04:52:22 38.46639 39.30167 7.0 ML 1.2 Hazar Gölü - [01.74 km] Sivrice (Elazığ)
2024-09-21 04:47:44 38.885 37.33472 7.0 ML 0.8 Gürün (Sivas)
2024-09-21 04:33:37 38.11333 38.55778 7.0 ML 0.8 Sincik (Adıyaman)
2024-09-21 03:48:02 38.14111 38.56111 7.0 ML 2.1 Battalgazi (Malatya)
2024-09-21 03:09:33 38.24111 38.62 7.0 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2024-09-21 03:00:53 37.81472 37.67139 7.0 ML 1.1 Gölbaşı (Adıyaman)
2024-09-21 02:21:47 38.10222 38.41667 7.0 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman)
2024-09-21 02:03:27 37.59222 35.07111 6.74 ML 1.3 Aladağ (Adana)
2024-09-21 01:43:46 36.96861 36.73611 6.28 ML 1.5 İslahiye (Gaziantep)
2024-09-21 01:36:20 38.84056 37.44083 10.88 ML 1.2 Gürün (Sivas)
2024-09-21 01:19:14 38.44444 39.20417 7.0 ML 1.2 Sivrice (Elazığ)
2024-09-21 00:45:33 38.58889 37.35167 7.0 ML 1.3 Darende (Malatya)
2024-09-21 00:22:39 38.17972 37.3575 7.0 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)