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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Eylül 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Eylül 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Eylül 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 21 Eylül tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 21 Eylül son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.09.21 10:15:31  39.0967   27.7807        8.3      -.-  2.2  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel

2024.09.21 09:58:24  40.0210   27.7642       10.7      -.-  1.5  -.-   KALBURCU-GONEN (BALIKESIR)                        İlksel

2024.09.21 09:55:39  38.8895   37.4520        5.0      -.-  2.6  -.-   ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)                           İlksel

2024.09.21 07:42:30  37.7740   27.3097        5.0      -.-  1.5  -.-   SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN)                          İlksel

2024.09.21 07:14:11  38.3715   38.2493        8.0      -.-  1.8  -.-   TOPSOGUT-(MALATYA)                                İlksel

2024.09.21 06:42:20  38.0323   36.3735        9.5      -.-  1.4  -.-   SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.09.21 06:30:20  38.8270   37.4945        8.8      -.-  1.2  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.09.21 06:22:30  36.9537   27.8842        9.0      -.-  1.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.09.21 06:16:19  41.4673   33.7248        4.3      -.-  1.4  -.-   NUMANLAR-(KASTAMONU)                              İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.09.21 06:08:59  37.8215   29.0707        9.9      -.-  1.7  -.-   DENIZLI (DENIZLI)                                 İlksel

2024.09.21 05:49:52  38.8332   37.4998        7.3      -.-  1.2  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.09.21 05:44:26  38.3495   37.4843       16.6      -.-  1.0  -.-   BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.09.21 05:39:06  38.8555   37.4827        9.8      -.-  1.3  -.-   ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)                           İlksel

2024.09.21 05:22:30  38.2557   38.6653        5.0      -.-  1.8  -.-   CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)                          İlksel

2024.09.21 05:13:50  38.7975   37.4843        2.3      -.-  1.6  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.09.21 05:04:46  38.7753   37.4917        5.6      -.-  1.6  -.-   AYVALI-GURUN (SIVAS)                              İlksel

2024.09.21 04:52:22  38.4435   39.3578        6.5      -.-  1.5  -.-   SUREK-SIVRICE (ELAZIG)                            İlksel

2024.09.21 04:47:44  38.8642   37.3803        5.5      -.-  1.0  -.-   KARADORUK-GURUN (SIVAS)                           İlksel

2024.09.21 03:48:01  38.1515   38.5407        5.0      -.-  2.0  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                  İlksel

2024.09.21 01:43:46  36.9827   36.6285        7.4      -.-  1.3  -.-   KIRIKCALI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                    İlksel

2024.09.21 01:41:16  38.2562   27.2142        9.7      -.-  1.7  -.-   YESILKOY-TORBALI (IZMIR)                          İlksel

2024.09.21 01:36:17  38.7578   37.8120       10.8      -.-  1.1  -.-   YUKARISELIMLI-HEKIMHAN (MALATYA)                  İlksel

2024.09.21 01:34:51  38.2017   27.6990        7.1      -.-  1.7  -.-   YAKACIK-BAYINDIR (IZMIR)                          İlksel

2024.09.21 01:27:46  35.7057   25.4170        3.2      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.09.21 01:19:13  38.4852   39.1662        8.0      -.-  1.5  -.-   KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 21 Eylül son depremler listesi

Tarih(TS)   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2024-09-21 10:15:31 39.08806  27.75         6.98  ML    2.1    Kırkağaç (Manisa)     

2024-09-21 09:58:24 40.07917  27.6525     11.97         ML    1.5    Gönen (Balıkesir)        

2024-09-21 09:55:39 38.86722  37.46444  7.04  ML    2.6    Gürün (Sivas)   

2024-09-21 07:42:30 37.79944  27.32278  6.13  ML    1.2    Kuşadası (Aydın)       

2024-09-21 07:41:31 38.14056  38.54917  7.0    ML    1.3    Sincik (Adıyaman)    

2024-09-21 07:14:10 38.3375     38.24306  7.02  ML    1.6    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-09-21 06:42:21 38.06167  36.38583  7.12  ML    1.5    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-09-21 06:30:20 38.85194  37.47444  7.0    ML    1.2    Gürün (Sivas)   

2024-09-21 06:22:30 36.93389  27.90417  7.0    ML    1.1    Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.80 km] Milas (Muğla)    

2024-09-21 06:16:20 41.47944  33.69778  7.05  ML    1.7    Merkez (Kastamonu)

2024-09-21 06:09:00 37.84194  29.07611  6.39  ML    1.4    Merkezefendi (Denizli)        

2024-09-21 05:50:21 36.33278  26.62667  8.01  ML    2.1    Ege Denizi - [83.74 km] Datça (Muğla)  

2024-09-21 05:49:51 38.82472  37.46889  7.0    ML    1.3    Gürün (Sivas)   

2024-09-21 05:46:25 38.16528  38.53917  7.04  ML    1.1    Battalgazi (Malatya) 

2024-09-21 05:44:26 38.84278  37.44778  7.0    ML    1.2    Gürün (Sivas)   

2024-09-21 05:39:03 38.82833  37.44611  7.0    ML    1.3    Gürün (Sivas)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-09-21 05:22:30 38.22917  38.6375     11.31         ML    1.8    Pütürge (Malatya)        

2024-09-21 05:13:50 38.84222  37.46306  7.01  ML    1.6    Gürün (Sivas)   

2024-09-21 05:04:44 38.83306  37.46083  7.01  ML    1.6    Gürün (Sivas)   

2024-09-21 04:52:22 38.46639  39.30167  7.0    ML    1.2    Hazar Gölü - [01.74 km] Sivrice (Elazığ)  

2024-09-21 04:47:44 38.885       37.33472  7.0    ML    0.8    Gürün (Sivas)   

2024-09-21 04:33:37 38.11333  38.55778  7.0    ML    0.8    Sincik (Adıyaman)    

2024-09-21 03:48:02 38.14111  38.56111  7.0    ML    2.1    Battalgazi (Malatya) 

2024-09-21 03:09:33 38.24111  38.62         7.0    ML    1.1    Pütürge (Malatya)    

2024-09-21 03:00:53 37.81472  37.67139  7.0    ML    1.1    Gölbaşı (Adıyaman)  

2024-09-21 02:21:47 38.10222  38.41667  7.0    ML    0.9    Çelikhan (Adıyaman)

2024-09-21 02:03:27 37.59222  35.07111  6.74  ML    1.3    Aladağ (Adana)

2024-09-21 01:43:46 36.96861  36.73611  6.28  ML    1.5    İslahiye (Gaziantep)  

2024-09-21 01:36:20 38.84056  37.44083  10.88         ML    1.2    Gürün (Sivas)   

2024-09-21 01:19:14 38.44444  39.20417  7.0    ML    1.2    Sivrice (Elazığ)  

2024-09-21 00:45:33 38.58889  37.35167  7.0    ML    1.3    Darende (Malatya)

2024-09-21 00:22:39 38.17972  37.3575     7.0    ML    1.3    Elbistan (Kahramanmaraş)

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