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  4. Bal kabağı seçerken bilmeniz gereken püf nokta ; Kabak tatlısı ipek gibi oluyor

Bal kabağı seçerken bilmeniz gereken püf nokta ; Kabak tatlısı ipek gibi oluyor

Kabak tatlısı hazırlamadan önce nefis ve lezzetli * bal kabağı * seçme tüyosunu bilmelisiniz. Bu sayede lezzetli ve damak çatlatan kabak tatlısı hazırlayabilirsiniz

Bal kabağı seçerken bilmeniz gereken püf nokta ; Kabak tatlısı ipek gibi oluyor - Sayfa 1

Kışın soğuk günlerinde lezzetli bir kabak tatlısı pişirmeden önce püf noktasıyla - balkabağı - seçmelisiniz. Seçilen bal kabağı kusursuz olursa eğer kabak tatlısı da o kadar güzel olacaktır.

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Bal kabağı seçerken bilmeniz gereken püf nokta ; Kabak tatlısı ipek gibi oluyor - Sayfa 2

En güzel bal kabaklarının yetiştiği Afyonkarahisar, Sakarya ve Düzce gibi illerimizde hasta başladı. Böylece bal kabakları pazar tezgahlarında yerini almaya başladı.

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Bal kabağı seçerken bilmeniz gereken püf nokta ; Kabak tatlısı ipek gibi oluyor - Sayfa 3

BAL KABAĞI SEÇMENİN PÜF NOKTASI

Bal kabağını bütün olarak alacaksanız dış kabuğuna göre seçim püf noktasını bilmelisiniz. Yoksa hem yapacağını kabak tatlısı güzel olmaz hem de satın aldığınız kabak çöp olur.

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Bal kabağı seçerken bilmeniz gereken püf nokta ; Kabak tatlısı ipek gibi oluyor - Sayfa 4

Bal kabağı seçimi konusunda rafinera.com sitesinde çok önemli püf noktalara yer verildi. İlk olarak eğer bal kabağını bütün halde alacaksanız öncelikle kabuğunu mutlaka incelemelisiniz.

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