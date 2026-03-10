Balgam nasıl atılır? Balgam söktürücü doğal yöntemler neler?

4. GELENEKSEL ŞİFA KAYNAĞI: MEYAN KÖKÜ

Kadim tıbbın en önemli parçalarından biri olan meyan kökü, hem iltihap sökücü hem de mukus parçalayıcı özelliklere sahiptir. Boğaz yolunu yumuşatarak nefes alışverişini daha konforlu hale getirir.