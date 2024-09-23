Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Eylül 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Eylül 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 23 Eylül tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 23 Eylül son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.09.23 12:04:59 39.1463 27.4788 0.0 -.- 1.3 -.- CENKYERI-SOMA (MANISA) İlksel
2024.09.23 11:59:34 38.1160 38.3933 5.0 -.- 1.6 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.09.23 11:56:44 38.8085 43.5460 21.0 -.- 2.0 -.- BAGDASAN-(VAN) İlksel
2024.09.23 10:32:34 37.9372 36.5553 9.0 -.- 2.2 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.23 10:08:37 37.7667 27.0072 5.7 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.09.23 10:02:19 38.9502 37.3463 0.0 -.- 1.5 -.- ESKIBEKTASLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.09.23 09:23:41 39.0080 26.0405 7.9 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2024.09.23 08:23:03 39.1460 37.8042 2.0 -.- 2.5 -.- AKCAKALE-KANGAL (SIVAS) İlksel
2024.09.23 08:16:56 36.3117 36.2580 1.5 -.- 1.6 -.- ZULUFLUHAN-(HATAY) İlksel
2024.09.23 08:03:47 37.8232 36.2782 15.0 -.- 1.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.23 07:18:02 38.0212 27.5610 4.7 -.- 1.6 -.- BUYUKKALE-TIRE (IZMIR) İlksel
2024.09.23 06:45:25 37.8108 36.6177 8.3 -.- 1.5 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.23 05:49:36 39.7135 43.6613 8.5 -.- 2.0 -.- ORMELI-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2024.09.23 05:46:32 38.9553 27.7250 8.3 -.- 1.6 -.- BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.09.23 05:22:54 39.0075 37.4530 12.1 -.- 1.5 -.- YENIKOY-KANGAL (SIVAS) İlksel
2024.09.23 05:03:24 38.3267 27.0658 9.6 -.- 1.3 -.- TIRAZLI-KARABAGLAR (IZMIR) İlksel
2024.09.23 04:50:20 39.9325 40.8157 5.0 -.- 2.4 -.- CAYKOY-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2024.09.23 03:49:32 36.5190 31.0878 11.8 -.- 1.3 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.09.23 03:44:46 38.9592 27.7298 9.0 -.- 1.4 -.- BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.09.23 03:21:39 37.7325 27.0035 5.6 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.09.23 03:18:47 40.2973 24.1288 6.8 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.09.23 03:00:05 39.6792 43.9263 5.5 -.- 2.0 -.- KUTLUBULAK-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2024.09.23 02:02:21 37.6440 35.8625 5.6 -.- 1.3 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.09.23 01:40:44 38.1008 38.2948 3.7 -.- 2.3 -.- BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.09.23 01:28:20 37.8902 36.6877 6.1 -.- 1.3 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.23 01:28:13 39.0048 40.7070 18.3 -.- 1.0 -.- YENIBASLAR-(BINGOL) İlksel
2024.09.23 00:11:11 38.9587 27.7427 9.9 -.- 2.0 -.- SUNNETCILER-AKHISAR (MANISA) İlksel
AFAD 23 Eylül son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-09-23 12:16:49 39.83861 30.13889 6.4 ML 1.0 İnönü (Eskişehir)
2024-09-23 11:59:35 38.07056 38.37889 5.38 ML 2.0 Çelikhan (Adıyaman)
2024-09-23 11:57:56 39.15833 26.23444 7.04 ML 1.3 Ege Denizi - [37.39 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-09-23 11:56:46 38.84083 43.525 7.0 ML 1.8 Tuşba (Van)
2024-09-23 11:38:20 38.18306 37.37389 7.0 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-09-23 11:22:03 39.95556 28.68 7.12 ML 1.5 Mustafakemalpaşa (Bursa)
2024-09-23 11:07:58 38.43167 25.71222 7.12 ML 2.1 Ege Denizi - [50.16 km] Çeşme (İzmir)
2024-09-23 10:58:02 38.05694 37.48528 7.0 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-09-23 10:32:35 37.935 36.59861 7.15 ML 2.1 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-09-23 10:08:38 37.76611 26.99639 6.73 ML 2.1 Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [20.84 km] Kuşadası (Aydın)
2024-09-23 09:23:41 38.98889 25.86889 7.02 ML 1.3 Ege Denizi - [57.06 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-09-23 09:17:06 36.71389 29.18806 7.0 ML 0.9 Fethiye (Muğla)
2024-09-23 09:07:13 38.43806 37.30111 12.26 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-09-23 08:23:04 39.13111 37.82194 7.02 ML 2.6 Kangal (Sivas)
2024-09-23 08:03:47 37.84278 36.29167 7.0 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-09-23 07:18:02 37.97278 27.55583 7.0 ML 1.6 Germencik (Aydın)
2024-09-23 06:58:34 39.06 41.5675 7.0 ML 1.1 Varto (Muş)
2024-09-23 06:45:25 37.78556 36.60194 7.1 ML 1.4 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-09-23 06:03:18 37.78028 36.5225 7.0 ML 1.1 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-09-23 05:49:36 39.76944 43.60139 7.0 ML 2.0 Doğubayazıt (Ağrı)
2024-09-23 05:46:32 38.95833 27.72056 7.0 ML 1.8 Akhisar (Manisa)
2024-09-23 05:22:54 39.03694 37.44083 7.0 ML 1.4 Kangal (Sivas)
2024-09-23 05:18:49 38.38833 37.51972 7.0 ML 0.9 Darende (Malatya)
2024-09-23 04:54:10 38.23583 38.23361 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2024-09-23 04:50:21 39.90972 40.80139 16.92 ML 2.3 Aşkale (Erzurum)
2024-09-23 03:49:36 36.62194 31.12944 14.93 ML 1.5 Akdeniz - Antalya Körfezi - [24.50 km] Manavgat (Antalya)
2024-09-23 03:44:45 38.95583 27.70694 6.96 ML 1.5 Akhisar (Manisa)
2024-09-23 03:21:38 37.74222 26.96611 7.0 ML 1.9 Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [22.92 km] Kuşadası (Aydın)
2024-09-23 03:05:19 38.15944 38.56 7.0 ML 0.9 Battalgazi (Malatya)
2024-09-23 03:04:51 38.22 38.07417 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2024-09-23 03:00:05 39.69306 43.86 7.02 ML 1.9 Doğubayazıt (Ağrı)
2024-09-23 02:42:37 38.21583 38.61611 7.0 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-09-23 02:33:56 38.1175 38.48917 7.0 ML 1.2 Sincik (Adıyaman)
2024-09-23 02:31:51 38.03917 37.55528 7.0 ML 1.1 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-09-23 02:02:20 37.68917 35.93944 7.0 ML 1.3 Kozan (Adana)
2024-09-23 01:40:44 38.0725 38.28361 7.0 ML 2.4 Çelikhan (Adıyaman)
2024-09-23 01:28:20 37.89667 36.63917 7.0 ML 1.4 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-09-23 00:11:11 38.93833 27.73472 6.97 ML 1.7 Akhisar (Manisa)