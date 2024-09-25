Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Eylül 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Eylül 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 25 Eylül tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 25 Eylül son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.09.25 11:26:29 38.1082 27.0565 1.1 -.- 1.3 -.- KELER-MENDERES (IZMIR) İlksel
2024.09.25 11:11:45 35.8367 36.3405 10.0 -.- 3.2 3.1 KOLCULAR-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2024.09.25 11:10:49 36.5230 26.4700 124.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2024.09.25 10:54:47 40.8737 31.6710 7.1 -.- 1.7 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2024.09.25 10:12:39 38.5538 44.2752 5.0 -.- 2.4 -.- YAMANYURT-SARAY (VAN) İlksel
2024.09.25 09:56:14 38.8565 37.4542 7.9 -.- 1.6 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.09.25 09:19:42 38.7757 39.9878 13.0 -.- 2.1 -.- CAKIRKAS-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2024.09.25 09:16:39 38.7645 40.0077 8.4 -.- 2.3 -.- SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2024.09.25 08:54:02 39.6107 37.3228 8.9 -.- 1.8 -.- SAKLI-(SIVAS) İlksel
2024.09.25 07:57:52 38.8527 37.4748 5.0 -.- 2.1 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.09.25 07:50:05 39.7892 24.5602 9.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.09.25 07:13:00 37.6548 29.8430 5.2 -.- 2.3 -.- BEYKOY-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2024.09.25 07:11:53 40.1690 31.6983 5.0 -.- 2.6 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.09.25 07:07:17 38.8552 37.4848 5.0 -.- 1.8 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.09.25 06:20:34 40.8033 25.3485 5.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.09.25 05:16:29 37.6185 37.1972 5.0 -.- 1.9 -.- KUCUKNACAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.25 04:53:47 38.2947 38.8510 5.8 -.- 2.1 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.09.25 04:52:34 38.8343 25.9103 5.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.09.25 04:39:18 38.4797 44.4765 5.0 -.- 1.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2024.09.25 04:13:42 37.9003 36.5485 7.5 -.- 1.4 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.25 03:05:21 36.4915 25.3998 20.5 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2024.09.25 02:56:35 36.0925 28.0313 5.7 -.- 2.0 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.09.25 02:48:00 37.3007 37.0642 5.6 -.- 1.6 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.25 02:46:03 40.0598 40.9292 7.6 -.- 2.8 -.- YONCALIK-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
2024.09.25 02:44:54 40.3323 27.7487 15.3 -.- 1.5 -.- SIRINCAVUS-BANDIRMA (BALIKESIR) İlksel
2024.09.25 02:18:20 40.4293 24.0885 9.2 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.09.25 01:41:43 34.8263 24.9075 5.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.09.25 01:05:59 38.6723 43.1905 5.0 -.- 2.5 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
AFAD 25 Eylül son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-09-25 12:27:14 39.96028 28.75972 6.99 ML 1.3 Mustafakemalpaşa (Bursa)
2024-09-25 12:01:47 39.16778 38.18917 5.2 ML 1.2 Divriği (Sivas)
2024-09-25 12:01:14 41.54556 27.97417 13.54 ML 0.8 Saray (Tekirdağ)
2024-09-25 11:51:36 38.76861 27.90333 7.0 ML 1.3 Akhisar (Manisa)
2024-09-25 11:45:51 38.68083 38.9325 24.8 ML 1.3 Merkez (Elazığ)
2024-09-25 11:38:52 40.74833 33.47972 7.0 ML 1.0 Korgun (Çankırı)
2024-09-25 11:26:30 38.10583 27.03528 8.43 ML 1.2 Menderes (İzmir)
2024-09-25 11:11:46 35.90833 36.36861 7.46 ML 3.1 Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) - [08.68 km] Altınözü (Hatay)
2024-09-25 11:10:53 36.42639 26.68806 9.2 ML 2.0 Ege Denizi - [74.18 km] Datça (Muğla)
2024-09-25 10:54:47 40.8675 31.67944 7.06 ML 1.3 Merkez (Bolu)
2024-09-25 10:12:40 38.55944 44.36861 7.11 ML 2.3 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [08.51 km] Saray (Van)
2024-09-25 10:00:06 39.19194 34.12472 7.0 ML 1.0 Merkez (Kırşehir)
2024-09-25 09:56:14 38.87917 37.46611 7.0 ML 1.7 Gürün (Sivas)
2024-09-25 09:16:39 38.78306 39.96722 23.08 ML 2.1 Kovancılar (Elazığ)
2024-09-25 09:11:35 38.11028 26.29361 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - [18.16 km] Çeşme (İzmir)
2024-09-25 08:54:02 39.63417 37.33667 6.95 ML 1.7 Merkez (Sivas)
2024-09-25 07:57:53 38.87472 37.47139 7.0 ML 2.0 Gürün (Sivas)
2024-09-25 07:50:06 39.89194 24.60472 11.21 ML 1.6 Ege Denizi
2024-09-25 07:13:00 37.57639 29.87111 10.87 ML 2.2 Yeşilova (Burdur)
2024-09-25 07:11:54 40.19944 31.7575 7.0 ML 2.2 Beypazarı (Ankara)
2024-09-25 07:07:18 38.88278 37.44639 7.03 ML 1.8 Gürün (Sivas)
2024-09-25 06:52:03 37.8875 26.91722 7.28 ML 1.1 Ege Denizi - [20.51 km] Seferihisar (İzmir)
2024-09-25 06:20:34 40.7475 25.31639 5.14 ML 1.9 Ege Denizi
2024-09-25 05:16:28 37.60222 37.29861 8.26 ML 2.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-09-25 04:53:47 38.27278 38.84222 5.35 ML 2.0 Pütürge (Malatya)
2024-09-25 04:52:34 38.8375 25.92778 7.02 ML 1.9 Ege Denizi - [46.08 km] Karaburun (İzmir)
2024-09-25 04:39:18 38.43472 44.50722 7.13 ML 1.7 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [11.22 km] Başkale (Van)
2024-09-25 04:13:43 37.88111 36.54056 7.0 ML 1.5 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-09-25 03:45:33 38.12694 36.66167 7.0 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-09-25 03:34:21 38.33722 37.39639 7.0 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-09-25 03:29:10 37.85583 36.45944 12.21 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-09-25 03:06:15 38.07 37.75222 6.98 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2024-09-25 02:56:37 36.18917 28.09639 7.0 ML 1.9 Ege Denizi - [49.14 km] Marmaris (Muğla)
2024-09-25 02:48:00 37.30722 37.05056 7.0 ML 1.5 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-09-25 02:46:03 40.03778 40.93583 16.55 ML 2.8 Aziziye (Erzurum)
2024-09-25 01:06:00 38.69861 43.14972 7.14 ML 2.4 Van Gölü - [04.16 km] Tuşba (Van)