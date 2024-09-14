"Bal" ailesi 3 kuşaktır arıcılık yapıyor
Siirt'in Pervari ilçesinde yaşayan 3 kardeş dedelerinin başlattığı, babaları Bayram Bal'ın devam ettirdiği arıcılık mesleğini üçüncü kuşak temsilciler olarak sürdürüyor ve Türk Patent ve Marka Kurumu'nca 21 yıl önce tescillenen "Pervari balı"nı üretiyor.
Dedelerinin başlattığı, babaları Bayram Bal'ın devam ettirdiği arıcılığı yapan Tahir, Azat ve Fatma Bal, ilçeye bağlı Belenoluk köyünün yaylasında Türk Patent ve Marka Kurumu'nca 21 yıl önce tescillenen "Pervari balı"nı üretiyor.
Soyadlarını da dede mesleğinden alan kardeşlerden Tahir Bal, 2020'de Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi kapsamında yüzde 50'si hibeyle 300 bin lira destek alarak bal sağım makinesi ve ekipman aldı.
Azat Bal da bu yıl aynı destek programına başvurarak hazırladığı projeyle yüzde 50 hibe ile 300 bin lira tutarında arılı kovan ve makine ekipman desteğine hak kazandı.
Aynı bölgede 50 arılı kara kovanı bulunan kardeşlerden Fatma Bal da şimdiye kadar kendi imkanlarıyla sürdürdüğü arıcılıkta, devlet desteğiyle kovan sayısını artırmayı planlıyor.
"İlk başta kovanlarım azdı, bunlar oğul vererek çoğaldı"
Fatma Bal, AA muhabirine, bölgede ata mesleği arıcılığı üç kuşaktır sürdürdüklerini söyledi.
Soyadlarını dede mesleğinden aldıklarını, arıcılıkla ailesine gelir sağlamanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Bal, "Kara kovanlarım var. Doğal bal üretiyorum. Köyde ilk kadın arıcı olarak ben başladım. Çevremde beni görüp etkilenen başka çalışan kadınlar da oldu. İşimi seviyorum." dedi.