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  4. Bağırsakları saat gibi çalıştırıyor, karın şişliğini alıyor! Bir hafta tüketmek yeterli oluyor

Bağırsakları saat gibi çalıştırıyor, karın şişliğini alıyor! Bir hafta tüketmek yeterli oluyor

Yaz ayına fit girmek isteyenler şimdiden kara kara düşünmeyi başladı. Eğer kilo almayı durduramıyorsanız, beslenme şeklini değiştirmek işinize yarayacaktır. İşte uzmanlardan bir haftada tam etkili diyet önerisi; ne kilo kalıyor ne de halsizlik…

Bağırsakları saat gibi çalıştırıyor, karın şişliğini alıyor! Bir hafta tüketmek yeterli oluyor - Sayfa 1

Yaz ayları geliyor ve pek çoğumuz hala istediğimiz vücuda ulaşamadı. Yediğimiz en küçük bir yiyecek bile kilo alımını hızlandırırken, alınan bu kiloları kolay vermek ne yazık ki mümkün değil. Ancak tükettiğiniz yiyecek ve içecekleri değiştirmek, bu süreci daha kolay bir hâle getirebilir.

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Bağırsakları saat gibi çalıştırıyor, karın şişliğini alıyor! Bir hafta tüketmek yeterli oluyor - Sayfa 2

Spor da yapsanız yediğinize dikkat etmezseniz, istediğiniz fit vücuda ulaşamazsınız. Özellikle dağınık bir öğün düzeniniz ve rastgele yediğiniz yemekler bunun en büyük engelleri arasında.

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Bağırsakları saat gibi çalıştırıyor, karın şişliğini alıyor! Bir hafta tüketmek yeterli oluyor - Sayfa 3

Yine de yeme şeklinizi değiştirerek kolayca kilo verebilir, daha enerjik hissedip yaz ayına fit girebilirsiniz. Özellikle diyet yapanların sık sık kullandığı bir gıda, bu süreçte en önemli dostunuz olacak.

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Bağırsakları saat gibi çalıştırıyor, karın şişliğini alıyor! Bir hafta tüketmek yeterli oluyor - Sayfa 4

Uzmanlar, yulaf tüketmenin hem sağlık hem de kilo verme açısından önemlerini birer birer sıraladı. Hem kilo vermekte zorluk çekiyor hem de enerjiniz yoksa, artık oyunun kurallarını değiştirebilirsiniz. Peki ama nasıl?

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