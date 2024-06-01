Bahar yorgunluğundan kurtulmanın 6 formülü

Bahar döneminde protein içeriği yüksek diyetler uygulanmamalı

Bahar döneminde kilo vermek için protein içeriği yüksek diyet uygulamanın iyi bir tercih değildir. Protein ağırlıklı diyetlerde triptofan miktarı az olduğu için seratonin sentezini olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle gün içinde belli miktarda karbonhidrat içeren besinlerden (buğday, mısır, sebze ve meyve) denge içinde tüketmek ve güne mutlaka dengeli bir kahvaltı ile başlanılmalıdır. Tam buğday ekmek, 1 adet yumurta, 1 çeşit peynir, bol yeşillik, zeytin, ceviz ya da 1 kase süt ile yulaf ezmesi ve 1 küçük meyve tercih edilmelidir.