Bal gibi çilek ekmenin müthiş sırrı. Hem daha büyük oluyor hem lezzetli. Tek bir malzeme yeterli

Çilek bitkileri, genelde ilkbaharın başlarında meyve veren ana gövdeleri olan sürgünlerini büyütmeye başladıklarında daha fazla azot besinine ihtiyaç duyuyor. Bu süreç çok fazla enerji gerektiriyor. Eğer çilekler topraktaki yeterli azotu alamazsa güçlü yapraklar geliştiremez ve bu da meyve verdiklerinde daha çileklerin daha küçük çıkmasına neden oluyor. Ancak bu verimi artırmanın bazı yolları mevcut.