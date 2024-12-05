Bal kabağı seçerken bilmeniz gereken püf nokta ; Kabak tatlısı ipek gibi oluyor
Kabak tatlısı hazırlamadan önce nefis ve lezzetli * bal kabağı * seçme tüyosunu bilmelisiniz. Bu sayede lezzetli ve damak çatlatan kabak tatlısı hazırlayabilirsiniz
Kışın soğuk günlerinde lezzetli bir kabak tatlısı pişirmeden önce püf noktasıyla - balkabağı - seçmelisiniz. Seçilen bal kabağı kusursuz olursa eğer kabak tatlısı da o kadar güzel olacaktır.
En güzel bal kabaklarının yetiştiği Afyonkarahisar, Sakarya ve Düzce gibi illerimizde hasta başladı. Böylece bal kabakları pazar tezgahlarında yerini almaya başladı.
BAL KABAĞI SEÇMENİN PÜF NOKTASI
Bal kabağını bütün olarak alacaksanız dış kabuğuna göre seçim püf noktasını bilmelisiniz. Yoksa hem yapacağını kabak tatlısı güzel olmaz hem de satın aldığınız kabak çöp olur.