Baklava yedikten sonra yapılan yanlış! Çoğu kişi bilmiyor ama zehre dönüşüyormuş
Baklava tükettikten sonra sakın ama sakın şekerli kahve veya çay içmeyin. Uzmanlara göre baklava yedikten sonra şekerli çay ve kahve içmek zehre dönüştürüyor. Peki ne yapmak gerekir?
Gıda uzmanları Ramazan bayramı öncesinde kritik uyarılarına devam ediyor. Özellikle bayramın ilk günü çokça tüketilen baklava konusunda değindikleri önemli bir husus var.
Uzmanlara baklava başta olmak üzere şerbetli tatlıları tükettikten sonra 2 bardak su içmenin önemine dikkat çekti. Baklava yedikten sonra içilen Türk kahvesi veya şekerli çay tamamen zararlı. Baklavayı zehre dönüştüren bu alışkanlıktan adeta kaçmak gerekiyor.
ŞEKER YÜKLEMESİNDEN KAÇININ
Baklava tükettikten sonra şekerli Türk kahvesi veya şekerli çay içmek, vücuda fazla oranda şeker yüklenmesine yol açabilir. Baklava zaten yüksek oranda şeker ve karbonhidrat bulundurduğundan, üzerine şekerli bir içecek tüketmek kan şekerinin hızla yükselmesine ve ani düşüşler yaşanmasına neden olabilir.
Söz konusu durum, halsizlik, yorgunluk ve mide rahatsızlığı gibi olumsuz tesirler doğurabilir. Aynı zamanda, aşırı şeker ağızda yapışkan bir his bırakarak tat dengesini bozabilir. Bu sebeple baklavanın ardından şekersiz Türk kahvesi veya bitki çayı gibi dengeleyici bir içecek tercih edilmesi daha sağlıklı olacaktır.