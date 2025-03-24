Bal gibi çilek ekmenin müthiş sırrı. Hem daha büyük oluyor hem lezzetli. Tek bir malzeme yeterli
İlkbaharda bahçelerinizde çiçek yetiştiriyorsanız, her evde olan birkaç basit malzeme ile daha fazla çiçek açmasını sağlayabilirsiniz. İşte bilmeniz gereken püf noktalar.
Çilek, yaz aylarında severek tüketilen meyvelerden biri. Hem lezzetli hem vitamin deposu bu meyve, marketlerde ve manavlarda biraz pahalı fiyata sahip.
Ancak tüketiciler, kendi imkanlarıyla evlerinin bahçesinde çiçek ekerek bu meyveyi dışarıdan alma bağımlılığından uzaklaşıyor. Ekimi kolay olan ve kısa sürede yetişen çiçeğin, daha büyük ve daha çabuk çiçek açmasını denemek için birçok püf nokta var.
Çilek yetiştirmek oldukça kolay bir bahçe işi olsa da, daha bol bir hasat almak istiyorsanız doğru şekilde gübrelemenin önemi oldukça büyük.
Çilek bitkileri, genelde ilkbaharın başlarında meyve veren ana gövdeleri olan sürgünlerini büyütmeye başladıklarında daha fazla azot besinine ihtiyaç duyuyor. Bu süreç çok fazla enerji gerektiriyor. Eğer çilekler topraktaki yeterli azotu alamazsa güçlü yapraklar geliştiremez ve bu da meyve verdiklerinde daha çileklerin daha küçük çıkmasına neden oluyor. Ancak bu verimi artırmanın bazı yolları mevcut.