Bacağınızdaki o sinsi sızı siyatik olabilir! Peki, siyatik ağrısı için evde neler yapılabilir?
Belden başlayıp bacağa kadar yayılan ve yaşam kalitesini altüst eden siyatik ağrısı, modern hayatın en büyük kabuslarından biri haline geldi. Yanma, uyuşma ve ani batmalarla kendini gösteren bu rahatsızlık, fıtıktan duruş bozukluklarına kadar pek çok nedenden kaynaklanabiliyor. Peki, siyatiğin ilk belirtileri nelerdir, evde ağrıyı hafifletmek için hangi yöntemler uygulanabilir ve ne zaman cerrahi müdahale gerekir? İşte siyatiğe dair merak edilen tüm detaylar...
SİYATİK AĞRISI NEDİR VE NEDEN OLUR?
Vücudumuzun en uzun ve en kalın siniri olan siyatik siniri, bel bölgesinden başlayarak kalçadan geçer ve her iki bacağın arkasından topuklara kadar uzanır. Bu devasa sinir hattı boyunca meydana gelen sıkışma, tahriş veya iltihaplanma durumları tıp literatüründe siyatik (lumbar radikülopati) olarak adlandırılır. Genellikle vücudun sadece tek bir tarafını etkileyen bu rahatsızlık, kişinin hareket kabiliyetini ciddi şekilde kısıtlayabilmektedir.
SİYATİK AĞRISININ EN YAYGIN NEDENİ BEL FITIĞI
Siyatik ağrısının ortaya çıkmasındaki en yaygın temel neden, bel bölgesinde meydana gelen bel fıtığıdır. Omurlar arasındaki disklerin dışarıya doğru taşarak sinir köklerine baskı yapması, şiddetli ağrı zincirini tetikler. Bunun yanı sıra, yaşlanmaya bağlı olarak gelişen omurga kanalı darlığı (spinal stenoz), omurların birbirinin üzerine kayması (spondilolistezis) ve kalça kaslarının altındaki siniri sıkıştıran piriformis sendromu da siyatiğin başlıca nedenleri arasında yer alır.
ADIM ATMAYI ZORLAŞTIRAN BELİRTİLER NELERDİR?
Siyatiğin en karakteristik belirtisi, bel veya kalça bölgesinden başlayıp uyluğun arkasından bacağa, hatta ayak parmaklarına kadar yayılan keskin ağrıdır. Bu ağrı hafif bir sızı şeklinde başlayabileceği gibi; ani bir elektrik çarpması, yanma veya bıçak saplanması hissi gibi çok şiddetli formlarda da kendini gösterebilir. Genellikle uzun süre oturmak, öksürmek veya hapşırmak ağrının şiddetini artırır.
BACAKTA VE AYAKTA KARICALANMA, UYUŞMA VE KAS GÜÇSÜZLÜĞÜ YAŞANABİLİR
Ağrının yanı sıra etkilenen bacakta ve ayakta karıncalanma, uyuşma ve ciddi kas güçsüzlükleri baş gösterebilir. Hasta, yürürken bacağını taşımakta zorlanabilir veya ayağını yerden kaldırmakta güçlük çekebilir (düşük ayak). İleri derece sinir baskılarında ise nadiren de olsa idrar veya büyük tuvaleti kaçırma gibi acil tıbbi müdahale gerektiren kritik durumlar yaşanabilir.