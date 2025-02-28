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  4. Baklavaların şahı: Ustasından elde açma çıtır çıtır havuç dilim baklava tarifi

Baklavaların şahı: Ustasından elde açma çıtır çıtır havuç dilim baklava tarifi

Çıtır çıtır hamurun arasında enfes Antep fıstığı ve şerbeti ile tadına doyulmayan havuç dilim baklava en sevilen şerbetli tatlılar arasında yerini alıyor. Peki, baklava ustaları havuç dilim baklavayı nasıl yapıyor? İşte, ustasından elde açma çıtır çıtır havuç dilim baklava tarifi...

Baklavaların şahı: Ustasından elde açma çıtır çıtır havuç dilim baklava tarifi - Sayfa 1

HAVUÇ DİLİM BAKLAVA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 adet yumurta

Yarım su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1,5 yemek kaşığı süt

Yarım yemek kaşığı sirke

Bir tutam tuz

Aldığı kadar un

200 gram tereyağ

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Antep fıstığı

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Baklavaların şahı: Ustasından elde açma çıtır çıtır havuç dilim baklava tarifi - Sayfa 2

AÇMAK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Yarım paket kabartma tozu

Mısır nişastası

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Baklavaların şahı: Ustasından elde açma çıtır çıtır havuç dilim baklava tarifi - Sayfa 3

ŞERBETİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

4 su bardağı şeker

3,5 su bardağı su

2 damla limon suyu

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Baklavaların şahı: Ustasından elde açma çıtır çıtır havuç dilim baklava tarifi - Sayfa 4

HAVUÇ DİLİM BAKLAVA NASIL YAPILIR?

Hamuru için; yumurta, yoğurt, sıvı yağ, süt, tuz ve sirke bir kaba koyularak karıştırılır ve un azar azar eklenerek yoğurarak dinlendirmeye bırakılır.

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