Bağırsak sağlığı için tüketilmesi gereken besinler

Su

Yeterli miktarda su tüketmek, bağırsakların daha etkili bir şekilde uyarılıp sindirim sisteminin daha kolay çalışmasını sağlar. Yetişkin kadınların ortalama olarak, günde yaklaşık 2,7 litre su tüketmeleri önerilirken, yetişkin erkeklerin, ortalama olarak, günde yaklaşık 3,7 litre su tüketmeleri önerilir.