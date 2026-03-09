B12 eksikliği belirtileri nelerdir? B12 açısından zengin besinler neler?
B12 vitamini eksikliği, yalnızca yorgunluk ve halsizlik değil; sinir sistemi, kalp sağlığı ve gebelik üzerinde ciddi sonuçlar doğurabilen, erken fark edilmesi gereken bir durumdur.
B12 VİTAMİNİNİN ÖNEMİ
B12 vitamini, DNA sentezi, enerji üretimi ve sinir sistemi işlevleri için vazgeçilmezdir. Eksikliği, vücudun birçok sisteminde zincirleme sorunlara yol açar.
NORMAL VE DÜŞÜK SEVİYELER
Kan testlerinde 300 pg/mL üzeri normal kabul edilirken, 200–300 pg/mL sınırda, 200 pg/mL altı ise eksiklik olarak değerlendirilir. İdeal aralık 500–800 pg/mL’dir.
RİSK GRUPLARI
Yaşlılar, veganlar, mide ameliyatı geçirenler, Crohn veya çölyak hastaları ve uzun süre mide asidini baskılayan ilaç kullananlar B12 eksikliğine daha yatkındır.