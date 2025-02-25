Baharın habercisi cemre ne zaman düşer, ilk cemre düştü mü, ikinci ve üçüncü cemre ne zaman

Baharın habercisi cemre, "Ateş", "kor", "köz" gibi anlamları olan ve halk arasında birer hafta arayla düşmesiyle biliniyor. Trthaber’in aktardıklarına göre Orta Asya'dan Arap coğrafyasına, Çin'den Yunanistan'a pek çok kültürde, yılın neredeyse aynı günleri, cemrelerin düşerek ya da yükselerek havayı, toprağı ve suyu ısıttığı tarihler olarak kabul ediliyor. Peki 2025’te ilk cemre düştü mü, ne zaman düşecek; ikinci ve üçüncü cemre ne zaman, hangi günler düşecek?