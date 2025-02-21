Bağışıklık sisteminin koruyucu kalkanı! Kan portakalının faydaları nelerdir?
Portakalın doğal bir mutasyonu olan kan portakalı; koyu kırmızı renkli, düşük kalorili, lif açısından zengin ve bağışıklık sistemini destekleyen bir meyvedir. Peki, kan portakalının faydaları nelerdir? Detaylar haberimizde...
Kan portakalının besin değeri nedir?
100 gram kan portakalının yaklaşık; 47 kalori, 12 gram karbonhidrat, 9.4 gram şeker, 2.4 gram lif, 0.9 gram protein, 181 miligram potasyum, 0,1 miligram demir, 10 miligram magnezyum, 0.1 gram yağ, 0,1 miligram B6 vitamini ve 53 miligram C vitamini içermektedir.
Kan portakalı nerede yetişir?
Kan portakalı, Akdeniz ikliminde yetişir. Özellikle İtalya'nın Sicilya bölgesi kan portakalının en lezzetli türlerinin yetiştirildiği yerlerden biridir. Ülkemizde ise, Mersin ve Hatay'ın Erzin ilçesi başta olmak üzere, Türkiye'nin diğer Akdeniz bölgelerinde de yetişmektedir.
Kan portakalının faydaları nelerdir?
- Yüksek oranda içerdiği C vitamini ile bağışıklığı güçlendirir.
- Kan portakalı kalp-damar sağlığını korur. İçeriğindeki antosiyaninler, kötü kolesterolü (LDL) düşürerek damarların tıkanmasını önler.
- Kan portakalının içerdiği flavonoidler ve C vitamini, vücudu oksidatif stresten koruyarak mide, akciğer ve kolon kanseri riskini azaltır.
- Lif bakımından zengin olan kan portakalı sindirim sağlığını korur ve sindirimi kolaylaştırır. 1 adet orta boy kan portakalı, günlük lif ihtiyacının ortalama %10-12’sini karşılar.