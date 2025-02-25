Baharın habercisi cemre ne zaman düşer, ilk cemre düştü mü, ikinci ve üçüncü cemre ne zaman
Kışın sonu, baharın habercisi Cemre üç farklı şekilde düşüyor. Peki 2025’te ilk cemre düştü mü, ikinci ve üçüncü cemre ne zaman düşecek? İşte bu yıl cemrenin düşeceği tarihler..
Türkiye, son birkaç haftadır sert bir kış geçiriyor. Yurt genelinde son yılların en soğuk yılı yaşanırken, Akdeniz bölgesinde bile sıcaklıklar eksi derecelere kadar düşmüş durumda. Kışın artık sonuna yaklaşırken gözler cemreye çevrildi. Peki ilk cemre düştü mü, ikinci ve üçüncü cemre ne zaman düşecek-hangi gün?
Baharın habercisi cemre, "Ateş", "kor", "köz" gibi anlamları olan ve halk arasında birer hafta arayla düşmesiyle biliniyor. Trthaber’in aktardıklarına göre Orta Asya'dan Arap coğrafyasına, Çin'den Yunanistan'a pek çok kültürde, yılın neredeyse aynı günleri, cemrelerin düşerek ya da yükselerek havayı, toprağı ve suyu ısıttığı tarihler olarak kabul ediliyor. Peki 2025’te ilk cemre düştü mü, ne zaman düşecek; ikinci ve üçüncü cemre ne zaman, hangi günler düşecek?
CEMRE NEDİR?
Türk Dil Kurumu’na göre cemre, ‘Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi’ demektir.