Bağımlılık zincirini kırın: Çocukları abur cubur kıskacından kurtarmanın 10 altın kuralı

EVDEKİ GİZLİ STOKLARI VE ABUR CUBUR ÇEKMECELERİNİ YOK EDİN

Çocukların zararlı gıdalara ulaşmasını engellemenin ilk adımı, bu ürünleri onların göz önünde ve ulaşabileceği yerlerde bulundurmamaktır. Eğer evde bir "abur cubur çekmecesi" varsa, çocuk acıktığında veya sıkıldığında doğrudan oraya yönelecektir. Yasaklamak yerine, bu gıdaların eve hiç girmemesi kriz anlarını yönetmeyi çok daha kolay hale getirir. Evde paketli ürün bulunmadığında, çocuk bir süre sonra doğal alternatiflere alışmaya başlar. Satın almadığınız bir şeyi çocuğunuza yedirmeme mücadelesi vermek zorunda kalmazsınız. Kendi mutfak alışverişinizi değiştirerek bu değişimin temellerini en baştan atabilirsiniz.