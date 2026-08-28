Bakkal Defterinden Kredi Kartı Ekstresine: Eski Mahalle Sıcaklığını Nasıl Kaybettik?

Yeni nesil tartışma meydanı: WhatsApp apartman grupları

Yüz yüze bakarken esirgenen iki çift laf, ne hikmetse akıllı telefonlardaki apartman WhatsApp gruplarında destana dönüşüyor. ‘Üst kattan halı silkeleyen kim?, Kapının önüne çöpü kim bıraktı?, Çocuğun gürültüsünden evde duramıyoruz’ mesajları, gecenin bir yarısı ortalığı savaş alanına çeviriyor. Belki de yüz yüze gelsek iki dakikada tatlıya bağlanacak meseleler dijital mesajlar yüzünden komşuları mahkemelik aşamaya getiriyor. Karşılıklı anlayışın yerini ise bitmek bilmeyen klavye delikanlılığı ve tahammülsüzlük kapladı. Gece yarısı gelen bir bildirim sesiyle uykusundan uyanan apartman sakinleri, tanımadıkları komşularına ekrandan nefret kusuyor. Kimse kimsenin yüzüne söyleyemeyeceği ağır sözleri, bu dijital meydanda fütursuzca ve hiç çekinmeden ardı ardına sıralıyor. İnsanların egoları ve tahammülsüzlükleri, telefondaki yazışmalarla adeta bir canavara dönüşüyor. Yönetici aidat gecikmesini gruptan söyleyince, yılların komşuları bir anda birbirine düşman kesiliveriyor. Sonuçta asansörde karşılaşınca kafasını çeviren ama telefonda birbirini yiyen tuhaf bir toplum modeli ortaya çıkıyor.