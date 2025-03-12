Baklava yedikten sonra yapılan yanlış! Çoğu kişi bilmiyor ama zehre dönüşüyormuş

Söz konusu durum, halsizlik, yorgunluk ve mide rahatsızlığı gibi olumsuz tesirler doğurabilir. Aynı zamanda, aşırı şeker ağızda yapışkan bir his bırakarak tat dengesini bozabilir. Bu sebeple baklavanın ardından şekersiz Türk kahvesi veya bitki çayı gibi dengeleyici bir içecek tercih edilmesi daha sağlıklı olacaktır.