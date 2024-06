Bahar yorgunluğundan kurtulmanın 6 formülü

Antioksidan ve omega 3 içeren besinler tüketin

Antioksidan içeriği yüksek olan sebze ve meyveler ile omega-3 açısından zengin olan besinlerin her gün tüketilmesine özen gösterilmelidir. Antioksidan içeriği yüksek olan besinlerin alımı seratonin seviyesinin yüksek kalmasını sağlar. Bu nedenle her gün farklı 2 adet meyve ve her öğünde bol malzemeli bir salata tüketmeye özen gösterilmelidir.