Balgam nasıl atılır? Balgam söktürücü doğal yöntemler neler?
Kış ayları ve mevsim geçişleri, solunum yollarında balgam birikmesini artırabilir. Ancak doğru bitkiler ve basit uygulamalar sayesinde balgam birikimi kontrol altına alınabilir, öksürükler azalabilir ve akciğerler ferahlayabilir.
BALGAM SÖKTÜRÜCÜ BİTKİLER
1. AKCİĞER DOSTU: ANDIZ OTU
Bilimsel adıyla Inula helenium olarak bilinen bu bitki, özellikle köklerindeki bileşenlerle solunum sistemini temizler. Yoğunlaşmış mukusun yapısını bozarak dışarı atılmasını hızlandırır ve göğüs bölgesindeki doluluk hissini azaltmaya yardımcı olur.
2. MUKOZA KORUYUCU: SIĞIRKUYRUĞU
Doğal bir yumuşatıcı olan sığırkuyruğu, solunum yollarında oluşan tahrişi dindirir. Sertleşmiş balgamı sıvılaştırarak öksürük yoluyla tahliyesini kolaylaştırırken, hassaslaşmış dokuları koruma altına alır.
3. DOĞAL SPAZM ÇÖZÜCÜ: KARADERME OTU
Nane ailesinden gelen bu şifalı ot, özellikle bronşların rahatlamasını sağlar. İnatçı öksürükleri yatıştırırken, akciğer derinliklerinde biriken balgamın sökülmesinde aktif rol oynar.