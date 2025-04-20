Bağırsakları saat gibi çalıştırıyor, karın şişliğini alıyor! Bir hafta tüketmek yeterli oluyor

Yaz ayları geliyor ve pek çoğumuz hala istediğimiz vücuda ulaşamadı. Yediğimiz en küçük bir yiyecek bile kilo alımını hızlandırırken, alınan bu kiloları kolay vermek ne yazık ki mümkün değil. Ancak tükettiğiniz yiyecek ve içecekleri değiştirmek, bu süreci daha kolay bir hâle getirebilir.