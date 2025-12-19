2026 kehanetleri kan dondurdu: Baba Vanga’nın listesinde uzaylı teması ve büyük kriz var!

YAPAY ZEKA VE İŞ GÜCÜ DEVRİMİ

Hızla gelişen yapay zeka teknolojisi, dünyada her alanda etkisini göstermeye başladı. Birçok iş sektöründe işleri artık yapay zeka yaparken, insan gücüne ihtiyaç da en aza doğru indirilmeye başladı. Vanga’ya göre yapay zekanın (AI) 2026’da mutlak bir hakimiyet kuracağı öngörülüyor. Goldman Sachs raporlarıyla da desteklenen bu süreçte, dünya genelinde yaklaşık 300 milyon işin yapay zeka tarafından devralınabileceği belirtiliyor. Tarihçiler, yazarlar ve veri bilimciler bu dönüşümden en çok etkilenecek meslek grupları arasında gösteriliyor.