2026 kehanetleri kan dondurdu: Baba Vanga’nın listesinde uzaylı teması ve büyük kriz var!
Geleceği görme yeteneğine sahip olduğu iddia edilen Baba Vanga’nın 2026 yılı öngörüleri, modern dünyanın karşı karşıya olduğu krizlerle benzerlik göstermesi bakımından dikkat çekiyor. Kahinin iddiaları arasında uzaylılarla ilk temas, yapay zeka hakimiyeti ve tıp dünyasında devrim yaratacak gelişmeler bulunuyor.
Tarihte kehanetlerine inanılan en önemli isimlerden Baba Vanga'nın, 2026 kehanetleri de paylaşıldı. Önümüzdeki yıl yaşanması beklenen bazı olaylar ortaya çıktı.
UZAYLILARLA İLK TEMAS
Baba Vanga’nın en dikkat çekici iddialarından biri, insanlığın dünya dışı bir medeniyetle tanışacağı yönünde. Kehanetlere göre, Kasım 2026’da uzaylılar kendilerini dünyaya tanıtma fırsatı bulacak. Bu öngörü, şu anda gezegenimize doğru ilerlediği belirtilen "3I/ATLAS" adlı gizemli nesnenin varlığıyla paralellik gösteriyor. Gökbilimciler bu nesneyi takip ederken, Vanga destekçileri ise bu tarihin insanlık tarihi için bir dönüm noktası olacağını savunuyor.
DOĞAL FELAKET VE 3. DÜNYA SAVAŞI TEHDİDİ
Savaşların ardı arkası kesilmezken, Baba Vanga bunun devam edeceğini de öngörmüştü. 2025 yılında yaşanan tropikal fırtınalar ve depremler, 2026’da yerini daha şiddetli doğa olaylarına bırakabilir. Vanga’ya göre; 2026 yılında şiddetli depremler, volkanik patlamalar ve ekstrem hava koşulları küresel çapta etkili olacak. Siyasi arenada ise Ukrayna-Rusya savaşı ve Orta Doğu’daki gerilimlerin tırmanması, kahinin listesinde 3. Dünya Savaşı riskini canlı tutuyor. Dünya sonunun 5079 yılına kadar gelmeyeceğini belirten kahin, 2026'yı ise çatışmaların derinleştiği bir yıl olarak nitelendiriyor.
YAPAY ZEKA VE İŞ GÜCÜ DEVRİMİ
Hızla gelişen yapay zeka teknolojisi, dünyada her alanda etkisini göstermeye başladı. Birçok iş sektöründe işleri artık yapay zeka yaparken, insan gücüne ihtiyaç da en aza doğru indirilmeye başladı. Vanga’ya göre yapay zekanın (AI) 2026’da mutlak bir hakimiyet kuracağı öngörülüyor. Goldman Sachs raporlarıyla da desteklenen bu süreçte, dünya genelinde yaklaşık 300 milyon işin yapay zeka tarafından devralınabileceği belirtiliyor. Tarihçiler, yazarlar ve veri bilimciler bu dönüşümden en çok etkilenecek meslek grupları arasında gösteriliyor.