Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Eylül 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Eylül 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 24 Eylül tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 24 Eylül son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.09.24 12:19:43 38.5005 37.3038 13.2 -.- 1.6 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.09.24 11:50:33 36.9377 36.5863 7.8 -.- 2.2 -.- ALTINUZUM-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2024.09.24 11:50:17 37.1257 27.8845 0.0 -.- 1.4 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.09.24 10:16:20 37.4953 37.0657 8.8 -.- 2.3 -.- CIGLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.24 09:55:24 38.1585 37.3442 21.1 -.- 1.9 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.24 09:32:30 38.2190 37.7560 29.7 -.- 1.7 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.09.24 09:17:55 38.0605 29.0578 6.5 -.- 1.9 -.- BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) İlksel
2024.09.24 09:04:04 37.6748 35.6312 15.6 -.- 1.6 -.- MARANKECILI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.09.24 08:58:42 37.7585 36.5772 9.1 -.- 1.7 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.24 08:49:04 38.0675 29.0558 15.2 -.- 2.5 -.- BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) İlksel
2024.09.24 08:48:26 40.0540 36.0340 5.3 -.- 1.4 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.09.24 08:43:54 34.8993 27.0967 5.0 -.- 3.3 3.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.09.24 07:49:49 38.3290 38.7412 5.0 -.- 2.0 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel
2024.09.24 06:37:55 39.5278 28.7565 5.5 -.- 1.8 -.- AKYAYLA-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2024.09.24 06:04:38 37.6533 35.8632 5.0 -.- 2.3 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.09.24 05:52:33 37.0248 28.3100 16.3 -.- 0.8 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2024.09.24 05:28:23 39.6850 25.9777 12.2 -.- 1.9 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2024.09.24 05:07:16 38.7368 39.9778 5.0 -.- 2.7 -.- SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2024.09.24 04:34:22 37.8108 36.5452 6.5 -.- 1.6 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.24 04:25:10 39.6600 27.4550 10.6 -.- 3.2 -.- EVCILER-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel
2024.09.24 04:20:21 39.6623 27.4545 15.3 -.- 4.1 -.- EVCILER-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel
2024.09.24 04:12:26 39.0272 39.3638 4.3 -.- 2.8 -.- BASAKCI-(TUNCELI) İlksel
2024.09.24 02:55:28 35.7130 23.7720 5.0 -.- 3.4 3.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.09.24 02:40:43 40.8958 36.0245 10.0 -.- 1.2 -.- CUCE-LADIK (SAMSUN) İlksel
2024.09.24 02:35:23 35.6008 23.5935 5.0 -.- 3.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.09.24 02:03:45 36.9697 27.9097 11.4 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.09.24 01:01:05 39.6575 27.4562 14.0 -.- 2.8 -.- EVCILER-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel
2024.09.24 00:47:06 38.4773 37.5452 3.0 -.- 1.3 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.09.24 00:27:47 38.2945 30.5728 7.8 -.- 2.1 -.- CICEKTEPE-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
AFAD 24 Eylül son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-09-24 11:58:56 37.68 29.28306 6.98 ML 1.3 Serinhisar (Denizli)
2024-09-24 11:50:33 36.94194 36.53833 9.88 ML 2.2 İslahiye (Gaziantep)
2024-09-24 11:20:09 41.40444 28.39 7.52 ML 1.0 Çatalca (İstanbul)
2024-09-24 11:03:47 36.70778 43.40917 15.0 ML 2.4 Al Shikhan, Ninova (Irak) - [61.25 km] Çukurca (Hakkari)
2024-09-24 10:48:06 35.70528 26.71583 15.0 ML 1.7 Ege Denizi - [127.96 km] Datça (Muğla)
2024-09-24 10:16:20 37.50667 37.07139 10.73 ML 2.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-09-24 09:55:24 38.17472 37.44417 7.12 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-09-24 09:48:59 38.105 37.85083 18.37 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2024-09-24 09:25:13 39.08833 27.52056 6.97 ML 1.5 Soma (Manisa)
2024-09-24 09:17:55 38.06028 29.07417 10.2 ML 1.9 Pamukkale (Denizli)
2024-09-24 09:04:03 37.79278 35.54694 33.7 ML 1.6 Yahyalı (Kayseri)
2024-09-24 08:49:04 38.04361 29.04083 7.04 ML 2.5 Pamukkale (Denizli)
2024-09-24 08:43:48 34.63556 26.88083 6.77 ML 3.0 Akdeniz - [234.12 km] Datça (Muğla)
2024-09-24 07:49:51 38.33 38.72194 7.0 ML 1.9 Kale (Malatya)
2024-09-24 07:42:43 38.19083 38.62583 7.0 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2024-09-24 06:37:54 39.52333 28.77 6.99 ML 1.6 Dursunbey (Balıkesir)
2024-09-24 06:14:37 38.93806 26.97361 6.51 ML 1.7 Dikili (İzmir)
2024-09-24 06:04:38 37.6425 35.8875 6.97 ML 2.2 Kozan (Adana)
2024-09-24 05:28:24 39.68861 26.02306 12.99 ML 1.7 Ege Denizi - [13.20 km] Ezine (Çanakkale)
2024-09-24 05:07:17 38.73056 39.97111 13.79 ML 2.6 Palu (Elazığ)
2024-09-24 04:34:22 37.82167 36.58722 7.03 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-09-24 04:25:09 39.66528 27.44639 14.15 ML 2.9 İvrindi (Balıkesir)
2024-09-24 04:20:21 39.66889 27.45889 18.4 MW 3.9 İvrindi (Balıkesir)
2024-09-24 04:15:27 38.44917 39.04111 17.52 ML 1.0 Merkez (Elazığ)
2024-09-24 04:12:26 39.02722 39.35472 9.04 ML 2.6 Pertek (Tunceli)
2024-09-24 04:03:55 38.185 38.67972 7.0 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2024-09-24 02:03:45 36.98167 27.94111 6.99 ML 1.5 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.91 km] Milas (Muğla)
2024-09-24 01:01:05 39.66472 27.45528 5.76 ML 2.6 İvrindi (Balıkesir)
2024-09-24 00:47:05 38.4525 37.53667 7.0 ML 1.6 Darende (Malatya)
2024-09-24 00:27:46 38.28861 30.58083 12.76 ML 2.0 Şuhut (Afyonkarahisar)