Bağırsakları saat gibi çalıştırıyor, karın şişliğini alıyor! Bir hafta tüketmek yeterli oluyor
Yaz ayına fit girmek isteyenler şimdiden kara kara düşünmeyi başladı. Eğer kilo almayı durduramıyorsanız, beslenme şeklini değiştirmek işinize yarayacaktır. İşte uzmanlardan bir haftada tam etkili diyet önerisi; ne kilo kalıyor ne de halsizlik…
Yaz ayları geliyor ve pek çoğumuz hala istediğimiz vücuda ulaşamadı. Yediğimiz en küçük bir yiyecek bile kilo alımını hızlandırırken, alınan bu kiloları kolay vermek ne yazık ki mümkün değil. Ancak tükettiğiniz yiyecek ve içecekleri değiştirmek, bu süreci daha kolay bir hâle getirebilir.
Spor da yapsanız yediğinize dikkat etmezseniz, istediğiniz fit vücuda ulaşamazsınız. Özellikle dağınık bir öğün düzeniniz ve rastgele yediğiniz yemekler bunun en büyük engelleri arasında.
Yine de yeme şeklinizi değiştirerek kolayca kilo verebilir, daha enerjik hissedip yaz ayına fit girebilirsiniz. Özellikle diyet yapanların sık sık kullandığı bir gıda, bu süreçte en önemli dostunuz olacak.