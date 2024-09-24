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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Eylül 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Eylül 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Eylül 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 24 Eylül tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 24 Eylül son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.09.24 12:19:43  38.5005   37.3038       13.2      -.-  1.6  -.-   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.09.24 11:50:33  36.9377   36.5863        7.8      -.-  2.2  -.-   ALTINUZUM-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                    İlksel

2024.09.24 11:50:17  37.1257   27.8845        0.0      -.-  1.4  -.-   BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)                          İlksel

2024.09.24 10:16:20  37.4953   37.0657        8.8      -.-  2.3  -.-   CIGLI-(KAHRAMANMARAS)                             İlksel

2024.09.24 09:55:24  38.1585   37.3442       21.1      -.-  1.9  -.-   AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.09.24 09:32:30  38.2190   37.7560       29.7      -.-  1.7  -.-   CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.09.24 09:17:55  38.0605   29.0578        6.5      -.-  1.9  -.-   BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI)                        İlksel

2024.09.24 09:04:04  37.6748   35.6312       15.6      -.-  1.6  -.-   MARANKECILI-KOZAN (ADANA)                         İlksel

2024.09.24 08:58:42  37.7585   36.5772        9.1      -.-  1.7  -.-   AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.09.24 08:49:04  38.0675   29.0558       15.2      -.-  2.5  -.-   BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI)                        İlksel

2024.09.24 08:48:26  40.0540   36.0340        5.3      -.-  1.4  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2024.09.24 08:43:54  34.8993   27.0967        5.0      -.-  3.3  3.4   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.09.24 07:49:49  38.3290   38.7412        5.0      -.-  2.0  -.-   SARIOT-KALE (MALATYA)                             İlksel

2024.09.24 06:37:55  39.5278   28.7565        5.5      -.-  1.8  -.-   AKYAYLA-DURSUNBEY (BALIKESIR)                     İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.09.24 06:04:38  37.6533   35.8632        5.0      -.-  2.3  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                             İlksel

2024.09.24 05:52:33  37.0248   28.3100       16.3      -.-  0.8  -.-   CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)                         İlksel

2024.09.24 05:28:23  39.6850   25.9777       12.2      -.-  1.9  -.-   TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           İlksel

2024.09.24 05:07:16  38.7368   39.9778        5.0      -.-  2.7  -.-   SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG)                        İlksel

2024.09.24 04:34:22  37.8108   36.5452        6.5      -.-  1.6  -.-   KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel

2024.09.24 04:25:10  39.6600   27.4550       10.6      -.-  3.2  -.-   EVCILER-IVRINDI (BALIKESIR)                       İlksel

2024.09.24 04:20:21  39.6623   27.4545       15.3      -.-  4.1  -.-   EVCILER-IVRINDI (BALIKESIR)                       İlksel

2024.09.24 04:12:26  39.0272   39.3638        4.3      -.-  2.8  -.-   BASAKCI-(TUNCELI)                                 İlksel

2024.09.24 02:55:28  35.7130   23.7720        5.0      -.-  3.4  3.2   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.09.24 02:40:43  40.8958   36.0245       10.0      -.-  1.2  -.-   CUCE-LADIK (SAMSUN)                               İlksel

2024.09.24 02:35:23  35.6008   23.5935        5.0      -.-  3.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.09.24 02:03:45  36.9697   27.9097       11.4      -.-  1.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.09.24 01:01:05  39.6575   27.4562       14.0      -.-  2.8  -.-   EVCILER-IVRINDI (BALIKESIR)                       İlksel

2024.09.24 00:47:06  38.4773   37.5452        3.0      -.-  1.3  -.-   CAYBASI-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.09.24 00:27:47  38.2945   30.5728        7.8      -.-  2.1  -.-   CICEKTEPE-DINAR (AFYONKARAHISAR)                  İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 24 Eylül son depremler listesi

Tarih    Saat   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-09-24 11:58:56 37.68         29.28306  6.98  ML    1.3    Serinhisar (Denizli)   

2024-09-24 11:50:33 36.94194  36.53833  9.88  ML    2.2    İslahiye (Gaziantep)  

2024-09-24 11:20:09 41.40444  28.39         7.52  ML    1.0    Çatalca (İstanbul)      

2024-09-24 11:03:47 36.70778  43.40917  15.0  ML    2.4    Al Shikhan, Ninova (Irak) - [61.25 km] Çukurca (Hakkari)

2024-09-24 10:48:06 35.70528  26.71583  15.0  ML    1.7    Ege Denizi - [127.96 km] Datça (Muğla)  

2024-09-24 10:16:20 37.50667  37.07139  10.73         ML    2.3    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)     

2024-09-24 09:55:24 38.17472  37.44417  7.12  ML    1.7    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-09-24 09:48:59 38.105       37.85083  18.37         ML    1.5    Doğanşehir (Malatya) 

2024-09-24 09:25:13 39.08833  27.52056  6.97  ML    1.5    Soma (Manisa) 

2024-09-24 09:17:55 38.06028  29.07417  10.2  ML    1.9    Pamukkale (Denizli) 

2024-09-24 09:04:03 37.79278  35.54694  33.7  ML    1.6    Yahyalı (Kayseri)        

2024-09-24 08:49:04 38.04361  29.04083  7.04  ML    2.5    Pamukkale (Denizli) 

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-09-24 08:43:48 34.63556  26.88083  6.77  ML    3.0    Akdeniz - [234.12 km] Datça (Muğla)  

2024-09-24 07:49:51 38.33         38.72194  7.0    ML    1.9    Kale (Malatya)  

2024-09-24 07:42:43 38.19083  38.62583  7.0    ML    1.3    Pütürge (Malatya)    

2024-09-24 06:37:54 39.52333  28.77         6.99  ML    1.6    Dursunbey (Balıkesir)        

2024-09-24 06:14:37 38.93806  26.97361  6.51  ML    1.7    Dikili (İzmir)     

2024-09-24 06:04:38 37.6425     35.8875     6.97  ML    2.2    Kozan (Adana) 

2024-09-24 05:28:24 39.68861  26.02306  12.99         ML    1.7    Ege Denizi - [13.20 km] Ezine (Çanakkale)       

2024-09-24 05:07:17 38.73056  39.97111  13.79         ML    2.6    Palu (Elazığ)     

2024-09-24 04:34:22 37.82167  36.58722  7.03  ML    1.6    Onikişubat (Kahramanmaraş)     

2024-09-24 04:25:09 39.66528  27.44639  14.15         ML    2.9    İvrindi (Balıkesir)        

2024-09-24 04:20:21 39.66889  27.45889  18.4  MW  3.9    İvrindi (Balıkesir)      

2024-09-24 04:15:27 38.44917  39.04111  17.52         ML    1.0    Merkez (Elazığ)

2024-09-24 04:12:26 39.02722  39.35472  9.04  ML    2.6    Pertek (Tunceli)        

2024-09-24 04:03:55 38.185       38.67972  7.0    ML    1.2    Pütürge (Malatya)    

2024-09-24 02:03:45 36.98167  27.94111  6.99  ML    1.5    Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.91 km] Milas (Muğla)    

2024-09-24 01:01:05 39.66472  27.45528  5.76  ML    2.6    İvrindi (Balıkesir)      

2024-09-24 00:47:05 38.4525     37.53667  7.0    ML    1.6    Darende (Malatya)    

2024-09-24 00:27:46 38.28861  30.58083  12.76         ML    2.0    Şuhut (Afyonkarahisar)

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