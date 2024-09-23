  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Eylül 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Eylül 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Eylül 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 23 Eylül tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 23 Eylül son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.09.23 12:04:59  39.1463   27.4788        0.0      -.-  1.3  -.-   CENKYERI-SOMA (MANISA)                            İlksel

2024.09.23 11:59:34  38.1160   38.3933        5.0      -.-  1.6  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      İlksel

2024.09.23 11:56:44  38.8085   43.5460       21.0      -.-  2.0  -.-   BAGDASAN-(VAN)                                    İlksel

2024.09.23 10:32:34  37.9372   36.5553        9.0      -.-  2.2  -.-   KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)                         İlksel

2024.09.23 10:08:37  37.7667   27.0072        5.7      -.-  1.9  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

2024.09.23 10:02:19  38.9502   37.3463        0.0      -.-  1.5  -.-   ESKIBEKTASLI-GURUN (SIVAS)                        İlksel

2024.09.23 09:23:41  39.0080   26.0405        7.9      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel

2024.09.23 08:23:03  39.1460   37.8042        2.0      -.-  2.5  -.-   AKCAKALE-KANGAL (SIVAS)                           İlksel

2024.09.23 08:16:56  36.3117   36.2580        1.5      -.-  1.6  -.-   ZULUFLUHAN-(HATAY)                                İlksel

2024.09.23 08:03:47  37.8232   36.2782       15.0      -.-  1.8  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.09.23 07:18:02  38.0212   27.5610        4.7      -.-  1.6  -.-   BUYUKKALE-TIRE (IZMIR)                            İlksel

2024.09.23 06:45:25  37.8108   36.6177        8.3      -.-  1.5  -.-   CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)                          İlksel

2024.09.23 05:49:36  39.7135   43.6613        8.5      -.-  2.0  -.-   ORMELI-DOGUBAYAZIT (AGRI)                         İlksel

1 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.09.23 05:46:32  38.9553   27.7250        8.3      -.-  1.6  -.-   BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA)                   İlksel

2024.09.23 05:22:54  39.0075   37.4530       12.1      -.-  1.5  -.-   YENIKOY-KANGAL (SIVAS)                            İlksel

2024.09.23 05:03:24  38.3267   27.0658        9.6      -.-  1.3  -.-   TIRAZLI-KARABAGLAR (IZMIR)                        İlksel

2024.09.23 04:50:20  39.9325   40.8157        5.0      -.-  2.4  -.-   CAYKOY-ASKALE (ERZURUM)                           İlksel

2024.09.23 03:49:32  36.5190   31.0878       11.8      -.-  1.3  -.-   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                         İlksel

2024.09.23 03:44:46  38.9592   27.7298        9.0      -.-  1.4  -.-   BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA)                   İlksel

2024.09.23 03:21:39  37.7325   27.0035        5.6      -.-  1.8  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

2024.09.23 03:18:47  40.2973   24.1288        6.8      -.-  1.8  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.09.23 03:00:05  39.6792   43.9263        5.5      -.-  2.0  -.-   KUTLUBULAK-DOGUBAYAZIT (AGRI)                     İlksel

2024.09.23 02:02:21  37.6440   35.8625        5.6      -.-  1.3  -.-   KARABUCAK-KOZAN (ADANA)                           İlksel

2024.09.23 01:40:44  38.1008   38.2948        3.7      -.-  2.3  -.-   BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)                      İlksel

2024.09.23 01:28:20  37.8902   36.6877        6.1      -.-  1.3  -.-   SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)                       İlksel

2024.09.23 01:28:13  39.0048   40.7070       18.3      -.-  1.0  -.-   YENIBASLAR-(BINGOL)                               İlksel

2024.09.23 00:11:11  38.9587   27.7427        9.9      -.-  2.0  -.-   SUNNETCILER-AKHISAR (MANISA)                      İlksel

2 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 23 Eylül son depremler listesi

Tarih    Saat  Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2024-09-23 12:16:49 39.83861  30.13889  6.4    ML    1.0    İnönü (Eskişehir)       

2024-09-23 11:59:35 38.07056  38.37889  5.38  ML    2.0    Çelikhan (Adıyaman)

2024-09-23 11:57:56 39.15833  26.23444  7.04  ML    1.3    Ege Denizi - [37.39 km] Ayvacık (Çanakkale) 

2024-09-23 11:56:46 38.84083  43.525       7.0    ML    1.8    Tuşba (Van)      

2024-09-23 11:38:20 38.18306  37.37389  7.0    ML    1.5    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-09-23 11:22:03 39.95556  28.68         7.12  ML    1.5    Mustafakemalpaşa (Bursa)     

2024-09-23 11:07:58 38.43167  25.71222  7.12  ML    2.1    Ege Denizi - [50.16 km] Çeşme (İzmir)   

2024-09-23 10:58:02 38.05694  37.48528  7.0    ML    1.5    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-09-23 10:32:35 37.935       36.59861  7.15  ML    2.1    Onikişubat (Kahramanmaraş)     

2024-09-23 10:08:38 37.76611  26.99639  6.73  ML    2.1    Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [20.84 km] Kuşadası (Aydın)      

2024-09-23 09:23:41 38.98889  25.86889  7.02  ML    1.3    Ege Denizi - [57.06 km] Ayvacık (Çanakkale) 

2024-09-23 09:17:06 36.71389  29.18806  7.0    ML    0.9    Fethiye (Muğla)

2024-09-23 09:07:13 38.43806  37.30111  12.26         ML    1.5    Elbistan (Kahramanmaraş)     

2024-09-23 08:23:04 39.13111  37.82194  7.02  ML    2.6    Kangal (Sivas)  

2024-09-23 08:03:47 37.84278  36.29167  7.0    ML    1.8    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-09-23 07:18:02 37.97278  27.55583  7.0    ML    1.6    Germencik (Aydın)   

2024-09-23 06:58:34 39.06         41.5675     7.0    ML    1.1    Varto (Muş)      

2024-09-23 06:45:25 37.78556  36.60194  7.1    ML    1.4    Onikişubat (Kahramanmaraş)     

2024-09-23 06:03:18 37.78028  36.5225     7.0    ML    1.1    Onikişubat (Kahramanmaraş)     

2024-09-23 05:49:36 39.76944  43.60139  7.0    ML    2.0    Doğubayazıt (Ağrı)   

2024-09-23 05:46:32 38.95833  27.72056  7.0    ML    1.8    Akhisar (Manisa)       

3 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-09-23 05:22:54 39.03694  37.44083  7.0    ML    1.4    Kangal (Sivas)  

2024-09-23 05:18:49 38.38833  37.51972  7.0    ML    0.9    Darende (Malatya)    

2024-09-23 04:54:10 38.23583  38.23361  7.0    ML    1.2    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-09-23 04:50:21 39.90972  40.80139  16.92         ML    2.3    Aşkale (Erzurum)        

2024-09-23 03:49:36 36.62194  31.12944  14.93         ML    1.5    Akdeniz - Antalya Körfezi - [24.50 km] Manavgat (Antalya)   

2024-09-23 03:44:45 38.95583  27.70694  6.96  ML    1.5    Akhisar (Manisa)       

2024-09-23 03:21:38 37.74222  26.96611  7.0    ML    1.9    Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [22.92 km] Kuşadası (Aydın)      

2024-09-23 03:05:19 38.15944  38.56         7.0    ML    0.9    Battalgazi (Malatya) 

2024-09-23 03:04:51 38.22         38.07417  7.0    ML    1.2    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-09-23 03:00:05 39.69306  43.86         7.02  ML    1.9    Doğubayazıt (Ağrı)   

2024-09-23 02:42:37 38.21583  38.61611  7.0    ML    1.0    Pütürge (Malatya)    

2024-09-23 02:33:56 38.1175     38.48917  7.0    ML    1.2    Sincik (Adıyaman)    

2024-09-23 02:31:51 38.03917  37.55528  7.0    ML    1.1    Nurhak (Kahramanmaraş)        

2024-09-23 02:02:20 37.68917  35.93944  7.0    ML    1.3    Kozan (Adana) 

2024-09-23 01:40:44 38.0725     38.28361  7.0    ML    2.4    Çelikhan (Adıyaman)

2024-09-23 01:28:20 37.89667  36.63917  7.0    ML    1.4    Onikişubat (Kahramanmaraş)     

2024-09-23 00:11:11 38.93833  27.73472  6.97  ML    1.7    Akhisar (Manisa)

4 | 5