Baba mesleğini bıraktı hayatı değişti! Yılın her günü bahçeden verim alıyor
Zonguldak’ta baba mesleğini bırakarak 20 dönüm arazide sera kuran Hasan Yıldız, hem yazlık hem de kışlık sebze yetiştiriyor.
Zonguldak’ta baba mesleği olan mobilyacılığı bırakarak aileden kalma arazide sebze yetiştiriciliği yapan Hasan Yıldız’ın hayatı değişti.
Kayıkçılar köyünde baba mesleği olan mobilyacılığı bırakıp 25 yıl önce tarıma yönelen Hasan Yıldız, ailesine ait arazilerde üretimini sürdürüyor. Yıldız, 15 sera ve 20 dönümlük alanda yazlık ve kışlık sebze yetiştiriyor. Üretimi meslekten öte bir tutku olarak gören Yıldız, bitkilerin bakımını "çocuk büyütmeye" benzetiyor.
‘25 YILDIR PROFESYONEL ÇİFTÇİLİK YAPIYORUM’
Tarımda edindiği tecrübeyle ürünlerinin bakımını ve ihtiyaçlarını yıllar içinde ezbere bilir hale geldiğini ifade eden Yıldız şöyle dedi:
"Çaycuma Kayıkçılar köyünde ikamet ediyorum. 2000 yıldan beri profesyonel bu çiftçilikle çalışıyorum. Daha önceki baba mesleğimiz mobilya marangoz üstüneydi. 35 yıl babam marangoz mobilyacılık yaptı. Daha sonra kendimiz çiftçilik yapmaya başladık. Profesyonel anlamda 25 yıldan beri yapmaya çalışıyoruz."