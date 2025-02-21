Bağışıklık sisteminin koruyucu kalkanı! Kan portakalının faydaları nelerdir?

Kan portakalı nerede yetişir?

Kan portakalı, Akdeniz ikliminde yetişir. Özellikle İtalya'nın Sicilya bölgesi kan portakalının en lezzetli türlerinin yetiştirildiği yerlerden biridir. Ülkemizde ise, Mersin ve Hatay'ın Erzin ilçesi başta olmak üzere, Türkiye'nin diğer Akdeniz bölgelerinde de yetişmektedir.