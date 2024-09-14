Bakliyat böceklenmesini durduran yöntem! Böyle saklandığında böcek ve güve yakınına bile uğramıyor

Böceklenme ve güve sorununu önlemenin en etkili yolu, saklama koşullarını denetim ve gözetim altında tutmaktır. Ayrıca bakliyatların muhafaza edildiği ortamın ısı dengesi ve nem oranı periyodik şekilde denetlenmeli ve elverişli şartlarda saklanmalıdır. Aynı zamanda, depo yerleri düzenli olarak temizlenmeli ve havalandırılmalıdır.