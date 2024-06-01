Bahar yorgunluğundan kurtulmanın 6 formülü
Bahar yorgunluğu, mevsim geçişlerinde özellikle ilkbahar aylarında ortaya çıkan bir durumdur. Peki, bahar yorgunluğundan nasıl kurtulunur? İşte detaylar…
Beslenme düzenine dikkat edilmeli
Bahar yorgunluğunu kolay atlatabilmek için beslenme düzenine dikkat etmek gerekmektedir. Vücudumuzda doğal olarak bulunan ve mutluluk veren hormon olarak bilinen serotonin hormonunun bahar yorgunluğu ile yakından ilişkisi vardır. Günlük aldığımız besinlerin triptofan miktarının zengin olması serotonin hormonun seviyesini artırmaktadır. Bu sebeple beslenme alışkanlıklarımızda triptofan miktarının yüksek olduğu kaju, ceviz, fındık, badem gibi kabuklu yemişlere, susam, kabak çekirdeği, soya fasulyesi, buğday, pirinç, tam buğday ve mısır gibi tahıllara yer vermek büyük önem taşımaktadır.
Antioksidan ve omega 3 içeren besinler tüketin
Antioksidan ve omega-3 içeren besinler tüketilmeli
Antioksidan içeriği yüksek olan sebze ve meyveler ile omega-3 açısından zengin olan besinlerin her gün tüketilmesine özen gösterilmelidir. Antioksidan içeriği yüksek olan besinlerin alımı seratonin seviyesinin yüksek kalmasını sağlar. Bu nedenle her gün farklı 2 adet meyve ve her öğünde bol malzemeli bir salata tüketmeye özen gösterilmelidir.
Yorgunluk, vitamin eksikliğinden kaynaklanabilir
Yorgunluk, D vitamini, demir, B-12 ve magnezyum eksikliğinden de kaynaklanabiliyor. Bu vitaminlerde eksiklik olması durumunda uzman önerisi ile takviye tablet alınması gerekebilir. D vitaminin D-3 / K-2 formu daha iyi emilirken, demir takviyesinin yanında C vitamini içeren bir besinin de alınması emilimi olumlu yönde etkiliyor.
Bahar döneminde protein içeriği yüksek diyetler uygulanmamalı
Bahar döneminde kilo vermek için protein içeriği yüksek diyet uygulamanın iyi bir tercih değildir. Protein ağırlıklı diyetlerde triptofan miktarı az olduğu için seratonin sentezini olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle gün içinde belli miktarda karbonhidrat içeren besinlerden (buğday, mısır, sebze ve meyve) denge içinde tüketmek ve güne mutlaka dengeli bir kahvaltı ile başlanılmalıdır. Tam buğday ekmek, 1 adet yumurta, 1 çeşit peynir, bol yeşillik, zeytin, ceviz ya da 1 kase süt ile yulaf ezmesi ve 1 küçük meyve tercih edilmelidir.