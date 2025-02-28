Baklavaların şahı: Ustasından elde açma çıtır çıtır havuç dilim baklava tarifi
Çıtır çıtır hamurun arasında enfes Antep fıstığı ve şerbeti ile tadına doyulmayan havuç dilim baklava en sevilen şerbetli tatlılar arasında yerini alıyor. Peki, baklava ustaları havuç dilim baklavayı nasıl yapıyor? İşte, ustasından elde açma çıtır çıtır havuç dilim baklava tarifi...
HAVUÇ DİLİM BAKLAVA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
1 adet yumurta
Yarım su bardağı yoğurt
Yarım su bardağı sıvı yağ
1,5 yemek kaşığı süt
Yarım yemek kaşığı sirke
Bir tutam tuz
Aldığı kadar un
200 gram tereyağ
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Antep fıstığı
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