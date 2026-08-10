Bakanlık uyardı: Klima faturası bu yöntemle %15 düşüyor
Elektrik ve maliyetler artarken, Enerji Bakanlığı milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir tüyo paylaştı. Klima sıcaklık ayarında yapılacak basit bir değişiklikle enerji tüketimi tam yüzde 15’e kadar düşüyor.
Her yıl elektrik maliyeti ve kullanımı artarken, yaşanan bu artış faturalara yansıyor. Havalar ısındıkça bu maliyetler ne yazık ki daha da yükseliyor. Enerji Bakanlığı ise tüketicilerin faturalarını düşürecek önemli bir tüyo paylaştı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, artan sıcaklıklarla yükselen elektrik faturalarına karşı basit ama etkili bir yöntem açıkladı. Bakanlık uzmanlarının yaptığı çalışmaya göre, klimalarda doğru sıcaklık ayarı yaparak enerji tüketimini %15 oranında azaltmak mümkün. Özellikle yaz aylarında rekor seviyelere ulaşan elektrik talebinin önemli bir kısmını klimalar oluştururken, bu basit önlem hem hane ekonomisine hem de ülke enerjisine katkı sağlamayı hedefliyor.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, iklim değişikliğinin etkisiyle sıcaklıklar her geçen yıl artarken, klima kullanımı da buna paralel olarak yükseliyor.
Bakanlık uzmanlarının projeksiyonlarına göre, 2025 yılında hanelerde yaklaşık 11 milyon klima bulunurken, bu sayının önümüzdeki 10 yıl içinde %100 artması bekleniyor. Bu artış, klimaların elektrik tüketimini de 2025'teki 6 bin gigavatsaat seviyesinden 2035'te 12 bin gigavatsaat üzerine çıkarabilir. Dolayısıyla, tüketimi azaltmak her zamankinden daha kritik hale geliyor.