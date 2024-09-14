"Bal" ailesi 3 kuşaktır arıcılık yapıyor

Azat Bal da bu yıl aynı destek programına başvurarak hazırladığı projeyle yüzde 50 hibe ile 300 bin lira tutarında arılı kovan ve makine ekipman desteğine hak kazandı.

Aynı bölgede 50 arılı kara kovanı bulunan kardeşlerden Fatma Bal da şimdiye kadar kendi imkanlarıyla sürdürdüğü arıcılıkta, devlet desteğiyle kovan sayısını artırmayı planlıyor.