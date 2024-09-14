Bakliyat böceklenmesini durduran yöntem! Böyle saklandığında böcek ve güve yakınına bile uğramıyor
Bakliyatlar, muhafaza edildikleri yerde sıklıkla böceklenme ve güve sorunuyla karşılaşabilirler. Bu ürünlerin niteliğini olumsuz etkileyeceği gibi tazeliğini de götürür. Fakat, böceklenme ve güve sorunu önlemenin ve durdurmanın bazı etkili yöntemleri bulunmaktadır
Böceklenme ve güve sorununu önlemenin en etkili yolu, saklama koşullarını denetim ve gözetim altında tutmaktır. Ayrıca bakliyatların muhafaza edildiği ortamın ısı dengesi ve nem oranı periyodik şekilde denetlenmeli ve elverişli şartlarda saklanmalıdır. Aynı zamanda, depo yerleri düzenli olarak temizlenmeli ve havalandırılmalıdır.
Bakliyatların muhafaza edilmesi sürecinde böceklenme ve güvelenmeyi engellemek adına dikkatli olunmalı ve şart olan önlemler önceden alınmalıdır. Düzenli olarak temizlik, havalandırma ve doğal böcek kovucular kullanılmalıdır.
İlk olarak bakliyatların küflenmemesi ve bozulmaması için mutlaka ortamın nem dengesine dikkat etmek gerekir. Nemli yerlerde bakliyatlar böceklenir, rengini atar ve lezzet kaybeder. Ayrıca en büyük sorun olarak karşımıza çıkan tazelik özelliğini yitirir.
Bu nedenle, bakliyatları karanlık, kuru, nem ve hava almayan kaplarda muhafaza etmek önemlidir. Cem kavanozlar, metal ve plastik kaplar ideal depolama alanlarıdır. Ayrıca kuru fasulye, nohut, mercimek gibi bakliyatgilleri buzdolabı veya derin dondurucuda da saklayabilirsiniz.