Bacağınızdaki o sinsi sızı siyatik olabilir! Peki, siyatik ağrısı için evde neler yapılabilir?

SİYATİK AĞRISI NEDİR VE NEDEN OLUR?

Vücudumuzun en uzun ve en kalın siniri olan siyatik siniri, bel bölgesinden başlayarak kalçadan geçer ve her iki bacağın arkasından topuklara kadar uzanır. Bu devasa sinir hattı boyunca meydana gelen sıkışma, tahriş veya iltihaplanma durumları tıp literatüründe siyatik (lumbar radikülopati) olarak adlandırılır. Genellikle vücudun sadece tek bir tarafını etkileyen bu rahatsızlık, kişinin hareket kabiliyetini ciddi şekilde kısıtlayabilmektedir.