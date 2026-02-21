Bağışıklık nasıl güçlendirilir? Hastalıklara karşı etkili savunma yöntemleri!

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ VÜCUDUN SAVUNMA HATTINI OLUŞTURUYOR

Bağışıklık sistemi, vücudu bakteri, virüs ve diğer zararlı etkenlere karşı koruyan temel savunma yapısı olarak tanımlanıyor. Doğuştan gelen ve sonradan kazanılan bağışıklık mekanizmaları birlikte çalışıyor. Bu yapı, vücuda giren yabancı maddeleri tanıyarak yanıt oluşturuyor. Savunma hücreleri enfeksiyonun yayılmasını sınırlamaya yönelik görev üstleniyor. Bağışıklık sistemi yalnızca hastalık dönemlerinde değil, sağlıklı zamanlarda da aktif durumda bulunuyor. Günlük yaşam koşulları bu sistemin işleyişini etkiliyor. Bu nedenle bağışıklık sağlığı, genel sağlıkla doğrudan bağlantılı kabul ediliyor.