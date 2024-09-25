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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Eylül 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Eylül 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Eylül 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 25 Eylül tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 25 Eylül son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.09.25 11:26:29  38.1082   27.0565        1.1      -.-  1.3  -.-   KELER-MENDERES (IZMIR)                            İlksel

2024.09.25 11:11:45  35.8367   36.3405       10.0      -.-  3.2  3.1   KOLCULAR-ALTINOZU (HATAY)                         İlksel

2024.09.25 11:10:49  36.5230   26.4700      124.4      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.09.25 10:54:47  40.8737   31.6710        7.1      -.-  1.7  -.-   MESCICELE-(BOLU)                                  İlksel

2024.09.25 10:12:39  38.5538   44.2752        5.0      -.-  2.4  -.-   YAMANYURT-SARAY (VAN)                             İlksel

2024.09.25 09:56:14  38.8565   37.4542        7.9      -.-  1.6  -.-   ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)                           İlksel

2024.09.25 09:19:42  38.7757   39.9878       13.0      -.-  2.1  -.-   CAKIRKAS-KOVANCILAR (ELAZIG)                      İlksel

2024.09.25 09:16:39  38.7645   40.0077        8.4      -.-  2.3  -.-   SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG)                    İlksel

2024.09.25 08:54:02  39.6107   37.3228        8.9      -.-  1.8  -.-   SAKLI-(SIVAS)                                     İlksel

2024.09.25 07:57:52  38.8527   37.4748        5.0      -.-  2.1  -.-   ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)                           İlksel

2024.09.25 07:50:05  39.7892   24.5602        9.6      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.09.25 07:13:00  37.6548   29.8430        5.2      -.-  2.3  -.-   BEYKOY-YESILOVA (BURDUR)                          İlksel

2024.09.25 07:11:53  40.1690   31.6983        5.0      -.-  2.6  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.09.25 07:07:17  38.8552   37.4848        5.0      -.-  1.8  -.-   ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)                           İlksel

2024.09.25 06:20:34  40.8033   25.3485        5.4      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.09.25 05:16:29  37.6185   37.1972        5.0      -.-  1.9  -.-   KUCUKNACAR-(KAHRAMANMARAS)                        İlksel

2024.09.25 04:53:47  38.2947   38.8510        5.8      -.-  2.1  -.-   GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel

2024.09.25 04:52:34  38.8343   25.9103        5.4      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.09.25 04:39:18  38.4797   44.4765        5.0      -.-  1.8  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel

2024.09.25 04:13:42  37.9003   36.5485        7.5      -.-  1.4  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                             İlksel

2024.09.25 03:05:21  36.4915   25.3998       20.5      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.09.25 02:56:35  36.0925   28.0313        5.7      -.-  2.0  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.09.25 02:48:00  37.3007   37.0642        5.6      -.-  1.6  -.-   ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.09.25 02:46:03  40.0598   40.9292        7.6      -.-  2.8  -.-   YONCALIK-AZIZIYE (ERZURUM)                        İlksel

2024.09.25 02:44:54  40.3323   27.7487       15.3      -.-  1.5  -.-   SIRINCAVUS-BANDIRMA (BALIKESIR)                   İlksel

2024.09.25 02:18:20  40.4293   24.0885        9.2      -.-  2.3  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.09.25 01:41:43  34.8263   24.9075        5.0      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.09.25 01:05:59  38.6723   43.1905        5.0      -.-  2.5  -.-   MOLLAKASIM-(VAN)                                  İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 25 Eylül son depremler listesi

Tarih  Saat   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2024-09-25 12:27:14 39.96028  28.75972  6.99  ML    1.3    Mustafakemalpaşa (Bursa)     

2024-09-25 12:01:47 39.16778  38.18917  5.2    ML    1.2    Divriği (Sivas)   

2024-09-25 12:01:14 41.54556  27.97417  13.54         ML    0.8    Saray (Tekirdağ)        

2024-09-25 11:51:36 38.76861  27.90333  7.0    ML    1.3    Akhisar (Manisa)       

2024-09-25 11:45:51 38.68083  38.9325     24.8  ML    1.3    Merkez (Elazığ)

2024-09-25 11:38:52 40.74833  33.47972  7.0    ML    1.0    Korgun (Çankırı)       

2024-09-25 11:26:30 38.10583  27.03528  8.43  ML    1.2    Menderes (İzmir)      

2024-09-25 11:11:46 35.90833  36.36861  7.46  ML    3.1    Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) - [08.68 km] Altınözü (Hatay)       

2024-09-25 11:10:53 36.42639  26.68806  9.2    ML    2.0    Ege Denizi - [74.18 km] Datça (Muğla)  

2024-09-25 10:54:47 40.8675     31.67944  7.06  ML    1.3    Merkez (Bolu)  

2024-09-25 10:12:40 38.55944  44.36861  7.11  ML    2.3    Khoy, West Azarbaijan (İran) - [08.51 km] Saray (Van) 

2024-09-25 10:00:06 39.19194  34.12472  7.0    ML    1.0    Merkez (Kırşehir)      

2024-09-25 09:56:14 38.87917  37.46611  7.0    ML    1.7    Gürün (Sivas)   

2024-09-25 09:16:39 38.78306  39.96722  23.08         ML    2.1    Kovancılar (Elazığ)        

2024-09-25 09:11:35 38.11028  26.29361  7.0    ML    1.6    Ege Denizi - [18.16 km] Çeşme (İzmir)   

2024-09-25 08:54:02 39.63417  37.33667  6.95  ML    1.7    Merkez (Sivas) 

2024-09-25 07:57:53 38.87472  37.47139  7.0    ML    2.0    Gürün (Sivas)   

2024-09-25 07:50:06 39.89194  24.60472  11.21         ML    1.6    Ege Denizi

2024-09-25 07:13:00 37.57639  29.87111  10.87         ML    2.2    Yeşilova (Burdur)        

2024-09-25 07:11:54 40.19944  31.7575     7.0    ML    2.2    Beypazarı (Ankara)   

2024-09-25 07:07:18 38.88278  37.44639  7.03  ML    1.8    Gürün (Sivas)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-09-25 06:52:03 37.8875     26.91722  7.28  ML    1.1    Ege Denizi - [20.51 km] Seferihisar (İzmir)     

2024-09-25 06:20:34 40.7475     25.31639  5.14  ML    1.9    Ege Denizi

2024-09-25 05:16:28 37.60222  37.29861  8.26  ML    2.0    Pazarcık (Kahramanmaraş)     

2024-09-25 04:53:47 38.27278  38.84222  5.35  ML    2.0    Pütürge (Malatya)    

2024-09-25 04:52:34 38.8375     25.92778  7.02  ML    1.9    Ege Denizi - [46.08 km] Karaburun (İzmir)     

2024-09-25 04:39:18 38.43472  44.50722  7.13  ML    1.7    Khoy, West Azarbaijan (İran) - [11.22 km] Başkale (Van)       

2024-09-25 04:13:43 37.88111  36.54056  7.0    ML    1.5    Onikişubat (Kahramanmaraş)     

2024-09-25 03:45:33 38.12694  36.66167  7.0    ML    1.2    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-09-25 03:34:21 38.33722  37.39639  7.0    ML    1.3    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-09-25 03:29:10 37.85583  36.45944  12.21         ML    1.1    Göksun (Kahramanmaraş)     

2024-09-25 03:06:15 38.07         37.75222  6.98  ML    1.0    Doğanşehir (Malatya)        

2024-09-25 02:56:37 36.18917  28.09639  7.0    ML    1.9    Ege Denizi - [49.14 km] Marmaris (Muğla)     

2024-09-25 02:48:00 37.30722  37.05056  7.0    ML    1.5    Pazarcık (Kahramanmaraş)     

2024-09-25 02:46:03 40.03778  40.93583  16.55         ML    2.8    Aziziye (Erzurum)        

2024-09-25 01:06:00 38.69861  43.14972  7.14  ML    2.4    Van Gölü - [04.16 km] Tuşba (Van)

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