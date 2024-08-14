Bağırsak sağlığı için tüketilmesi gereken besinler
Milyonlarca sinir hücresi olması nedeniyle bağırsaklara "ikinci beyin" adı verilir. “Tıbbın babası” olarak anılan Hipokrat da “Tüm hastalıklar bağırsakta başlar” demiştir. Peki, bağırsaklarımız bu kadar önemliyken sağlıklı bir bağırsak düzeni için neler tüketmeliyiz? İşte, sağlıklı bağırsaklar için tüketmemiz gereken besinler…
Su
Yeterli miktarda su tüketmek, bağırsakların daha etkili bir şekilde uyarılıp sindirim sisteminin daha kolay çalışmasını sağlar. Yetişkin kadınların ortalama olarak, günde yaklaşık 2,7 litre su tüketmeleri önerilirken, yetişkin erkeklerin, ortalama olarak, günde yaklaşık 3,7 litre su tüketmeleri önerilir.
Kefir
Kefir, içerdiği probiyotikler sayesinde bağırsak sağlığının korunmasında önemli etkiye sahip bir besindir. Kefir, bağırsak florasını dengede tutarak gaz, kabızlık, ishal gibi sağlık sorunlarının önüne geçer, bağırsak sağlığını iyileştirir ve vücutta biriken toksinlerin daha rahat atılmasını sağlar.
Yoğurt
Yoğurt, içerdiği probiyotikler sayesinde bağırsak florasının sağlığını destekler ve kolon kanseri riskini en aza indirir. Yoğurt, bağırsak mikrobiyomunun dengelenmesine de yardımcı olur.
Brüksel lahanası, brokoli ve ıspanak
Lif açısından zengin sebzeler, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını destekleyerek kabızlığı önlemeye yardımcı olur ve bağırsakların düzgün çalışmasını sağlar. Brüksel lahanası, brokoli ve ıspanak da lif açısından zengin sebzelerdir.